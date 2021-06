Dacian Cioloș solicită Parlamentului European o acțiune în justiție împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea mecanismului privind statul de drept

Lansarea Biroului Procurorului Public European reprezintă un moment semnificativ în lupta împotriva fraudei și a corupției, a transmis vineri Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, într-un mesaj de susținere față de EPPO după ce Slovenia a anulat alegerea procurorilor săi delegați.

Lansarea EPPO “este un moment important în integrarea europeană și în lupta împotriva fraudei și a corupției”, a scris Cioloș, pe Twitter.

“Încercările lui Janez Jansa (n.r. – prim-ministrul Sloveniei) de a obstrucționa funcționarea EPPO în Slovenia sunt îngrijorătoare. Lupta împotriva corupției ar trebui să fie un obiectiv comun european”, a continuat el.

The launch of @EUProsecutor next week is a significant moment in EU integration & the battle against fraud, corruption. ⚖

Attempts by @JJansaSDS to try & obstruct the operation of the #EPPO in Slovenia are worrying. Fighting corruption should be a common European 🇪🇺 goal.

