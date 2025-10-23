EDITORIALE
Dan Cărbunaru: Prostia și trădarea. Dușmanii din cetate
de Dan Cărbunaru
Explozia ucigătoare din cartierul Rahova a șocat întreaga țară și ucis, din nou, din cauza amatorismului și lipsei de responsabilitate. Într-o situație gravă, de pericol, mecanismele de prevenție nu au funcționat. Morți, răniți, distrugeri, zeci de familii rămase în stradă. O scurgere de gaze și acumulările din conducta fisurată au aruncat în aer două etaje întregi. Undeva, în subteran, se pregătea dezastrul ignorat de cei de la suprafață.
De câțiva ani, acumulările de nervozitate și nemulțumiri din societate sunt măsurate de sociologi, politologi și se transformă în detonări politice majore la alegeri. Ciudat, în timp ce se pompează din greu cu instrumente de război cognitiv în infrastructura critică socială, nivelul de răspuns politic rămâne neschimbat – ignorarea semnalelor de alarmă, menținerea acelorași apucături, învârtirea în același cerc atât de comod al obișnuințelor.
Plonjarea în irațional, de la înălțimi din ce în ce mai mari, a unor zone din ce în ce mai largi din societate, nu se poate sfârși altfel decât cu o dificultate din ce în ce mai mare de a recupera ceea ce o societate democratică occidentală ar considera a fi normalitatea.
Cumva, deja începe să se vadă tot mai șters limita dintre prostie și trădare.
Dar, înainte de a fi prea târziu, merită să căutăm împreună, cei din cetate, calea unui dialog prin care să ne recăpătăm încrederea în capacitatea noastră de a conduce și de a fi conduși. Alunecarea către autoritarism este la fel de periculoasă ca și ignorarea vocilor care transmit pe toate canalele că este necesară o schimbare în atitudinea liderilor. Spectrul unei democrații muribunde riscă să acopere rapid mecanismele de funcționare a unei economii racordate la piața unică europeană, dacă semnalele de alarmă de la bordul construcției noastre naționale nu sunt urmate de reparații, de intervenție competentă, empatică și eficientă.
Când 9 din zece români răspund convocării Armatei, iar la cozile din fața unității se întreabă între ei ce au de apărat, merită ca cineva să le răspundă. Democrația nu poate funcționa pe pilot automat, iar infrastructura noastră socială, trecută prin serioase tensiuni, generează acumulări tot mai mari și periculoase. Cu sau fără sigiliu rupt, cu senzorii aprinși și numeroase sesizări oficiale transmise de cetățeni, oare ce mai e de așteptat?!
EDITORIALE
Iulian Chifu: Construcția nescontată a unui element de negociere de referință – Tomahawk
de Iulian Chifu*
După cum se preconiza, Președintele Volodimir Zelenski a plecat de la Casa Albă fără Tomahawk, dar nu cu mâna goală. Întâlnirea a prilejuit dezbateri realiste și concrete despre perspectivele înarmării Ucrainei, recursului la fondurile indisponibilizate ale Rusiei din băncile occidentale și perspectivele de dezvoltare a industriei de armament în Ucraina. Dar cel mai mult a contat comunicarea nepublică despre discuția telefonică Trump-Putin și prezumata transformare a Tomahawk-urilor în element major de negociere și referențial de motivație pentru o ieșire convenită pentru Putin, pentru a putea părăsi pozițiile maximaliste și războiul. O găselniță de negociere nescontată, apanajul abordării înclinate spre business a negocierilor în mai mare măsură decât a inventivității diplomatice a aparatului Departamentului de Stat american.
Amenințarea credibilă a unei arme care nu a mai fost
Întâlnirea dintre președinții american, Donald Trump și ucrainean, Volodimir Zelenski, la 17 octombrie, a avut loc pe fondul discuției telefonice din ajun în care Vladimir Putin a mai câștigat timp iar Donald Trump a oprit livrările de rachete Tomahawk către Ucraina, deși părea înclinat să meargă înainte pe direcția anunțată. Donald Trump a mizat din nou pe capacitatea sa de a încheia războiul și a subliniat chiar că Putin vrea un acord. Nu cunoaștem pe deplin conținutul discuției telefonice, dar e clar că Putin a perceput livrarea de Tomahawk către Ucraina drept o amenințare credibilă, și a dorit să o oprească la fel de credibil, chiar dacă a trebuit să-i promită și să-i ofere ceva lui Trump în schimb: întâlnirea experților la nivelul Secretarului de Stat Marco Rubio și, ulterior, la o dată nestabilită, o nouă întâlnire cu Trump la Budapesta. Cu concesii sensibile, desigur.
Pentru a fi credibil și a determina concesii din partea lui Putin, Donald Trump trebuia să adopte sfatul partenerilor europeni care i-au spus nu o dată că Putin nu reacționează și nu se înclină decât în fața forței, a puterii exhibate. De aceea a fost nevoie să fie inventată amenințarea Tomahawk, o armă puternică și solidă, probată în nenumărate conflicte, pentru a determina o reacție a Kremlinului și revederea pozițiilor anterioare, maximaliste și lipsite de orice înclinație spre compromis. Zelenski a anunțat că e deschis pentru întâlnirea bilaterală sau trilaterală cu Putin, un gest pe care, deși ar trebui să-l facă, spune și Trump, Putin va evita pentru moment, negocierea făcându-se prin intermediarul Statele Unite, respectiv președintele Trump.
Ucraina este interesată în continuare să achiziționeze rachetele Tomahawk produse în SUA, cu care ar putea lovi ținte legitime din Rusia, militare și de sprijin logistic al efortului militar, pentru care se utilizează, departe în adâncurile Rusiei, o combinație de drone și rachete. Ucrainenii nu au decât drone. Rachetele sunt purtătoare a unor încărcături mult mai importante, pot călători și penetra umbrela de apărare rusească și să creeze mai multe distrugeri la lovirea țintelor de valoare mare, care sunt și bine apărate de către Rusia. Iar rachetele Tomahawk cu rază de bătaie lungă, pot ajunge adânc în profunzimea teritoriului rus și să determine pierderi serioase la elemente militare de valoare precum fabrica de drone Shahed din Yelabuga, Tatarstan(lovită deja de dronele ucrainene) sau Baza aeriană rusă Angels 2 de la Saratov, de unde decolează bombardierele strategice rusești care lansează rachetele de croazieră, cele care fac pagube importante în Ucraina. Țintele pot fi și cele vulnerabile care asigură sprijinul pentru război, situri militare, facilități energetice, a căror lovire să determine aducerea lui Putin la negocieri de pe poziții inferioare de putere și cu nevoia sa de a obține evitarea loviturilor distrugătoare ulterioare.
Președintele Zelenski a anunțat că este gata să schimbe dronele ucrainene testate în război și de interes pentru forțele armate americane contra rachete Tomahawk. Trump ar fi interesat de un asemenea schimb, chiar dacă au existat voci care au remarcat că oferta a fost primită cu o grimasă și gesturi neconvinse de către președintele american. Asta deși partea americană negociază vânzarea a câtorva milioane de drone testate în luptă în schimbul armelor care să fie livrate de către Statele Unite. Desigur, în ciuda stopării livrării imediate a rachetelor, Trump a trebuit să pună pe masă un număr de elemente în compensație pentru Zelenski, într-o întâlnire despre care s-a spus că a fost tensionată și deloc ușoară. Trump nu a respins total livrarea de rachete Tomahawk, lăsând în suspans situația, tocmai pentru a menține presiunea credibilă asupra lui Putin. În declarația oficială, chiar dacă Zelenski a recunoscut discuția despre livrarea rachetelor în viitor, ambii lideri au convenit să nu comenteze public subiectul rachetelor cu rază lungă, menținând ambiguitatea strategică necesară transformării Tomahawk într-un element puternic de negociere solidă cu Kremlinul.
Pe lângă discuțiile strategice cu Trump, Zelenski s-a mai întâlnit cu secretarul pentru Energie al SUA, Chris Wright și multe companii energetice americane, pe temele legate de loviturile care afectează sistemul său în Ucraina și nevoia de suplinire a energiei și gazului, căldurii și surselor alternative, dar și, separate, cu companiile Raytheon și Lokhead Martin, semnal clar că sprijinul real și compensarea vin pe linia capabilităților de apărare anti-aeriană ale Ucrainei. Despre întâlnire, Donald Trump a declarat “Rachetele Tomahawk sunt foarte periculoase… ar însemna escaladare și multe lucruri rele se pot întâmpla. Sperăm ca acest război să se încheie fără să trebuiască să ne gândim la Tomahawk”, o referire clară de tip escaladare pentru a dezescalada, amenințare credibilă cu forța, parte a politicii sale de pace cu și prin forță pe care a patentat-o. Perspectiva e una de natură militară și psihologică, iar vânzarea prin intermediul europenilor sau direct contra drone e oricând posibilă, deci amenințarea rămâne credibilă în fața Rusiei lui Putin.
Linie roșie și elementul de negociere cu cuțitele pe masă
Prin apelul telefonic pe care l-a inițiat Putin și care a durat două ore și jumătate, Rusia a clipit. A fost transparentă nevoia de a bloca tranzacția de a doua zi Trump-Zelenski și faptul că Putin a crezut, în mod real, că e vorba despre o tranzacție deja stabilită. El a trasat o linie roșie, recunoscându-și, indirect propria vulnerabilitate. Putin vrea ceva, deci ar trebui să-i ofere ceva în schimb lui Trump. Iar ceea ce-și dorește Trump este pacea, începând cu încetarea focului pe care Putin nu și-o dorește deloc. Putin și-a refăcut vulnerabilitatea în sensul în care se va asocia din nou cu Partida Războiului, dacă refuză încetarea focului. Și a revelat o nouă vulnerabilitate care poartă un nume: Tomahawk.
Amenințările retorice ale Rusiei, făcute pe diferite voci, nu au dat rezultate, și l-au obligat pe Putin să-l sune pe Trump. Nici ofertele economice prin vocea președintelui Fondului pentru Investiții Directe Ruse, condus de negociatorul rus Kirill Dmitriev nu au dat rezultate, când propuneau prin postări pe 16 și 17 octombrie cooperări comune ruso-americane pentru profituri economice care să refacă relațiile, să le normalizeze, fără însă a aborda tema păcii din Ucraina. Trump nu s-a înclinat la aceste oferte, cum nu a făcut-o nici la Anchorage, unde a acceptat discuțiile dar cu condiția că nici o afacere nu se face până nu există pace în Ucraina.
Desigur, jocul dual de-a ofertele economice și amenințările militare pentru a determina normalizarea relațiilor cu SUA și blocarea sprijinului pentru Ucraina a avut și o componentă de amenințare credibilă până la discuția șefilor de stat. Ca în manualul SVR/FSB și GRU, rolul de purtător de cuvânt pentru a fi polițistul rău i-a revenit șefului SVR, serviciul de informații externe rus, Sergei Narîșkin, care a susținut că rachetele nu vor schimba soarta războiului, dar vor fi percepute ca o mișcare ostilă care ar amenința securitatea globală. Desigur, Narîșkin a continuat cu diatribele la adresa europenilor care sunt ei, Partida Războiului(nu Rusia, prin contrapunere) pentru că susțin livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei și se opun unei păci juste și durabile a la russe.
Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina nu ar determina o escaladare semnificativă în cadrul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, evaluează Institutul de Studiere a Războiului, ISW, un think -tank de la Washington. Rusia deține rachete cu rază lungă de acțiune și le utilizează deja în Ucraina, lovind, în schimb, obiective civile, fără legătură cu efortul de război, nu pe cele militare și strategice, așa cum o face Ucraina. Este clar că Putin nu-și dorește ca aceste rachete să ajungă în Ucraina, după cum susține și consilierul pentru politică externă al său, Yuri Ushakov, care a declarat, după discuția telefonică Putin-Trump, că președintele său l-a avertizat pe Trump că, dacă Ucraina achiziționează rachete Tomahawk, ele nu vor schimba situația pe teren dar vor afecta dramatic relațiile dintre cele două state.
După refuzul lui Trump de a livra rachetele Tomahawk Kievului – deși a lăsat ușa deschisă posibilității ca tema să poată fi reluată ulterior – comentatorii, experții, jurnaliștii și chiar politicienii l-au acuzat pe Trump că s-a lăsat jucat Putin, că e manipulat să nu facă gesturile necesare pentru a avea argumente puternice în încheierea războiului. Chiar dacă a acceptat că poate să fi fost manipulat și păcălit de Putin, lucru fără precedent pentru orgoliosul Trump, totuși președintele american consideră că Putin își dorește încheierea războiului, cu adevărat. El își dorește întregul Donbas, dar reacția lui Trump a fost ca stoparea confruntării să se facă pe linia unde se află acum trupele, să declare ambele părți victoria și să înceteze focul, semnând pacea. Oricum, pentru a exista ca amenințare credibilă, livrarea Tomahawk-urilor nu trebuie să se facă, ci să rămână oricând o posibilitate. Când Rusia nu va respecta regulile, rachetele trebuie livrate, să-și dovedească utilitatea și apoi SUA să găsească altă referință și amenințare credibilă pentru a forța oprirea războiului, din noua situație creată după utilizarea de către Kiev a acestor capabilități americane, eventual îmbunătățite sau cu carateristici amplificate chiar de ucraineni.
Va reuși Tomahawk-ul să încheie războiul Rusiei împotriva Ucrainei?
Suntem departe de momentul soluționării conflictului din Ucraina. Dar cert este că Putin a trebuit să-i ofere ceva lui Trump pentru o nouă întâlnire. L-a păcălit deja o dată, la Anchorage, și nu a oferit nimic în schimb pentru o pace durabilă. Acum încetarea focului poate fi un prim pas. Putin crede că este expert în a-l convinge pe Trump să-i dea timp să mai facă ceva militar, să mai câștige niște poziții, dar ultimele luni au demonstrat nu numai că Putin nu câștigă decât cu țîrîita teritoriu, și cu costuri omenești enorme, dar chiar că Ucraina a făcut și ceva contra-atacuri în diferite zone ale frontului. Că e în stare să recucerească din teritoriu.
