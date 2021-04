Dacian Cioloș salută lansarea platformei Conferinței privind viitorul Europei: Acest exercițiu de dialog cu cetățenii este fără precedent în istoria Europei

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, i-a adresat duminică un mesaj președintelui rus Vladimir Putin, solicitându-i acestuia să îi acorde opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, acces la îngrijiri medicale pe fondul înrăutățirii, în închisoare, a stării de sănătate a acestuia în urma.

“Domnule președinte Putin, lumea privește. Ca lideri ai Parlamentului European, noi suntem uniți: aveți obligația morală și umanitară să îi acordați asistență medicală lui Aleksei Navalnîi. Acționați acum sau vă veți păta mâinile cu sângele domnului Navalnîi“, a scris Cioloș, pe Twitter, un mesaj identic fiind asumat și de liderii grupurilor PPE și Verzilor.

President #Putin, the world is watching. As @Europarl_EN leaders, we are united: you have a moral & humanitarian obligation to provide medical assistance to @navalny.

Act now, or the blood of Mr #Navalny will forever be on your hands. #FreeNavalny

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) April 18, 2021