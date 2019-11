Dan Barna mulțumeste diasporei după primul tur al prezidențialelor: ”Rezultatul nu este acela al exit-poll-urilor, ci al numărării voturilor. Viitorul este al nostru”

Candidatul Alianței USR-PLUS Dan Barna a ținut un discurs ușor optimist în urma închiderii urnelor de vot la alegerile prezidențiale și publicării exit-poll-urilor, acesta făcând un apel la delegații din secțiile de votare să fie atenți la numărătoarea voturilor.

”Am văzut rezultatele exit-poll-urilor, sunt rezultate care ne încurajează, rămânem optimiști, pentru că încă se votează. Mulțumesc diasporei, care a arătat că implicându-ne putem schimba lucrurile. Este un record fără precedent, asta ne dă speranță. Mai sunt două ore de vot în Europa, 7 ore în America, iar ultimele ore au arătat o tendință de creștere. Le multumesc colegilor din USR și PLUS pentru campanie, de fapt singura campanie, pentru că în stradă nu a fost văzut decât un singur candidat, iar oamenii au recunosct acest lucru. Există o șansă foarte mare ca această modernizare a României să se întâmple acum și nu peste 5 ani. Apelul meu la delegați este să fie foarte atenți, să fie numărat fiecare vot. Rezultatul nu este acela al exit-poll-urilor, care am văzut că dau erori foarte generoase, rezultatul este al numărării voturilor. Să vegheze fiecare vot, să nu ridice ochii decât după ce buletinele sunt sigilate. Ceea ce am dovedit în campanie este că oamenii obișnuiți se pot lupta cu vechea clasă politică. Oamenii obișnuiți contează în politică. Viitorul este al nostru”, a spus Barna, potrivit Digi24.



Președintele Klaus Iohannis a câștigat primul al alegerilor prezidențiale și urmează să se confrunte în turul al doilea cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD, sau cu Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS, aflați la distanță de 6% din voturi în primele estimări publicate duminică seară, la 21:00, ora închiderii urnelor în țară.

EXIT-POLL Curs – Avangarde:

Klaus Iohannis – 39 %

Dan Barna – 16,4 %

Viorica Dăncilă – 22,5 %

Mircea Diaconu – 7,9%

Theodor Paleologu – 6,1%

Kelemen Hunor – 3,9%

EXIT-POLL IRES:

Klaus Iohannis – 38,7%;

Viorica Dăncilă – 22%;

Dan Barna – 16,1%;

Mircea Diaconu (Alianţa UN OM) – 8,2%

Theodor Paleologu (PMP) – 5,2%

Kelemen Hunor – 4,6%

Exit-poll-urile prezentate de Digi24 și și realizate de Curs – Avangarde și IRES nu iau în calcul prezența la vot din diaspora, cea mai mare din istoria unui scrutin din România. În diaspora au votat peste 665.000 de români, iar procesul de votare continuă în diaspora occidentală, fiind de așteptat ca majoritatea voturilor să se îndrepte către Dan Barna și Klaus Iohannis.

Peste 9,3 milioane de români au fost duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani.