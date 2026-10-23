Dan Cărbunaru revine în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, numit de premierul Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe directorul CaleaEuropeană.ro, Dan Cărbunaru, în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.

Decizia urmează să fie publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit unei informări a Executivului.

Dan Cărbunaru a mai deținut funcția de purtător de cuvânt al Executivului în perioada Guvernului Nicolae Ciucă, între 7 decembrie 2021 și 12 iunie 2023.

El este jurnalist cu o experiență profesională de peste 20 de ani în afaceri europene, politică internă și relații transatlantice.

A lucrat la principalele agenții de presă din România (Mediafax, Adevărul și Gândul), iar ulterior a devenit gazda emisiunii de televiziune „Calea Europeană”, un talkshow despre afaceri europene.

În 2007 și-a extins aria de expertiză ca director al Departamentului de Comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În această funcție a organizat prima Conferință de Comunicare în domeniul afacerilor interne la nivel european, o inițiativă susținută și apreciată de EUROPOL și de Ambasada Marii Britanii în România.

Din 2009 și-a dedicat eforturile propriului proiect media, CaleaEuropeană.ro, o publicație consacrată afacerilor europene, relațiilor transatlantice și rolului României în Europa și în lume. Astăzi, CaleaEuropeană.ro este cea mai mare comunitate media de afaceri europene și transatlantice din România și una dintre cele mai mari din Europa.

Corespondent la Bruxelles pentru CaleaEuropeană.ro, Dan Cărbunaru a fost acreditat pe termen lung la instituțiile UE și a relatat cele mai importante momente din ultimii 15 ani, de la aderarea României la Uniunea Europeană.

După deschiderea seriei de Dialoguri cu cetățenii lansate de Comisia Europeană în 2017, Dan Cărbunaru a fost ales să modereze Dialogul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu cetățenii români, desfășurat pe 11 mai 2017 la București, anul în care România marca zece ani de la aderarea la UE.

Ca urmare a seriei de dezbateri publice Agora – Future of Europe, organizate de CaleaEuropeană.ro împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România pentru a promova dialogul cu cetățenii despre viitorul Europei, a fost invitat la cel mai mare eveniment european de comunicare, EuropCom Days, la Bruxelles, unde a ținut un discurs despre implicarea în dialogul cu cetățenii europeni.

Ca jurnalist și expert în comunicare, Dan Cărbunaru și-a dedicat activitatea dezvoltării, susținerii și construirii de rețele de cetățeni care cred în UE și în valorile transatlantice.