Dacian Cioloș, ton critic la adresa Ursulei von der Leyen: Dați substanță sloganului “Comisiei geopolitice” ca să nu mai fim la mila deciziilor luate la Washington, Beijing sau Moscova

Planul Național de Redresare și Reziliență al României este în linie dreaptă și va fi aprobat în curând, a anunțat luni Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe și co-președintele USR PLUS, după o întrevedere pe care a avut-o, la Strasbourg, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cioloș s-a întâlnit cu von der Leyen pentru a discuta despre marile teme de pe agenda europeană înainte de discursul despre Starea Uniunii, pe care șefa executivului european îl va susține miercuri.

Potrivit liderului Renew Europe, care i-a prezentat președintei Comisiei Europene Declarația de la Paris adoptată săptămâna trecută de grupul politic pe care îl conduce, aceste teme vizează domeniul sănătății, statului de drept și apărarea europeană.

Astfel, Cioloș a evocat “necesitatea ca Uniunea Europeană să facă în continuare eforturi pentru a ajuta și alte state să imunizeze populația împotriva SARS-CoV-2, nevoia de coordonare mai bună a apărării europene având în vedere ce s-a întâmplat în Afganistan și despre cum cetățenii din toate statele membre pot să contribuie mai bine la schimbările pe care ni le dorim în UE prin Conferința privind Viitorul Europei”.

