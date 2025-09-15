EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat poziția Parlamentului European privind Directiva asupra pachetelor de servicii de călătorie, menită să asigure călătorilor o protecție mai bună în cazul perturbării călătoriei sau al falimentului operatorului de turism.
„Parlamentul European susține măsuri suplimentare pentru protecția călătorilor. Am votat poziția Parlamentului European referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună în caz de perturbare a călătoriei sau de faliment al operatorului de turism”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Potrivit deputatului european, consumatorii au dreptul să refuze voucherele și să opteze pentru rambursare în termen de 14 zile, iar dacă un călător acceptă un voucher, dar nu îl utilizează, valoarea nefolosită trebuie rambursată la expirarea acestuia.
„Voucherele ar trebui să fie acoperite de garanțiile împotriva insolvenței operatorului de turism, iar valoarea lor să corespundă cel puțin sumei rambursării la care are dreptul călătorul”, a adăugat acesta.
Mai mult, europarlamentarul a declarat că deținătorii de vouchere ar trebui să aibă prioritate la alegerea serviciilor de călătorie și să le poată folosi pentru orice serviciu oferit de organizator, fie integral, fie parțial.
„Am clarificat condițiile de anulare a unei călătorii. Dacă apar circumstanțe inevitabile sau extraordinare la destinația de călătorie ori la punctul de plecare înainte de călătorie, sau dacă acestea afectează deplasarea, călătorii ar trebui să poată anula călătoria fără penalități și cu rambursarea integrală a sumei plătite”, a subliniat Dan Motreanu.
În final, eurodeputatul a transmis că orice avertisment oficial de călătorie emis cu până la 28 de zile înainte de plecarea programată ar trebui să devină un element important de luat în considerare.
Victor Negrescu a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni
Eurodeputatul Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).
„Am participat, zilele acestea, la şedința conducerii Partidului Socialiștilor Europeni (PES), desfășurată online, pentru a pregăti viitorul congres care va avea loc la Amsterdam. Alături de președintele PES, Stefan Löfven, am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al PES. Este o mare responsabilitate și o onoare să pot reprezenta România și familia noastră politică la acest nivel”, a transmis Negrescu într-un mesaj publicat pe platforma de socializare Facebook.
Acesta le-a mulțumit colegilor săi din „Partidul Social Democrat și din PES activists România pentru sprijinul acordat și pentru recomandarea oficială transmisă conducerii PES”.
Eurodeputatul social-democrat își bazează candidatura pe „munca pe care am făcut-o împreună: promovarea valorilor europene, consolidarea rolului României în familia social-democrată și susținerea proiectelor care aduc beneficii reale pentru cetățeni”.
„Sunt convins că, prin unitate și continuitate, putem face ca vocea social-democrată să fie și mai puternică în Europa”, a conchis Victor Negrescu.
Congresul Partidului Socialiștilor Europeni va avea loc în perioada 16-18 octombrie, la Amsterdam, Olanda, și va aduce împreună prim-miniștri progresisti, înalți funcționari ai UE, primari și reprezentanți de rang înalt ai partidelor membre.
Precedentul eveniment s-a desfășurat în 2023, la Malaga, Spania, unde Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni.
Cu o vastă experiență în domeniul afacerilor europene, europarlamentarul Victor Negrescu este singurul român social-democrat care deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului European.
În ultima parte a celei de-a 9-a legislaturi, Negrescu a fost chestor al Parlamentului European, cea mai înaltă poziție deținută de un român în ierarhia mandatului anterior.
Victor Negrescu a fost, de asemenea, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE pentru anul 2025 și responsabil al Grupului S&D pentru monitorizarea implementării PNRR-urilor țărilor membre.
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator al raportului legislativului european prin care se solicită prelungirea cu 18 luni a finanțării proiectelor mature din PNRR, cere Comisiei Europene ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene.
Acesta a avut un dialog oficial cu vicepreședintele executiv pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, și comisarul pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în care a ridicat problema deficitului din România și a reformelor din PNRR care nu au efectul dorit.
Eurodeputatul a explicat cum „recomandările de a crește taxele pentru microîntreprinderi și pentru angajații din sectorul IT”, cuprinse în din planul național publicat de Comisia Europeană, „au avut efecte contrare”.
„Mii de firme au fost închise, locuri de muncă au fost pierdute, sectorul IT, unul dintre cele mai dinamice, a fost lovit puternic, în timp ce deficitul a crescut. Am fost printre primii care au criticat aceste măsuri care au fost introduse în PNRR de fostul guvern de dreapta, iar datele se confirmă. Voi continua să apăr IMM-urile”, a transmis Victor Negrescu în intervenția sa.
Vicepreședintele Parlamentului European a solicitat ca „aceste măsuri greșite să fie corectate, iar România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului care au fost generate chiar de aplicarea lor”.
„Microîntreprinderile și companiile IT au nevoie de sprijin, nu de noi poveri fiscale. Politicile europene trebuie să fie un motor de creștere, nu un obstacol pentru dezvoltare. Iar reprezentanții României trebuie să fie mai curajoși și să se prezinte profesionist, cu date, pentru a-și apăra punctul de vedere”, a conchis europarlamentarul Victor Negrescu.
Atenționarea și solicitarea enunțate de vicepreședintele Parlamentului European vin în contextul în care legislativul european „urmează să înceapă dialogul structurat cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua situația deficitului din România”.
Este posibil ca executivul european să introducă condiționalități în viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-20234.
Potrivit propunerii Comisiei Europene, bugetul multianual al UE post 2027, care se ridică la 2000 de miliarde de euro, prevede comasarea politicii agricole comune și politicii de coeziune.
Statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective. Aceste planuri trebuie să cuprindă și reforme, adică sunt construite pe baza modelului Planului Național de Redresare și Reziliență.
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