Întâlnirea trimișilor ruși și americani va avea loc, iar Putin trebuie să dea ceva substanțial, dacă nu se poate mișca militar pe teren, și aici lucrurile sunt complicate pentru a schimba realitatea din teren. Dacă nu dă satisfacție cu încetarea focului la Budapesta, Putin se va confrunta direct cu livrările de Tomahawk și cu lovituri solide ale Ucrainei în interiorul teritoriului rus, cu costuri și mai importante pentru Kremlin. Pe lângă dronele ucrainene, cele mai bune arme din războaiele secolului 21, deținute și produse de Ucraina, sprijintă de europeni, rachetele Tomahawk pot produce ravagii prin apărarea antiaeriană rusă și la adresa țintelor de valoare. Chiar Peter Hegseth, secretarul Pentagonului, venit cu cravata în steagul Rusiei la întâlnirea cu Zelenski, a recunoscut superioritatea inovativă a Ucrainei în ultimii trei ani și jumătate de război, care ar depăși-o chiar și pe cea a industriei de armament americane.
Impresionarea lui Trump prin opoziția dură, severă față de livrarea de rachete Tomahawk de către Putin nu este altceva decât o dezvăluire a unei slăbiciuni și creșterea capacității de referință în negociere a rachetelor americane. Trump, deși inițial a lăsat să se înțeleagă că e gata să ofere livrările de Tomahawk, a insistat că și America are nevoie de rachete și a încheiat discuția cu Zelenski despre rachetele Tomahawk abrupt, susținând că trebuie să vadă ce se va întâmpla săptămâna viitoare, lăsând promisiunea în suspans, dar pe masă, pentru a putea fi utilizabilă în viitor. Trump rămâne fidel ideii sale de a lăsa teritoriile ocupate Rusiei, ca element de negociere ale încetării focului, iar rachetele Tomahawk, transformate deja retoric într-un element de schimbare dramatică a situației pe teren, sunt referința pentru a permite încheierea războiului de către toți actorii.
Astfel, perspectiva livrărilor poate fi și o amenințare credibilă pentru Putin, dar și o formulă de ieșire din clenci și explicare a încetării războiului de către Putin către propria populație. În privința Ucrainei, dobândirea rachetelor a devenit o miză ce poate contura poate mai ușor perspectiva garanțiilor de securitate post-încetare a focului: dacă livrarea de rachete ajută la consolidarea ideii și percepției de siguranță, ar putea fi mai lesne de făcut, Rusia să accepte asemenea garanții decât trupe ale Coaliției de Voință a celor 30 de state, conduse de Marea Britanie și Franța pe teren. Și pentru Statele Unite, elementul de relevanță al unei arme mai vechi, eficiente, utilizate dar foarte scumpe, ar putea aduce la susținerea suplimentară a prestigiului său, dar ar avea și valoare de întrebuințare în jocul de putere imagologic pe care-l joacă Trump în pacea prin sau cu forța pe care o propăvăduiește.
E adevărat că renunțarea la livrări a creat reacții dure în Congres, acolo unde nervozitatea unei părți a senatorilor și a tuturor reprezentanților este în creștere, în perspectiva intrării în anul electoral. Situația internă în SUA nu este deloc încurajatoare, blocajele din justiție și manifestărilor publice Nu Vrem Rege arătând nemulțumirea generală pentru politicile interne ale lui Trump. Iar nemulțumirea este bipartizană. Senatorul democrat Richard Blumenthal a solicitat livrări de Tomahawk și sancțiuni pentru a-l convinge pe Putin, acuzându-l pe Trump că, prin blcoarea legii sale co-semnate cu Republicanul Lindsey Graham subminează apărarea Ucrainei. Pacea nu poate fi atinsă fără combinația de livrări de armament necesare Ucrainei și sancțiuni, inclusiv cele din legea susținută deja de 85 de senatori din 100. Și republicanul Brian Fitzpatrick i-a cerut lui Trump aceeași strategie ca-n Orientul Mijlociu, identificând corect agresorul, care este Putin, care trebuie confruntat direct pentru a putea fi făcut să se oprească, pentru a nu repeta lecțiile istoriei. Rusia trebuie presată precum Hamas, a spus și senatorul republican Jerry Moran. Deja economia Rusiei este sub presiune, de aceea sancțiunile puternice sunt soluția pentru a bloca capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul.
Realitate și mit în rachetele Tomahawk: ce poate risca Rusia, în mod real, la un asemenea transfer
Desigur, rachetele Tomahawk nu sunt o armă supremă, capabilă să oprească războiul prin diferența majoră de capabilitate pe care ar oferi-o părții care o deține, în cazul de față Ucrainei. Rusia are propriile sale capabilități de lovire la distanță și în adâncimea teritoriului, le și utilizează în Ucraina, așa cum are și capacitatea de a intercepta aceste rachete. Desigur, apărarea nu e perfectă, dar nici nu este corect să considerăm că, odată ce rachetele intră în arsenalul Ucrainei, efectele sunt devastatoare și fără posibilitate de blocare de către Rusia lui Putin.
Jocul lui Donald Trump arată, însă, că după Gaza, e interesat direct de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și că se întrebuințează serios pentru a obține încetarea focului. Tomahawk a fost doar instrumental imagologic ales pentru a determina o schimbare a abordărilor de către Rusia. Au rămas în discuție concesiile teritoriale ale Ucrainei, deși președintele Zelesnski susține că Trump știe bine care e situația și cât de dificil va fi să le obțină. Apoi Rachetele Tomahawk nu sunt ieftine, una costa 2,2-2,5 milioane de dolari, ca să nu mai vorbim despre eventualele îmbunătățiri care ar putea să le însoțească. Chiar cu procesul NATO de achiziții rapide și banii europenilor, achiziția nu ar fi deloc ușoară, la dimensiunea reală a necesităților pentru a conta în atacuri și descurajare credibilă în fața Rusiei.
Pariul lui Trump se referă și la situația reală de pe front: Rusia nu a capturat nici un oraș important din est, iar Ucraina încă a rămas în posesia Pokrovsk-ului, Kupianskului, a Konstantinivkii, iar pozițiile sale strategice sunt încă sub control. Putin a utilizat cartea militară pe tot parcursul verii, după Anchorage, iar rezultatul a rămas același și obiectivele sale nu au fost atinse. Iarna ce vine va lăsa din nou infanteria rusă în dificultate să avanseze, sub amenințarea dronelor ucrainene. Ucraina a depășit din nou toate așteptările, și-i oferă argumente noi lui Trump să-l convingă pe Putin că trebuie să iasă din clinci încetând războiul pentru că pe calea pe care a îmbrățișat-o nu are perspective. Mai ales că Kremlinul este presat să ofere rezultate și, mai mult, este în postura inconfortabilă să explice, din nou, eșecurile proprii. Situația e incomodă și costisitoare pentru Putin.
