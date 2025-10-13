EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară din Parlamentul European, a co-semnat și susținut prin vot un amendament privind introducerea principiului „preferinței europene”.
În poziția de negociere cu țările membre, Parlamentul European a votat pentru întărirea regulilor care îi protejează pe producătorii agricoli în fața practicilor comerciale neloiale. Marile lanțuri de magazine nu trebuie să își folosească puterea de negociere în detrimentul fermierilor.
Uniunea Europeană are deja reguli pentru a corecta aceste dezechilibre, dar acestea trebuie permanent îmbunătățite, pentru protejarea celor care produc hrana zilnică.
Datorită amendamentului co-semnat de Motreanu, statele membre trebuie să se asigure că produsele europene vor avea prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agricole și alimentare.
„Fermierii merită un venit echitabil pentru munca lor. Contractele scrise între fermieri și cumpărători pentru livările de produse agricole trebuie să devină obligatorii, statele membre putând introduce excepții doar la cererea unor organizații care reprezintă un anumit sector”, a precizat eurodeputatul.
În plus, acesta susține creșterea puterii de negociere a organizațiilor de producători.
Potrivit lui, statele membre vor putea să le acorde mai mult sprijin financiar în cadrul intervențiilor sectoriale din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).
De asemenea, UE va putea sprijini financiar organizațiile de producători care ar lua inițiative private pentru a gestiona crizele, mai arată Dan Motreanu.
În egală măsură, ”alimentele și furajele de origine vegetală și animală pot fi importate din țări terțe numai dacă nivelurile lor de reziduuri de pesticide sunt sub nivelul maxim permis pentru cele produse în UE”, dezvăluie eurodeputatul, care arată că „denumiri precum friptura, escalopul, cârnații sau burgerul trebuie rezervate exclusiv produselor care conțin carne și trebuie să excludă produsele derivate din culturi celulare”.
Discuțiile cu statele membre cu privire la forma finală a legii urmează să înceapă marți, 14 octombrie.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă: Parlamentul European continuă demersurile pentru reglementarea echitabilă a muncii pe platformele digitale
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a declarat că Parlamentul European continuă demersurile pentru reglementarea echitabilă a muncii pe platformele digitale, precum Uber, Bolt și Glovo, subliniind importanța protejării lucrătorilor care activează în acest domeniu.
„Eu am fost chiar raportor cu referire la aceste platforme. Am discutat cu cei de la Uber, am discutat cu cei de la Bolt, am discutat cu cei de la Glovo și căutăm să avem o recunoaștere corectă a muncii lor, a ceea ce înseamnă activitatea angajaților de acolo, pentru că este nevoie să ai o contribuție la sănătate, este o nevoie să ai o contribuție la pensie”, a declarat Gheorghe Falcă, într-o postare pe Facebook.
El a explicat că obiectivul principal este găsirea unui echilibru între inovația adusă de platformele digitale și drepturile fundamentale ale celor care muncesc prin intermediul lor.
„Trebuie să conștientizăm că aceste platforme, pe lângă faptul că aduc un serviciu bun cetățenilor, trebuie să existe și o protecție a celor care activează ca muncitori, să spunem, în aceste platforme. De aceea cred că am ajuns la un echilibru și vom continua să urmărim această activitate și să dăm o forță pentru că este ceva nou în lumea noastră”, a adăugat eurodeputatul.
În calitate de raportor pe tema protejării consumatorilor și a lucrătorilor în era platformelor digitale, Gheorghe Falcă a arătat că reglementarea acestui sector este esențială pentru a garanta contribuțiile la sănătate și pensie, dar și pentru a asigura condiții de muncă juste într-o economie tot mai digitalizată.
„Aceste platforme oferă servicii utile cetățenilor, dar trebuie să existe și echilibru între inovație și drepturile celor care muncesc. Continuăm să urmărim atent această activitate și să îi dăm forță legislativă”, a subliniat eurodeputatul român.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro.
”Ideile contează. Iar când sunt susținute, schimbă vieți. Sunt bucuros că în această săptămână am obținut aprobarea unor noi proiecte pilot în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în valoare de 7,5 milioane de euro”, a anunțat Negrescu.
Acești bani se adaugă celor peste 100 de milioane de euro obținute prin proiectele pilot europene pe care eurodeputatul le-a inițiat de-a lungul timpului.
Proiectele vor viza idei transpuse în soluții reale precum:
- sprijin pentru fermieri și mediul rural,
- digitalizarea școlilor din zone izolate,
- platforme pentru start-up-uri și tineri antreprenori,
- investiții în sănătate și educație,
- proiecte europene care aduc valoare direct în comunități.
„Un proiect pilot nu este doar o idee scrisă pe hârtie, este o soluție testată, finanțată și aplicată exact acolo unde e nevoie”, a mai spus Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reiterat că va continua să vină cu „proiecte care pot deveni realitate, cum a fost recent cazul celui pentru promovarea Via Transilvanica.”
Citiți și: Via Transilvanica, promovată în UE printr-un proiect pilot de 1,5 mil. euro obținut de vicepreședintele PE, Victor Negrescu
„Cu profesionalism, construim o Românie puternică în Uniunea Europeană”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”.
„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a reliefat eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a prezentat o serie de motive pentru care respinge această idee.
„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea”, argumentează Gabriela Firea.
Eurodeputatul califică drept „absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic”.
„Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, mai spune Gabriela Firea.
Ea a anunțat că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori”, anunțând că aceasta este și poziția Partidului Social Democrat.
„Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”, conchide europarlamentarul.
