EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European.
„Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari. Am votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. Sunt responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar extrem de important pentru fermierii români”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene (în prezent 1.250 de euro în statele membre care o aplică), iar pentru fiecare exploatație se va efectua un singur control la fața locului pe an.
„Se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură. Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Fermele certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe”, a explicat Dan Motreanu.
El a precizat că Parlamentul European a aprobat creșterea sprijinului pentru micii fermieri la 75.000 de euro, față de 50.000 de euro propuse de Comisia Europeană, pentru a stimula competitivitatea fermelor, iar aceștia își vor prezenta datele o singură dată, economisind timp și reducând costurile administrative.
„Va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. Comisia pentru Agricultură a decis reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a adăugat Motreanu.
Mai mult, europarlamentarul a menționat că agricultorii vor fi scutiți de anumite norme de mediu, beneficiind în continuare de plățile din cadrul programelor ecologice.
„Raportul adoptat de Comisia AGRI urmează să fie supus la vot în sesiunea plenară din 6 – 9 octombrie. Prioritatea PPE este ca pachetul să fie adoptat cât mai repede pentru a intra în vigoare din 1 ianuarie 2026. Măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale”, a concluzionat Dan Motreanu
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE
Eurodeputatul social-democrat Gebrierla Firea salută prioritățile și măsurile anunțate de președinția daneză a Consiliului UE pentru combaterea violenței de gen, reiterând sprijinul pentru implementarea acestora.
„Ca europarlamentar, în Comisia FEMM, voi susțin măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor, și promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbat, atât în România, cât și în întreaga Uniune Europeană”, a fost mesajul transmis de Gabriela Firea unui grup de 26 de români care au vizitat instituțiile europene din Bruxelles.
Printre prioritățile președinției daneze se numără accesul femeilor la servicii medicale de calitate atunci când au nevoie să se decidă asupra propriului corp, combaterea violenței de gen, în special a feminicidului, dar și implicarea bărbaților în politicile moderne de promovare a egalității de gen: „Aceste priorități nu sunt doar angajamente asumate de Președinția daneză în cadrul Comisiei FEMM, ci reprezintă o chemare la responsabilitate pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.”
Aceasta a remaintit statisticile alarmante din România și Uniunea Europeană: „Cel puțin două femei sunt ucise în fiecare zi în UE de către partenerul lor iar în România, anul acesta, au fost înregistrate peste 61.000 de cazuri de violență domestică și 39 de femei au fost ucise.”
De asemenea, vizitatorii români au avut ocazia să vadă concret locul unde lucrează eurodeputații, să afle detalii despre activitatea zilnică și să viziteze sala de plen. Evenimentul a oferit o perspectivă clară asupra proceselor legislative europene și asupra modului în care eurodeputații contribuie la dezvoltarea și consolidarea Uniunii Europene. Totodată, au descoperit cum se desfășoară ședințele, care sunt comisiile de specialitate, cum se iau deciziile și care sunt prioritățile legislative ale Parlamentului European: „Participanții au aflat și cum arată o săptămână plină de comisii, întâlniri și evenimente în Parlamentul European – o experiență unică de informare și inspirație”, a mai transmis eurodeputatul român.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Dan Motreanu cere intervenția Comisiei Europene pentru sprijinirea cetățenilor afectați de creșterea extremă a prețurilor la energie
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la protejarea consumatorilor din statele membre mai vulnerabile, precum România, în contextul creșterilor extreme la prețurile la energie electrică în timpul valurilor de căldură viitoare.
„Cetățenii români trebuie protejați de creșterea prețurilor la energia electrică. Am întrebat Comisia Europeană cum intenționează ce măsuri va lua pentru a proteja mai bine consumatorii, în special consumatorii din statele membre mai vulnerabile, precum România, de creșterile extreme ale prețurilor în timpul valurilor de căldură viitoare”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit eurodeputatului român, valul de căldură din iunie-iulie a dus la creșteri majore ale cererii și prețurilor la energie în Europa: „În România, prețul energiei a urcat cu 12,35 % într-o săptămână.”
În răspunsul său, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, susține că normele UE existente permit statelor membre să introducă o gamă largă de instrumente pentru a răspunde creșterilor bruște ale prețurilor.
De asemenea, acesta a informat că Executivul European poartă discuții continue cu statele membre afectate pentru a sprijini punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare pentru a accelera furnizarea de energie mai accesibilă pentru consumatori, precum: mobilizarea flexibilității în materie de combustibili nefosili, reducerea cererii în timpul orelor critice, creșterea capacităților transfrontaliere și protejarea consumatorilor.
Eurodeputatul Dan Motreanu a fost informat că Executivul European intenționează să ajute statele membre să protejeze și să implice mai bine consumatorii și să le permită acestora să beneficieze de avantajele energiei ca prosumatori: Pachetul ar trebui, de asemenea, să sprijine gospodăriile vulnerabile afectate de sărăcia energetică, inclusiv de sărăcia energetică din perioada de vară.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol
Europarlamentarul Daniel Buda a fost ales vicepreședinte al EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European dedicată sectorului agricol.
Ieri, 23 septembrie, în prezența Comisarului european pentru agricultură, Christophe Hansen, și a președintelui Grupului PPE, Manfred Weber, a fost lansată EPP-Farmers, o nouă platformă a Grupului PPE dedicată sectorului agricol.
„Am avut onoarea de a fi ales Vicepreședinte al acestei structuri, care va constitui punctul de pornire al strategiei PPE pentru agricultură. Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată și îi asigur că voi pune întreaga mea experiență și energie în slujba fermierilor europeni și a comunităților rurale. PPE va rămâne vocea fermierilor și a satului european, iar agricultura este pentru noi un sector strategic, esențial pentru securitatea alimentară și pentru viața rurală”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Aflat la cel de-al treilea mandat de europarlamentar, Daniel Buda este în prezent vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European și membru în Comisia pentru dezvoltare regională.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”