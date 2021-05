Dacian Cioloș, scrisoare către președinția portugheză a Consiliului UE: Odată cu introducerea certificatului COVID-19, testarea trebuie să fie gratuită

Liderul Renew Europe Dacian Cioloș transmite susținătorilor USR PLUS că nu au greșit atunci când au trimis opt deputați ai alianței în Parlamentul European deoarece, datorită presiunilor acestora pe lângă Comisia Europeană, autoritățile din Regatul Unit au oprit reținerea cetățenilor europeni, printre care și români, în centrele de detenție pentru migranți în contextul aplicării regulilor post-Brexit.

„La mijlocul săptămânii trecute, am sesizat Comisia Europeană, împreună cu toți europarlamentarii USR PLUS, cu privire la faptul că mai mulți cetățeni europeni, printre care și români, erau reținuți în centre de detenție de către autoritățile britanice care interpretau foarte dur noile reguli impuse după Brexit. Scrisoarea a fost inițiată de Alin Mituța, care a și urmărit subiectul îndeaproape de mai multe zile. L-am și sunat apoi pe vicepreședintele Comisiei, Maros Sefcovici, pentru a fi sigur că sesizarea noastră nu trece neobservată și pentru a cere de la cel mai înalt nivel explicații de la Londra. De asemenea, am primit și de la ministrul Bogdan Aurescu informații importante despre problema de la granița UE-Marea Britanie și am fost în contact cu Laura Popescu, ambasadoarea noastră la Londra”, a precizat Dacian Cioloș, într-o postare pe Facebook.

Astfel, politicianul a subliniat că presiunea pusă timp de trei zile pe autoritățile britanice a funcționat.

„Astăzi, Ministerul de Interne de la Londra a transmis Poliției de frontieră britanice să oprească reținerea în centre pentru imigranți a cetățenilor europeni. Este doar un exemplu de acțiune cu rezultat imediat care arată că, atunci când ați trimis opt deputați USR PLUS în Parlamentul European, nu ați greșit”, a mai spus liderul Renew Europe.