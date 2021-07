Dacian Cioloș solicită Consiliului UE să declanșeze articolul 7 împotriva Ungariei și să impună sancțiuni dacă legea anti-LGBTIQ nu este abrogată

Comisia Europeană suspendă aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență pentru Ungaria, a anunțat miercuri europarlamentarul Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, într-o serie de mesaje publicate pe contul său de Twitter.

“Comisia suspendă aprobarea planului de redresare a lui Orbán. Bun. Renew Europe a cerut acest lucru săptămâna trecută. De ce? Pentru că astăzi nu avem nicio garanție că banii vor ajunge la maghiarii cinstiți și merituoși – și nu doar la acoliții lui Orbán“, a afirmat Cioloș.

Europarlamentarul român a susținut același mesaj ulterior și în plenul Parlamentului European.

“Comisia a făcut un pas în direcția cea bună. Dar ideea nu este de a întârzia de dragul de a întârzia. Acum este nevoie de garanții solide, așa cum este cazul tuturor țărilor, pentru că astăzi nu avem nicio garanție că banii vor fi în beneficiul cetățenilor maghiari cinstiți și merituoși. Una dintre condițiile pe care un stat membru trebuie să le îndeplinească pentru a accesa banii de stimulare este să aibă un sistem anticorupție fiabil și robust. Nu este cazul în Ungaria lui Viktor Orbán”, a spus Cioloș.

Liderul Renew Europe a subliniat că suspendarea planului nu înseamnă “pedepsirea” Ungariei, ci înseamnă “să nu sponsorizăm cleptocrația lui Orban”.

El a mai arătat că, într-un Eurobarometru din iunie 2020, 87% dintre ungurii chestionați descriu corupția din Ungaria ca fiind larg răspândită.

“Corupția în Ungaria lui Orban este “sistemică”, iar regimul său nu recunoaște jurisdicția EPPO. Înainte de aprobarea planului de 7,2 miliarde de euro, trebuie să se ceară garanții că banii contribuabililor europeni nu vor ajunge în buzunarele greșite. Vom urmări acest aspect“, a conchis Dacian Cioloș.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 7, 2021