Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună

Eurodeputatul Dan Motreanu a votat poziția Parlamentului European privind Directiva asupra pachetelor de servicii de călătorie, menită să asigure călătorilor o protecție mai bună în cazul perturbării călătoriei sau al falimentului operatorului de turism.

„Parlamentul European susține măsuri suplimentare pentru protecția călătorilor. Am votat poziția Parlamentului European referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună în caz de perturbare a călătoriei sau de faliment al operatorului de turism”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.