Situația actuală poate determina și o revizuire substanțială a obiectivelor maximaliste pe care le îmbrățișează Putin și pe care le-a reafirmat presa rusă oficială după întâlnirea Trump-Zelenski. Problemele de aprovizionare cu gaz în urma loviturilor ucrainene la nodurile de furnizare, lipsa și costurile gazolinei după loviturile la adresa rafinăriilor rusești, creșterea inflației, reducerea substanțială a plăților unice pentru noii recruți, eșecul Rusiei de a rupe liniile ucrainene și de a avea un avans substanțial susțin lipsa de soluții a Rusiei și perspectiva lui Putin ca să renunțe, la Budapesta sau în viitor, la obiectivele sale în război.
Președintele Zelenski consideră că, având la îndemână suficiente rachete Tomahawk, ar putea să lovească facilitățile energetice și petroliere rusești și să slăbească puternic economia de război a lui Putin, un motiv care să determine negocieri reale de pace. Trump însuși a susținut că Tomahawk și livrările posibile către Ucraina l-au determinat pe Putin să-l apeleze și să solicite o întâlnire cu Trump. “Amenințarea pe care o reprezintă livrările de rachete Tomahawk e bună, căci amenințarea livrărilor va fi în continuare acolo,” a declarat Trump. El nu a respins în niciun fel livrarea pentru a menține amenințarea credibilă. “Sperăm să nu fie cazul să recurgem la rachete, sperăm ca războiul să se încheie fără a fi nevoie de Tomahawk-uri,” a mai declarat Trump, mulțumit că are acum pe masă un instrument consacrat deja de forțare a lui Putin, care, realist vorbind, ar putea chiar să funcționeze.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Business-Șah cu Trump și Putin. Și alba-neagra din fundal cu Ucraina lui Zelenski
de Iulian Chifu*
Președintele Donald Trump a anunțat, chiar în timp ce vorbea pe telefon, că e în discuții chiar când posta pe Truth Social, cu președintele Vladimir Putin. Ulterior a anunțat că discuția a fost foarte bună și că zona tehnică condusă de Marco Rubio se va întâlni cu omologii ruși pentru ca ulterior, la o dată ce va fi anunțată, el însuși se va întâlni cu Putin la Budapesta. Pentru a încheia războiul fără glorie din Ucraina. Cum discuția a intervenit în preziua primirii la Casa Albă, vineri, 17 octombrie, a lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Întregul mise en place a dat senzația unei alba-neagra cu Ucraina pe un fundal în care Trump și Putin joacă șah, mai exact un business șah așa cum îi place lui Trump.
Convorbirea intempestivă vine după un număr de schimburi de replici și amenințări care au culminat cu perspectiva livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, după ce deja Pete Hagseth, secretarul Pentagonului, anunța o vânzare mare de armament către Ucraina și, pe de altă parte, cerea europenilor să cumpere armament mult și puternic destinat Kievului. Discuția vine și în contextul anunțării faptului că Putin va trebui să vadă daca mai are cu ce rafina petrol – ucrainenii distrugându-i multe din capacități iar livrarea de rachete urmând să lovească și ce a mai rămas, cu perspectiva de a muta cozile la gazolină care sunt mai peste tot prin Rusia în nemulțumirea absenței totale a posibilității de mișcare cu mașinile într-o țară producătoare de petrol, din lipsă de rafinării, oricum costisitoare și greu de reconstruit sau reparat după distrugeri produse de rachete de croazieră modificate.
Tot pe lista inițiativelor care au făcut titluri se numără constituirea fondului de sprijinire a Ucrainei din suprataxarea Chinei, fondul urmând să fie subiect al coeziunii transatlantice, respectiv al alăturării europenilor la sancțiunile și suprataxarea vizată de către Donald Trump. Altfel, obiectivul secundar și simbolic ar fi fost tot sprijinirea Ucrainei. Dacă adăugăm nemulțumirile privind Putin, verbalizate foarte des acum în ultimele zile de către Trump, avem peisajul complet al jocului de șah pe care-l joacă Trump.
Desigur, jocul e mai vechi, și a început cu mutarea lui Putin, care l-a adus la Anchorage pe Trump, ieșind din izolare și neoferind nimic la schimb. Și după rușinea care l-ar fi făcut să se ridice de la întâlnire, dar oricum l-a determinat pe președintele american să anuleze conferința de presă contra niște declarații de sub 15 minute, și masa cu delegațiile în plen, a urmat ambiguitatea, apoi refuzul Rusiei de a se întâlni la nivel de șefi de state Putin-Zelenski, în fine observația că spiritul de la Anchorage s-a pierdut și nu mai există fereastră de oportunitate, respectiv că Rusia vrea război.
De aici accelerarea jocului lui Trump, supărat că a fost păcălit fără temei și decis să ia runda a doua de la Putin. Aici au contat nemulțumirea profundă și cunoașterea situației critice economice pe care o traversează Putin și Rusia sa, dar și pe cea militară și de resurse de personal la fel de critică. Oricât ar fi bravat Putin, recrutarea fără mobilizare generală nu mai e fezabilă, oricât s-ar ridica sumele oferite, care oricum sunt prohibitive pentru regiunile ruse. Când a apărut și mesajul schimbului de informații și cel privind amenințarea livrării de rachete Tomahawk, cu ajutorul american spre a le utiliza, deja jocul s-a dus prea departe.
Zelenski urma să ajungă vineri la Washington, cu perspectiva de a pleca cu rachetele și cu apărarea Patriot. Pe un asemenea fond și cu asemenea amenințări credibile, Putin a fost nevoit să reacționeze ante fesum, respectiv să sune la Trump și să pună ceva pe masă, înainte de întâlnirea de vineri. Desigur, șahul l-a primit Zelenski, cu care cei doi mari par să joace alba-neagra. Dar care le permite poziționări și posturări, respectiv să extragă avantaje și profituri, dincolo de pacea din Ucraina(sperăm nu și pe seama Ucrainei și a Europei).
Astfel, întâlnirea de vineri Trump-Zelenski a fost compromisă substanțial, dar cu promisiunea păcii rapide. În ce condiții? Sigur nu cele ale lui Putin, dar cu o formulă de ieșire plauzibilă, adică și cu costuri pentru Kiev. Și cum Putin a dat șah, s-a devoalat parțial și cealaltă componentă a jocului, a mizelor, care fac să avem de-a face cu business – șah: schimburi economice și comerciale, investiții și afaceri în Rusia după încheierea conflictului. Și la Anchorage asta trebuia să fie o parte importantă, dar a fost escamotată și ruinată de partea politică a reuniunii. Și promisiunea că nu va exista nici o afacere cât timp războiul cu Ucraina nu este încheiat. Rezultatul: afaceri profitabile pe masă puse de Putin, cu câștiguri reciproce, dar și propuneri individuale și personale pentru Trump, așa cum știe să abordeze runda Vladimir Putin.
