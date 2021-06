Dacian Cioloș salută acordul privind noi sancțiuni UE “împotriva regimului bolnav al lui Lukașenko”: Ele trebuie să rămână în vigoare până la organizarea de alegeri democratice

Președintele grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat luni decizia miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene prin care vor fi impuse noi sancțiuni împotriva regimului autoritar din Belarus.

“Salut acordul privind sancțiunile UE împotriva regimului bolnav al lui Lukașenko. Sancțiunile ar trebui să rămână în vigoare până la organizarea de alegeri democratice și eliberarea prizonierilor politici. Confruntat cu abuzuri grotești ale drepturilor omului, Renew Europe este alături de poporul din Belarus!“, a scris Cioloș, pe contul său de Twitter.

I welcome the agreement of EU sanctions against Lukashenko’s sick regime. Sanctions should stay in place until democratic elections are held & political prisoners released.

Faced with grotesque human rights abuses, @RenewEurope stands with the people of #Belarus! ⚪🔴⚪#FAC

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 21, 2021