Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari

Eurodeputatul Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European.

„Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari. Am votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, în ședința Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. Sunt responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar extrem de important pentru fermierii români”, a scris deputatul european, pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene (în prezent 1.250 de euro în statele membre care o aplică), iar pentru fiecare exploatație se va efectua un singur control la fața locului pe an.

„Se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură. Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Fermele certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe”, a explicat Dan Motreanu. El a precizat că Parlamentul European a aprobat creșterea sprijinului pentru micii fermieri la 75.000 de euro, față de 50.000 de euro propuse de Comisia Europeană, pentru a stimula competitivitatea fermelor, iar aceștia își vor prezenta datele o singură dată, economisind timp și reducând costurile administrative.

„Va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. Comisia pentru Agricultură a decis reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a adăugat Motreanu.

Mai mult, europarlamentarul a menționat că agricultorii vor fi scutiți de anumite norme de mediu, beneficiind în continuare de plățile din cadrul programelor ecologice.