Desigur, schimbul de mișcări urmează să se consume mâine, mai întâi, apoi în săptămânile viitoare. Nu știm dacă va fi pace. Nu știm cât îl va costa pe Zelenski și Ucraina această pace, și cât va plăti, din partea sa, și Putin. Dar cert este că obiectivul major al lui Donald Trump, conștientizat sau nu, este afirmarea cu tărie și grav a capacității de descurajare a Statelor Unite și forța sa de actor global capabil să constrângă pe alții, inclusiv Rusia lui Putin, să respecte voința sa.
Chiar dacă pentru asta a trebuit să urle de durere China în perspectiva acțiunii lui Trump în sancțiuni coordonate cu UE, sau să înregistrăm presiunea Beijingului lui Xi asupra lui Putin să lase joaca și să îi dea satisfacție lui Trump. Mad Man Theory, teoria omului nebun pe care nu trebuie să-l contrariezi că nu știi ce e în stare să facă, pare să meargă în business-ul șah al lui Trump. Dar vom verifica rezultatul real în scurt timp. Ca și pretenția de a încheia războiul Rusiei în Ucraina, și de a intra pe turnantă pentru Premiul Nobel pentru Pace anul viitor, pentru Donald Trump.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
EDITORIALE
Despre Ziduri și Fundații
de Constantin Spînu, senior editor CaleaEuropeană.ro
Dacă președintele Putin spera, în februarie 2022, că armata sa va defila pe străzile Kievului, în haine de paradă, în maximum trei zile de la declanșarea invaziei, dacă liderii spațiului euro-atlantic se temeau că armata ucraineană nu va putea rezista mai mult de trei săptămâni, odată pornit tăvălugul cotropitor, iată că războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a depășit de mult pragul psihologic de trei ani și încă nu se întrevede, pentru cei realiști cel puțin, o soluție pentru a i se putea pune capăt prea curând.
Cu pierderi colosale, înregistrate de ambele părți, în vieți omenești și resurse militare sau economice, purtat cu mijloace de ultimă generație, dar din tranșee și poziții fortificate în stilul războaielor de uzură ale frontului de vest din Primul Război Mondial, această confruntare armată, care a pus față în față un Goliat lacom, dar cu mintea rătăcită și mușchii atrofiați și un David timorat și strâmtorat, însă solid pe picioare și ager la minte, pare că este departe de momentul în care armele vor tăcea, pentru a lăsa loc diplomației și negocierilor raționale.
Acest moment va veni, însă, în cele din urmă și, cu excepția minților încețoșate de propagandă și zgură ideologică, este evident pentru toată lumea că încheierea războiului în condițiile puse de agresor ar însemna o catastrofă nu doar pentru ucraineni ci și pentru restul Europei. Care ar trebui să învețe, dacă Vladimir Putin ar obține ce a dorit, să trăiască având la granițe un prădător înrăit de gustul de sânge proaspăt. Vestul colectiv nu are o altă opțiune rațională, care să îi servească și propriile interese de securitate, în afară de aceea de a rămâne de partea națiunii agresate. Pentru că, altfel, mârâielile ursului pe la gardurile euro-atlantice se vor transforma în atacuri – minore sau cu urmări serioase – pe la merinde și acareturi. Știm foarte bine, din experiența multor comunități montane de la noi, că urșii se adaptează permanent pentru a-și asigura surse de pradă facile. Vestul nu-și poate permite, așadar, să lase bunătăți apetisante la îndemâna fiarei și nici să ignore spărturile din gard.
Oricât de mult prețuim pacea, trebuie să înțelegem că perioada în care ne-am bucurat de ea fără griji s-a cam sfârșit. Rusia a declanșat cu mulți ani în urmă acțiuni prin care a transformat spațiul public și cel cibernetic ale comunității euro-atlantice în teatre de război hibrid. Provocările de securitate venite din partea Rusiei la adresa țărilor NATO (drone pătrunse în spațiul aerian, bruiajul semnalelor GPS, crearea de tensiuni la frontiere) au devenit mai frecvente de câteva luni, însă mașina de propagandă de la Kremlin, care a reușit să se înfiltreze în societățile noastre, folosește de peste un deceniu ca armă de luptă dreptul nostru fundamental de a ne exprima liber. Prezentându-se drept voci interne, legitime și care au dreptul să se exprime fără opreliști, agenții de influență aflați în solda Moscovei otrăvesc permanent orice temă legitimă de dezbatere cu minciuni și manipulări menite să ne îndepărteze și să ne separe pe linii emoționale și nu raționale. Unele dintre temele lor favorite încearcă să ne convingă că NATO nu mai poate îndeplini misiunea sa fundamentală: apărarea colectivă și că Uniunea Europeană, sufocată de birocrație și corupție va intra în colaps în curând. Rusia a stabilit ca miză supremă pentru operațiile sale de propagandă și dezinformare spulberarea coeziunii în interiorul NATO și Uniunii Europene, atât între statele membre – cu privire la rolul și misiunile celor două organizații și, la fel de important, cu privire la sprijinul pentru Ucraina, cât și în interiorul fiecăreia dintre națiuni, pe aceleași teme. Fără să se obosească să ascundă ambițiile neo-imperialiste ale stăpânilor, simbriașii Kremlinului ne îndeamnă să credem că „toți pentru unul și unul pentru toți” rămâne doar o lozincă din romanele de capă și spadă, aliații urmând a fi abandonați și lăsați să se descurce singuri în cazul în care „atotputernica” Rusie va decide, după „rezolvarea” problemei ucrainene, să treacă la nivelul următor și să se ocupe de țările NATO sau ale Uniunii Europene.
Trâmbițând permanent iminența unei asemenea apocalipse, propovăduind fără încetare dezbinarea și implozia Occidentului, este foarte posibil ca, testându-ne coeziunea și capacitatea de a ne coordona acțiunile, Rusia să ne fi făcut, în fapt, un serviciu. Țările libere au devenit din ce în ce mai conștiente că deznodământul războiului din Ucraina va influența în mod esențial evoluția și statutul Alianței și al Uniunii, care au nu doar datoria, ci și interesul vital de a impune și garanta, sub coordonarea Statelor Unite și cu implicarea consistentă a țărilor europene, o pace justă pentru Ucraina.
România, care a sprijinit Ucraina din prima zi a invaziei, se va afla, în orice scenariu, în prima linie de contact cu o zonă radioactivă geopolitic și militar, care va trimite permanent unde de instabilitate, incertitudine și amenințări de securitate. Acest articol nu este însă despre justețea deciziei țării noastre de a se poziționa ferm și fără echivoc de partea Ucrainei și cum se poate împăca asta cu frustrările noastre istorice legate de această țară vecină (rănile provocate de rapturile teritoriale sovietice, încordările recente, nu tocmai amicale, legate de statutul Insulei Șerpilor, de exploatarea Canalului Bâstroe și, chiar dureros, tratamentul Kievului față de minoritatea românească din Ucraina, considerat, multă vreme, injust).
