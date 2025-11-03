Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor

Eurodeputatul Dan Motreanu urmărește ca negocierile dintre Parlamentul European și țările membre privind simplificarea Politicii Agricole Comune „să se încheie până la sfârșitul acestui an, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, fermierii români și europeni să beneficieze de o Politică Agricolă Comună mai simplă, mai eficientă, cu fonduri mai accesibile și proceduri administrative semnificativ reduse”.

„Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a amintit eurodeputatul.

Acesta a dezvăluit că există și o „serie de vești bune pentru fermieri”.

„Consiliul este dispus să analizeze propuneri precum sprijinul pentru tinerii fermieri, organizațiile de producători și start-up-urile agricole. Există șanse mari de acord între Parlamentul European și Consiliu asupra unor măsuri precum existența unui singur control pe an pentru fiecare exploatație agricolă, introducerea plăților de criză pentru fermierii afectați de dezastre naturale, boli ale animalelor sau fenomene climatice extreme, majorarea plafoanelor pentru micii fermieri”, a spus Motreanu.

În pofida acestei deschideri, spune eurodeputatul, „Consiliul consideră că unele dintre propuneri ar trebui discutate în cadrul altor inițiative legislative fiind în afara domeniului privind exercițiul de simplificare”.

„Deși negocierile nu vor fi simple, direcția este clară: ne dorim o Politică Agricolă Comună mai flexibilă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale fermierilor europeni”, a mai spus europarlamentarul.