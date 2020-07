Dacian Cioloș: România ar putea să atragă, în următorii șapte ani, peste 70 mld. de euro din bugetul UE și instrumentul Next Generation EU

România are șansa de a atrage o sumă fără precedent din fonduri europene în valoare de 70 miliarde de euro, în următorii șapte ani, din bugetul multianual european și instrumentul de redresare post-pandemie Next Generation EU, a declarat Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European și președinte al formațiunii politice PLUS, relatează Agerpres.

Liderul Renew Europe a făcut această declarație în contextul prezenței sale la Zalău, la lansarea Alianţei USR-PLUS pentru alegerile locale, respectiv a candidatului alianţei pentru primăria Zalău, preşedintele PLUS Sălaj, Florin Iordache.

„În perioada următoare, în următorii patru ani şi chiar mai mult, România va avea la dispoziţie fonduri europene cum n-a avut, practic, în ultimii 30 de ani încoace. În Parlamentul European, în momentul de faţă, negociem împreună cu Consiliul (European n.r.) o propunere financiară atât pentru bugetul multianual (…), dar şi un pachet consistent (Instrumentul Next Generation EU, n.r.), fără precedent aş spune, pentru a finanţa un plan de relansare şi redresare economică după impactul pe care această pandemie COVID-19 a avut-o asupra economiilor Uniunii Europene, inclusiv asupra economiei României. Cu banii care vor veni din bugetul multianual şi acest plan de redresare, practic, România ar putea să atragă, în următorii şapte ani, peste 70 de miliarde de euro”, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, Dacian Cioloş.

Dacian Cioloș a explicat că banii europeni ar putea ajunge mai ușor în România pentru a finanța proiecte locale și economice dacă autoritățile centrale și locale vor dezvolta și implementa o viziune comună și coerentă de dezvoltare. În plus, „e nevoie de viziunea aceasta prin care să putem atrage fonduri, nu doar de a trage un asfalt în stânga şi-n dreapta”, a punctat acesta, cu referire la necesitatea de a investi în proiecte cu valoare adăugată pentru cetățeni.