Îmi propun astăzi, la debutul editorial în spațiul oferit cu generozitate de Calea Europeană, să privim către momentul când armele vor tăcea mai sus de granița noastră cu Ucraina. Cât de pregătiți suntem, ca stat de flanc al NATO și al Uniunii Europene, pentru gestionarea consecințelor războiului, indiferent care va fi deznodământul acestuia?
Mi-aș dori, de exemplu, să știm că avem deja stabilită o strategie cu privire la fructificarea eficientă a oportunităților generate de procesul de reconstrucție a țării vecine. Să nu ne facem iluzii: aceste oportunități nu ne vor fi oferite pe tavă, ci ele vor trebui câștigate în mod inteligent și eficient, prin maximizarea punctelor noastre forte și securizate prin valorificarea acestora.
Dar la fel de important este să înțelegem dacă și cum se pregătește România, din punct de vedere al securității și apărării, pentru momentul când armatele Moscovei și Kievului vor întrerupe ostilitățile, temporar – prin armistițiu sau pe termen lung – printr-o pace negociată și garantată de principalii actori interesați (în speță Statele Unite și aliații europeni). Despre cum vom fi pregătiți să descurajăm, atât din postura de stat membru al NATO și UE, dar și la nivel național, poziția agresivă a Rusiei, ale cărei frustrări vor crește, mai ales dacă pacea va fi justă pentru Ucraina.
Indiferent de scenariul care se va confirma, Rusia va rămâne principala amenințare de securitate din regiunea Mării Negre și pentru întregul continent european pentru următoarele decenii. Arătam, în introducere, că perspectivele unei asemenea realități au încetat de mult timp să fie doar subiecte de dezbatere academică și se manifestă cât se poate de concret în viața de zi cu zi. Incursiunile dronelor rusești – începute, de prin 2023, în spațiile aeriene ale României și Poloniei, au devenit o constantă și pentru țări aflate mult mai departe de linia frontului – vezi recentele incidente din Danemarca și Germania. Avioane de luptă rusești au testat recent reacția forțelor aliate prin forțarea spațiului aerian al Estoniei (a patra oară în acest an și pentru a opta oară de la începutul invaziei din Ucraina, așa cum arăta purtătorul de cuvânt al Ministerului estonian al Apărării), iar provocările vor continua, pe multiple planuri – aș sugera de exemplu, să fim cu ochii și pe subiectul flotei de petroliere fantomă operate clandestin pe mările și oceanele lumii nu doar cu misiunea de a face contrabandă cu petrol rusesc, ci și cu acțiuni de provocare și sabotaj împotriva țărilor aliate, ca platforme purtătoare de drone.
Așa cum declara recent președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „să nu ne înșelăm. Incursiunile recente [ale forțelor Federației Ruse – n.n.] în spațiul nostru aerian fac parte dintr-un model de amenințări tot mai mari. Este timpul să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de un război hibrid. Europa trebuie să dobândească capacitatea de a răspunde și de a ne proteja spațiul aerian. Munca a început deja”.
Într-adevăr, „munca”, așa cum o numește șefa executivului european, a început încă de la declanșarea agresiunii ilegale a forțelor Armatei Roșii asupra Ucrainei, printr-o serie de măsuri strategice de natură politică, financiară, instituțională și operațională menite să întărească securitatea și capacitatea de apărare a statelor membre și să sprijine Ucraina luate la nivelul Uniunii Europene – pentru întărirea capacităților militare ale statelor membre și pentru sprijinirea Ucrainei, care au completat acțiunile de consolidare a posturii de apărare și descurajare desfășurate de NATO pe flancul estic.
Ne amintim că, imediat după declanșarea invaziei ruse, în martie 2022, liderii UE, luând act de faptul că Rusia constituie o amenințare majoră la securitatea europeană, au aprobat “Compasul Strategic pentru Securitate și Apărare”, un document strategic care a accentuat nevoia de creștere a capacităților militare interoperabile la nivelul statelor membre, care s-au angajat la cooperare accelerată în acest domeniu și au agreat măsuri importante destinate consolidării Pieței Europene a Apărării.
La începutul acestui an, UE a anunțat programul „ReArm Europe”, numit în prezent “Readiness 2030” / Security Action for Europe (SAFE). Acest mecanism de împrumuturi garantate de UE, care mobilizează un capital de 150 de miliarde de euro, permite statelor membre să suspende unele constrângeri fiscale și să direcționeze resurse către apărare și industrie militară. Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare.
Mecanismul SAFE va funcționa ca o linie de finanțare “loans-for-arms”, care va permită statelor membre să finanțeze achiziții de echipamente militare comune (cu condiții de co-participare), în domenii considerate cheie pentru consolidarea apărării statelor UE în fața amenințărilor generate de postura agresivă a Rusiei: apărarea antirachetă / sisteme de combatere a dronelor, artilerie de precizie, muniții, drone, mobilitate militară, spațiu, infrastructură critică, inteligență artificială, sisteme de război electronic etc.
Cu 16,68 miliarde de euro, România a securizat a doua cea mai mare alocare din cadrul programului SAFE, pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE, după Polonia. Guvernul de la București a anunțat că acești bani vor fi investiți în proiecte strategice de apărare și infrastructură. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
Pe componenta de apărare împrumuturile contractate de România prin intermediul instrumentului SAFE vor finanța, în următorii cinci ani, achiziții de tehnică militară în parteneriat cu țări europene, fiind vizate în special proiecte care să faciliteze transfer de tehnologie pe teritoriul național: “vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, a comunicat Guvernul.
Componenta de infrastructură va asigura fonduri pentru proiecte de tip dual use, fiind selectate capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni, obiective de valoare strategică, prin care se asigură atât finalizarea unei rețele de mobilitate militară, cât și interconectarea cu Republica Moldova.
Este bine să subliniem încă o dată că SAFE reprezintă un mecanism de împrumuturi, care vor trebui rambursate de guvernul de la București, însă condițiile de finanțare sunt extrem de avantajoase, mai ales din poziția actuală a României pe piețele financiare, cu dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut țara noastră obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.
Primele inițiative de consolidare a capacităților militare defensive ale țărilor UE încep să prindă contur. La începutul acestei luni, în Danemarca, liderii europeni reuniți într-un summit informal și-au anunțat susținerea pentru proiectul strategic “Eastern Flank Watch” (Supravegherea flancului estic), al cărui element central va fi “European Drone Wall” (Zidul european împotriva dronelor). Nivelul de ambiție stabilit de șefa executivului european este foarte ridicat: „acest proiect are ca scop contracararea întregii game de amenințări la frontierele noastre estice. Un element central va fi „zidul de drone”. Este vorba despre un sistem de detectare rapidă, interceptare și, dacă este necesar, neutralizare, pentru care ne bazăm în mare măsură pe expertiza Ucrainei și, prin urmare, trebuie să acționăm rapid – împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a declarat Von der Leyen la finalul Summit-ului de la Copenhaga.
