Dacian Cioloș: Vom adopta o rezoluție a Parlamentului European privind muncitorii sezonieri. De banii câștigați de ei depind foarte multe familii și foarte mulți copii din România

Problemele muncitorilor români sezonieri există de mai multă vreme, dar s-au acutizat în ultimele luni și au ieșit la iveală cu ocazia pandemiei COVID-19, a declarat marți Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, acesta afirmând că a reușit să îi convingă pe liderii celorlalte grupuri politice ca Parlamentul European să dezbată și să voteze o rezoluție privind situația lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri din UE.

“Acesta este un mesaj pentru toți cei care au muncit, muncesc sau intenționează să lucreze în străinătate, în zilele sau lunii care urmează, ca sezonieri. Problemele muncitorilor români sezonieri există de mai multă vreme, dar s-au acutizat în ultimele luni și au ieșit la iveală cu ocazia pandemiei COVID-19, au ieșit la iveală chiar abuzuri care cu siguranță existau și înainte, dar de care nu eram la curent. Din momentul în care am văzut aceste probleme, noi, cei din delegația USR PLUS din Parlamentul European, ne-am mobilizat pentru rezolvarea lor. Și pentru că aceste probleme ale sezonierilor români sunt și probleme ale altor lucrători sezonieri din Uniunea Europeană, am reușit să conving și alți lideri politici din Parlamentul European să punem acest subiect pe agenda Parlamentului și săptămâna aceasta în plenara Parlamentului vom dezbate această chestiune, dar vom și adopta o rezoluție. (…) Sunteți cetățeni români, sunteți cetățeni europeni și aveți toate drepturile și aveți tot dreptul să aveți așteptări și să aveți pretenții de la felul în care vă e respectată demnitatea umană și noi suntem aici în Parlamentul European și pentru asta”, a spus Cioloș, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Proiectul de rezoluție, aprobat de Conferința Președinților la propunerea președintelui grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, și pregătit de eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS), urmează să devină poziția oficială a Parlamentului European asupra unui subiect care afectează și viața a mii de cetățeni români care au plecat recent la muncă în domeniul alimentar din țările occidentale, îndeosebi Germania, asigurând o forță de muncă vitală pentru securitatea alimentară în toată Europa.

“De munca sezonierilor depind sectoare întregi din Uniunea Europeană, nu doar agricultura și sectorul agroalimentar, dar și turismul și transportul și serviciile sociale. De banii câștigați de sezonieri depind foarte multe familii, foarte mulți copii din România, deci e o problemă serioasă și pentru noi e foarte important nu doar să aveți posibilitatea de a munci în orice țară din Uniunea Europeană doriți, ca sezonieri, dar să vi se respecte minimele drepturi, să vi se respecte demnitatea umană, să fiți siguri că nu sunteți înșelați atunci când semnați un contract, că aveți condiții de cazare și de asistență medicală atunci când aveți nevoie, că aveți asigurate și condiții de asistență socială pentru munca pe care o prestați. Toate lucrurile acestea se vor regăsi în rezoluția pe care Parlamentul European o va adopta în această săptămână și vă asigur că delegația USR PLUS va urmări modul în care Comisia Europeană va pune în aplicare deciziile pe care Parlamentul le ia”, a completat președintele PLUS.

În cadrul rezoluției menționate, Parlamentul European va solicita Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene să pună în aplicare măsuri care să protejeze viața și sănătatea lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri, precum și înlăturarea măsurilor restrictive și discriminatorii la adresa acestor lucrători și care încă nu au fost ridicate de anumite țări membre în contextul pandemiei COVID-19. Eurodeputații vor lansa, totodată, și un apel către Comisia Europeană și statele membre să depună eforturi pentru combaterea imaginii negative pe care lucrătorii sezonieri și transfrontalieri o pot întâmpina în țările unde merg să muncească.