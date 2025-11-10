Dan Motreanu cere o revizuire mai amplă a proiectului de buget al UE 2028-2034: Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă, ci o diluare

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realist în următorii ani, în condițiile în care Chișinăul a demonstrat progrese constante în modernizare și reforme, iar sprijinul politic european este covârșitor, a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034), într-un interviu acordat Calea Europeană.

„Cea mai bună garanție pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este modernizarea, reformarea Republicii Moldova și îndeplinirea de către Republica Moldova a tuturor criteriilor de aderare. Republica Moldova se află pe drumul cel bun, lucru certificat și de raportul Comisiei Europene adoptat ieri privind Republica Moldova. Se modernizează, se reformează, a făcut asta guvernul anterior pro-european de la Chișinău”, a spus eurodeputatul.

Acesta s-a declarat convins că „și actualul guvern pro-european de la Chișinău va continua parcursul reformelor”, subliniind că în ultimii trei ani, Republica Moldova și Uniunea Europeană „au reușit împreună lucruri pe care mulți nici măcar nu am îndrăznit să le visăm în urmă cu 3–4 ani”.

Citiți și INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar

„Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie unanimă de începere a negocierilor. A aderat deja la tot mai multe programe europene. De la 1 ianuarie, de exemplu, se elimină tarifele de roaming, este parte a sistemului european de plăți interbancare, astfel încât se pot transfera mai rapid, mai ieftin, cu comisioane mult mai mici fonduri între Republica Moldova și țări membre ale Uniunii Europene – un lucru foarte important pentru diaspora Republicii Moldova din UE. Deci am făcut foarte multe lucruri bune. Consider că aderarea se poate concretiza în următorii ani”, a afirmat Mureșan.

Republica Moldova, pregătită să acceseze fonduri europene din 2028

Eurodeputatul a explicat că, potrivit planificării actuale, Republica Moldova va beneficia de fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028, urmând ca, odată cu aderarea, să aibă acces la fondurile structurale și agricole, la fel ca toate statele membre.

„Republica Moldova va primi fonduri de preaderare începând cu 1 ianuarie 2028 și, la momentul la care va adera, va primi și fonduri structurale de coeziune, fonduri pentru fermieri, la fel ca România și la fel ca oricare alt stat membru”, a spus Mureșan.

Totodată, acesta a subliniat că aderarea Republicii Moldova nu ridică dificultăți financiare pentru Uniunea Europeană:

„Având în vedere dimensiunea Republicii Moldova, integrarea ei ar însemna costuri adiționale pentru Uniunea Europeană care reprezintă doar o mică pondere din bugetul Uniunii Europene și care pot fi ușor acoperite. Extinderea Uniunii Europene cu Republica Moldova aduce doar câștig de cauză pentru Republica Moldova, pentru România, dar și pentru toată Uniunea Europeană din punct de vedere al stabilității, securității și dezvoltării economice. Pentru bugetul Uniunii Europene nu este niciun efort insurmontabil”, a explicat eurodeputatul.

Sprijin politic larg la nivel european pentru aderarea Republicii Moldova

Întrebat despre contextul politic și despre posibilele obstacole în calea aderării, Mureșan a respins ideea unei opoziții la nivel european față de parcursul european al Chișinăului.

„Nu există niciun fel de opoziție față de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vedem în Parlamentul European: mereu când trebuie să adoptăm ceva în privința Republicii Moldova, adoptăm rapid, adoptăm în favoarea Republicii Moldova și adoptăm cu o majoritate largă. Aproximativ 75–80% dintre europarlamentari votează mereu pentru, cam 10% votează împotrivă și 10–15% se abțin”, a explicat eurodeputatul.

El a adăugat că acele voturi împotrivă „sunt din partea unor extremiști care votează împotriva tuturor legilor, nu fac o opoziție activă-agresivă aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.

„Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe acest drum, lucru care e de bun augur și a fost câștigător pentru ambele state. Cu cât Republica Moldova progresează mai mult în aderarea la Uniunea Europeană, cu atât mai bine și pentru Ucraina, și cu cât Ucraina se modernizează mai mult și se apropie mai mult de Uniunea Europeană, cu atât mai bine pentru Republica Moldova. Acest parteneriat e bun pentru ambele state”, a spus Mureșan.

Despre opoziția Ungariei și perspectivele extinderii UE

Referindu-se la opoziția premierului ungar Viktor Orban privind aderarea Ucrainei, Mureșan a subliniat că aceasta nu vizează Republica Moldova și că există perspective ca situația politică de la Budapesta să se schimbe.

„Nu există opoziție față de aderarea Republicii Moldova, există opoziția premierului Victor Orban față de aderarea Ucrainei. Victor Orban are alegeri în Ungaria peste mai puțin de jumătate de an. Stă rău în sondaje. Partidul pro-european din Ungaria, membru al Partidului Popular European, conduce cu peste 10 puncte procentuale în Ungaria de aproape un an de zile. Am încredere că Ungaria va putea avea o guvernare pro-europeană peste un an de zile și opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei va înceta.”

Mureșan a insistat că Republica Moldova trebuie evaluată separat, pe baza propriilor merite, și că procesul de aderare trebuie să avanseze independent de contextul politic intern al Ungariei.

„E clar că îndeplinește acum criteriile pentru începerea negocierilor tehnice și mă aștept ca aceste negocieri să înceapă cât mai curând, independent de ceea ce Victor Orbán are de spus despre Ucraina”, a spus el, exprimându-și în același timp optimismul privind o schimbare politică la Budapesta: „Nu avem garanția faptului că Victor Orban va pierde alegerile în Ungaria, însă cred că și probabilitatea ca el să piardă alegerile și să scăpăm de această pacoste și durere de cap, de acest guvern care a acționat împotriva intereselor Uniunii Europene în ultimii ani, este semnificativă.”

În opinia sa, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană „se va face cu drepturi depline”, iar extinderea blocului va aduce beneficii de stabilitate și securitate pentru întreg continentul.