Prezent la această importantă reuniune, președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că România va participa la realizarea proiectului, care, în condițiile generate de recentele evenimente care au implicat pătrunderea de drone rusești în spațiile aeriene ale mai multor țări europene, are șanse a fi implementat în câteva luni: „amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni,” a președintele Dan, la 1 octombrie, la sosirea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
Ridicarea iminentă a zidului împotriva dronelor ostile este o veste excelentă pentru opinia publică din România, care, după șocul provocat de căderea primelor resturi ale unei drone Geran 2 în Delta Dunării, în septembrie 2023, a devenit extrem de atentă și de sensibilă la fiecare dintre momentele similare – și nu puține! – care au urmat de atunci.
Lucrurile arată bine, deci: avem bani de cheltuit pentru înzestrarea militară cu tehnologie modernă – direct din bugetul apărării, fixat, în mod înțelept, la 2,5% din PIB sau prin fondurile asigurate de mecanismul SAFE, primul zid se ridică deja împotriva dronelor, n-ar mai fi nimic de adăugat, nu? Să ne apucăm de treabă, cum a îndemnat doamna Von der Leyen!
Și totuși…
La același Summit de la Copenhaga, Ursula Von der Leyen făcea o altă afirmație foarte importantă: „Avem nevoie de o industrie europeană a apărării dinamică, rezilientă și inovatoare [subl. ns]. Am lansat un set de proceduri de tip omnibus în domeniul apărării pentru a simplifica procedurile și a accelera întregul proces. Iar această industrie a apărării are nevoie de un ecosistem puternic, compus nu numai din industrie, desigur, ci și din start-up-uri tehnologice”.
Industria europeană de apărare se află, deci la un moment important. După decenii de stagnare și producție la nivelul de pace, este, iată, nevoie de schimbarea completă a paradigmei. Va urma o perioadă de injecții importante de capital, care să impulsioneze extinderea capacității actuale de producție, dar, mai ales, să creeze noi facilități, care să asigure necesarul de tehnologice atât pentru nevoile țărilor europene, cât și pentru Ucraina.
Ajungem, astfel, la tema principală a editorialului meu – perspectivele industriei de apărare a României și vă cer iertare dacă m-am lungit cam mult cu introducerea, însă stabilirea contextului mi s-a părut importantă.
În perioada următoare vom încerca să generăm o dezbatere consistentă cu privire la starea actuală a industriei noastre de profil – capacități de producție, disponibilitatea forței de muncă, potențialul de a participa la proiecte importante, oportunitățile de transfer de tehnologie (cum pot fi create și, mai ales, dacă și cum pot fi valorificate).
Prima – și cea mai importantă întrebare – la care vom încerca să obținem răspunsuri de la actorii relevanți ar fi: unde oare se situează industria de apărare a României în cadrul ecosistemului european de profil?
Este fundamental să înțelegem cât de dinamici, rezilienți și inovatori cred operatorii economici cu capital de stat care fac parte din Compania Naţională Romarm S.A că pot fi, în acest context extrem de important pentru viitorul industriei de profil? Ne referim la Romarm nu întâmplător, ci pentru că reprezintă, așa cum se prezintă chiar compania pe pagina proprie de internet, „principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”?
Cred că a sosit momentul să fim cinstiți cu noi înșine și să privim la industria de stat din domeniul apărării în mod obiectiv, fără să mai ascundem adevărurile incomode sub preș. Ne mai permitem oare să trăim din nostalgiile trecutului, să gravităm în jurul momentelor de maximă dezvoltare din deceniile trecute, când operatorii economici din România comunistă produceau la capacitate maximă tehnică militară proiectată în anii 1960-1970 și munițiile aferente, din care asigurau nevoile de înzestrare ale armatei române din ultimele decenii ale secolului trecut și exportau cu destul de mult succes și în alte țări? Câte oare dintre liniile de producție conservate din acea perioadă mai sunt cu adevărat viabile economic și ce se poate face pentru a reuși transferuri tehnologice de substanță, care să readucă o parte dintre acești operatori la nivelul tehnologic care să le permită să producă la nivelul tehnologic al momentului? Pe ce forță de muncă din companiile de stat – înalt calificată, în anii ’90, dar deprofesionalizată de lungile perioade de șomaj tehnic și îmbătrânită ne mai putem baza în prezent? Ce soluții realiste am avea pentru încadrarea noilor locuri de muncă ce vor putea fi create, în situația în care parteneriatele cu companii mari de profil de peste hotare ar putea fi concretizate în transferuri tehnologice în țară? De ce ar fi nevoie pentru o asemenea analiză și cine ar trebui să o facă? Putem spera că va fi voință politică pentru a gândi și pune în practică un asemenea proiect de țară?
Á propos, ați auzit vreodată de proiectele de tipul Next-Generation Combat Systems (NGCS), așa cum sunt ele dezvoltate de armata SUA, de exemplu, care gândește în prezent cum vor arăta avioanele de vânătoare, tancurile, mașinile blindate, navele de luptă de care va fi nevoie peste 20-30 de ani? Este evident că nu este suficient să găsim soluții pentru contracararea amenințărilor actuale, ci pentru cele viitoare. În cazul dronelor, de exemplu, războiul din Ucraina a arătate că tehnologia evoluează într-un ritm alert, ceea ce vă face ca soluțiile de astăzi să fie depășite într-un timp foarte scurt și să fie nevoie permanent de modernizări și abordări noi, care să asigure înzestrarea armatei cu cele mai eficiente echipamente. O astfel de flexibilitate nu poate fi atinsă importând permanent tehnologie, chiar de ultimă generație, ci prin dezvoltarea pe plan intern capacități de cercetare-dezvoltare și de producție la nivel mondial. Nu cred că este o așteptare exagerată, deși investiția în proiecte de cercetare-dezvoltare costă destul de mult. Avantajele unei asemenea abordări sunt cât se poate de evidente: folosirea resurselor de creativitate autohtone, prin granturi și legislație stimulantă, poate genera soluții de înalt nivel tehnologic, la costuri de producție semnificativ mai mici comparativ cu tehnologia importată sau produsă sub licență, iar banii rămân, în cea mai mare parte a lor, în țară. În plus, astfel de proiecte, dacă sunt încheiate cu succes, pot genera și exporturi.
Avem deja exemple de companii, cu capital privat, nu de stat, care dezvoltă – cu resurse de cercetare-dezvoltare proprii! – echipamente care ar putea reprezenta soluții viabile de înzestrare pentru Armata României, cum ar fi VLAH, primul autovehicul blindat proiectat și realizat 100% în România de BlueSpace Technology (proiect despre evoluția căruia, știm din surse apropiate companiei, vom avea informații importante în curând).
