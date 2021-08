Dacian Cioloș solicită reuniuni de urgență ale Consiliului European și Parlamentului European pentru a discuta consecințele “căderii Afganistanului în întuneric”

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a solicitat duminică seară organizarea unor reuniuni de urgență la nivelul Consiliului European și Parlamentului European pe fondul situației din Afganistan.

“Căderea Afganistanului în întuneric va avea consecințe care trebuie discutate de urgență de Consiliul European și de Parlamentul Euroepan, Avem nevoie de un răspuns umanitar și diplomatic unificat al Uniunii Europene. Comunitatea internațională trebuie să se unească pentru a-i proteja pe cei care fug de persecuție“, a scris el, pe Twitter.

În paralel, șeful Consiliului European, Charles Michel, a precizat că se află în contact cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, privind evoluțiile din Afganistan. Potrivit acestuia, securitatea cetățenilor UE, a personalului și a familiilor acestora este prioritară pe termen scurt, subliniind că “este clar că va trebui să se tragă multe învățăminte” din această retragere”. De altfel, maniera în care ea s-a derulat a atras critici din partea unor aliați precum Marea Britanie și Germania.

Afghanistan’s descent into darkness will have consequences that must be discussed urgently by #EUCO & @Europarl_EN.

We need a unified 🇪🇺 humanitarian & diplomatic response.

The international community must come together to protect those fleeing persecution.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 15, 2021