Dacian Cioloș salută autorizarea vaccinului anti-COVID-19 în UE: Aceasta este speranța de care cu toții aveam nevoie

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a salutat luni autorizarea de către Agenția Europeană pentru Medicamente a vaccinului împotriva COVID-19 produs de compania BioNTech/ Pfizer, calificându-l drept un moment “de speranță”.

“În timp ce înaintăm spre 2021, aceasta este speranța de care cu toții aveam nevoie. O veste excelentă. Sunt mândru de rolul pe care l-a jucat Uniunea Europeană în dezvoltarea și achiziționarea de vaccinuri sigure. Să lucrăm împreună pentru a salva vieți rapid și eficient“, a scris Cioloș, pe Twitter.

As we move towards 2021, this is the hope that we all needed.

Great news 👏 & proud of the role 🇪🇺 played in the development & joint purchase of safe vaccines.

Let’s work together to quickly & efficiently save lives. #StrongerTogether https://t.co/MLUgdC7c3m

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) December 21, 2020