Premise pentru asemenea parteneriate, care să aducă la un loc companii românești cu capital de stat și privat și actori importanți de pe piața mondială există și ar trebui explorate și valorificate. Știu din experiența mea anterioară, ca ofițer activ, că între ministerele Apărării și Economiei există, de multă vreme, o coordonare permanentă pe zona planurilor de înzestrare, cu întâlniri la nivel de ministru de mai multe ori pe an, cu documente actualizate permanent între specialiștii celor două instituții. Ministrul Economiei, Radu Miruță, declara recent că „este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități. Preocuparea e să extragem toată suma de bani din acest SAFE pe zona de Apărare, însă vă spun foarte deschis: nu mă voi bucura doar că s-a extras suma de bani. Preocuparea mea este să existe niște condiții avantajoase”. Aceste condiții avantajoase ar trebui văzute, în opinia mea, nu doar în plan financiar (prețul cel mai mic, în esență), ci și în cel al protejării intereselor naționale de securitate în derularea programelor de înzestrare, prin facilitarea și încurajarea accesului operatorilor naționali (cu capital de stat sau privat, deopotrivă) la aceste proiecte, asigurându-ne, astfel, că cea mai mare parte dintre aceste fonduri împrumutate vor fi injectate în economia națională și nu în cele ale altor țări. O viziune realistă ar trebui să plece nu de la arăta cu degetul către armată, care „nu cumpără suficient din producția autohtonă”, ci de la a înțelege ce anume pot furniza companiile din Romarm din lista lungă de echipamente de care este nevoie în următorii 20 de ani și, acolo unde nu sunt soluții în prezent, să se caute unele viabile pentru viitor. Ar fi interesant să aflăm părerea principalilor factori de decizie cu privire la acest subiect și vom crea, în edițiile următoare, condițiile pentru astfel de discuții, din care să înțelegem cum putem face pasul de la bune intenții la eficiente soluții.
La fel de important ar fi să ne lămurim cu privire la viziunea Guvernului României cu privire la rolul companiilor private care activează pe sectorul de securitate și apărare. Care sunt instrumentele – dacă există – prin care statul român sprijină aceste companii pentru a participa la eforturile de înzestrare ale Armatei României și a celorlalte instituții din sectorul de securitate națională, stimulând astfel dezvoltarea de soluții românești, care să fie dezvoltate acasă, cu forță de muncă românească și cu beneficii pe orizontala economiei?
În fine, o altă întrebare fundamentală se referă la stimularea capacității de inovare în domeniul tehnologiei de ultimă generație și la încurajarea start-up-urilor românești care au potențial de a propune soluții avansate în acest domeniu. Avem soluții legislative și procedurale pentru a gândi un set de măsuri prin care statul să încurajeze concret – cu fonduri, nu cu lozinci inserate inteligent prin programele de guvernare! – un sistem viabil de cercetare-dezvoltare? Realitatea este că puținele companii private care au dezvoltat produse și soluții de nivel înalt pentru sectorul de apărare și securitate au făcut-o cu fonduri proprii, asumându-și toate riscurile, într-un cadru legislativ al achizițiilor naționale care favorizează în principal achizițiile de la operatori internaționali.
Vom sta de vorbă cu astfel de întreprinzători, în perioada următoare, pentru a înțelege mai bine provocările cu care se confruntă și ce soluții întrevăd ei pentru a da șanse potențialului românesc de cercetare dezvoltare de a furniza soluții viabile aici, în țară, securizând integrarea întregului ciclu economic, producție-mentenanță-modernizare, în economia națională. După cum vom aduce aici și opiniile celor care au competențele legale de a decide viitorul industriei noastre de profil și, în egală măsură, obligația de a da socoteală cu privire la măsurile luate.
Vorbim, pe bună dreptate, de nevoia de a construi ziduri la granițele Uniunii Europene care să ne ferească de pericole și amenințări. „Zidul dronelor” ar putea fi un astfel de proiect care să contribuie în mod direct și la întărirea securității românilor. Vor urma și alte asemenea proiecte, la care sperăm că țara noastră va fi nu doar beneficiar, ci va și contribui la realizarea acestora. Un proverb românesc spune, cu evidentă înțelepciune, că „temelia bună ține casa dreaptă.” Niciun zid nu va dura dacă nu este construit pe fundații solide. Avem, iată, șansa de a începe să consolidăm temeliile industriei românești de apărare. Nu cu populisme ieftine, nu cu nostalgia unor vremuri și glorii iremediabil trecute, ci cu pragmatism și cu realism. Nu doar prin programul SAFE, ci prin valorificarea tuturor oportunităților oferite de măsurile fără precedent adoptate de NATO și de Uniunea Europeană pentru întărirea apărării comune și stimularea cooperării în țările membre, România are șansa de a se reconecta economic la ecosistemul de producție al continentului.
Avem atuuri importante: suntem una dintre cele mai pro-NATO și pro-UE națiuni ale continentului, avem o armată profesionistă, călită, în ultimele două decenii în misiuni desfășurate în teatrele de operații externe, avem un plan de înzestrare militară fără precedent în întreaga noastră istorie, bine acoperit cu resurse financiare în următorii ani, ceea ce aduce predictibilitate și stabilitate. Ar fi nedrept să ratăm șansa de a ne asigura liniștea strategică pentru situația – de nedorit, dar pe care nu o putem ignora – în care atunci când capacitatea noastră de apărare – la nivel aliat, dar și național! – ne va fi testată, vom putea să ne asigurăm nevoile de înzestrare cu echipamente și muniții esențiale produse pe teritoriul național, la adăpost de întreruperile de aprovizionare inerente în astfel de situații.
Vă invităm, de aceea, să ne rămâneți aproape pentru o serie de analize și interviuri care vor fi realizate cu onestitate și fără partizanat, în care sperăm să aducem cât mai multe răspunsuri la întrebările de mai sus și să explorăm soluțiile practice prin care să revigorăm industria de apărare a României – în ambele sale dimensiuni, cu capital de stat sau privat. Este timpul să ne apucăm cu adevărat să refacem fundațiile, dacă vrem să avem ziduri de apărare puternice.
Constantin Spînu este general-maior în rezervă. Absolvent al Institutului Militar de Artilerie și Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Brașov, în 1993, a activat, în ultimii 26 de ani ai carierei militare în domeniul jurnalismului și comunicării. A fost numit, în 2009, purtător de cuvânt al MApN, funcție pe care a îndeplinit-o, cu mici întreruperi, timp de peste 16 ani. În perioada 2016-2023 a condus Direcția informare și relații publice a instituției, iar în ultimii doi ani de activitate a fost consilier al ministrului apărării naționale pe probleme de comunicare strategică. În anul 2024 a obținut titlul de doctor în științele comunicării, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Este, în prezent, cadru didactic asociat la Universitatea București, Facultatea de Litere.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
ICI București, la People Empowering Business Forum & Awards Gala: Investim constant în instruirea echipei și promovăm etica în AI, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și sustenabilă a tehnologiei
Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole
Ministrul ceh de externe în exercițiu este îngrijorat că țara sa va pierde din importanță pe scena mondială sub o guvernare a lui Andrej Babis: „Se va comporta ca o marionetă a lui Orban”
Dan Cărbunaru: Prostia și trădarea. Dușmanii din cetate
Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MW
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: România a făcut progrese importante în modernizarea sistemului de plăți, dar trebuie să continue reformele pentru a asigura stabilitatea financiară și echilibrul macroeconomic
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
Într-o întâlnire cu Mark Rutte la Casa Albă, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” în NATO: „Toți ceilalți sunt 100% dedicați”
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- POLITICĂ5 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea