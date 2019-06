Dacian Cioloș, succesorul ”epocii Verhofstadt” în fruntea liberalilor din Parlamentul European. Guy Verhofstadt îl felicită pe urmașul său: ”Grupul nostru a ales un lider pro-european puternic”

Președinția grupului Renew Europe este un pas important în construcția politică gândită în ultimii doi ani, dar este doar începutul proiectului nostru, a afirmat, miercuri, Dacian Cioloș, proaspăt ales lider al celui de-al treilea grup ca mărime din Parlamentul European și care poate constitui o majoritate pro-europeană cu celelalte două familii politice majore – PPE și S&D – pentru a desemna viitorul președinte al Comisiei Europene.

”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas în construcția politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru. Am dovedit că merităm încredere la alegerile din 26 mai, am dovedit că suntem parte integrantă a forțelor politice relevante ale Europei. Vom continua să aducem cât mai mult din Europa în România prin activitatea noastră la Bruxelles și în cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide în toată țara. Acum trecem la pasul următor și începem construcția politică internă prin care să le oferim cetățenilor români un viitor așa cum îl merită”, a scris Cioloș, pe Facebook.

Pe Twitter, noul lider al Renew Europe a scris că grupul avea un rol pivotal ”în fiecare dosar politic strategic”.

”Împreună vom lucra pentru o Europă mai bună, mai corectă și mai liberă, unde valorile noastre fundamentale vor fi nucleul acțiunilor noastre politice”, a scris Cioloș, mulțumindu-le colegilor pentru susținere.

The presidency of the Renew Europe group represents only a step in the political edifice that we have envisioned for the past two years. It is an important step, but this is just the beginning of our project. https://t.co/KE5rEHbIcx

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 19, 2019