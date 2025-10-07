AGRICULTURĂ
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
România respinge propunerea Comisiei Europene privind viitorul CFM: Agricultura și pescuitul trebuie finanțate distinct de celelalte fonduri UE
România, prin ministrul agriculturii, respinge propunerea Comisiei Europene referitoare la structura următorului plan financiar multianual, care va integra bugetele Politicii Agricole Comune și Politicii în domeniul pescuitului. Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027.
„Agricultura nu se face cu jaloane, ci cu finanțare, iar securitatea alimentară nu se asigură cu ținte, ci cu produse de calitate. (…) Propunerea Comisei de a integra PCP în cadrul Fondului Comun va genera dificultăți în implementare, pe de o parte în procesare, dar și în dezvoltarea de ferme în piscicultură și acvacultură. România i-a fost alocată o sumă de 61 de milioane de euro, față de 162 de milioane de euro alocate în cadrul financiar actual”, a subliniat ministrul Florin Barbu în cadrul reuniunii a miniștrilor agriculturii din UE.
Oficialul român a transmis la Bruxelles că fermierii din România solicită menținerea unor alocări financiare consistente pentru agricultură și pescuit: „Mesajul fermierilor și procesatorilor români este clar: politica agricolă comună și politica în domeniul pescuitului trebuie să beneficieze ca și până acum de alocări financiare adecvate și să rămână separate de celelalte fonduri europene!”
Cadrul financiar multianual (CFM) este bugetul pe termen lung al UE pentru o perioadă de șapte ani. Comisia Europeană și-a prezentat propunerea pentru următoarea perioadă 2028-2034.
Politica agricolă comună (PAC) după 2027 ocupă un loc central în următorul buget al UE pentru a îndeplini orientările strategice oferite de Viziunea pentru agricultură și alimentație. Un buget mai simplu și mai flexibil va îmbunătăți planificarea strategică și va răspunde mai bine provocărilor cu care se confruntă fermierii, agricultura și zonele rurale din UE, permițând în același timp sinergii suplimentare între sectoare.
Integrarea PAC în planurile de parteneriat național și regional (PNR) este sprijinită de pachetul financiar al PNR, care se va ridica la 865 de miliarde EUR. Acest pachet cuprinde alocarea pentru PAC după 2027 și diverse resurse financiare pe care țările UE le vor putea utiliza.
Un buget dedicat de cel puțin 300 de miliarde EUR pentru sprijin pentru venit și sprijin în situații de criză va asigura previzibilitatea și stabilitatea sprijinului PAC pentru fermieri.
- Sprijin pentru venit: se asigură o sumă de cel puțin 293,7 miliarde EUR pentru a asigura stabilitatea și previzibilitatea pentru fermieri.
- Plasă de siguranță a unității: 6,3 miliarde EUR pentru a sprijini țările UE în caz de perturbare a piețelor
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. La reuniune va participa și ministrul român Florin Barbu, relatează Agepres.
Potrivit comunicatului oficial, în cadrul unei sesiuni publice, Comisia European va prezenta propunerile sale privind politica agricolă comună (PAC) după 2027.
Ca punct obișnuit pe ordinea de zi a Consiliului, miniștrii agriculturii vor discuta aspecte legate de comerț și evoluțiile recente.
De asemenea, miniștrii vor avea ocazia să poarte o discuție cu privire la propunerea de regulament privind sprijinul UE pentru politica comună în domeniul pescuitului, pactul european pentru oceane și politica maritimă și de acvacultură a UE pentru perioada 2028-2034. Aceasta va fi precedată de o prezentare a propunerii de către Comisie.
Ministerul Agriculturii investește în digitalizare: Portal unic pentru fermieri, cu peste 70 mil. lei din fonduri europene
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă demersurile pentru modernizarea administrației agricole prin digitalizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat oficial proiectul „Portal unic al solicitanților de sprijin în agricultură”, o inițiativă menită să faciliteze accesul fermierilor la serviciile publice.
Noul portal digital vine în sprijinul agricultorilor, oferindu-le posibilitatea de a depune cereri, de a accesa documentele necesare de a comunica mai eficient cu instituția. De asemenea, platforma acoperă o gamă largă de servicii, printre care plățile directe, renta viageră agricolă, precum și gestionarea lecențelor de export și import.
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este creșterea accesibilității, inclusiv pentru fermierii cu competențe digitale reduse. În acest sens, APIA va organiza sesiuni de formare pentru angajați, pentru a asigura sprijin adecvat utilizatorilor și funcționarea optimă a sistemului. Portalul va fi conectat cu alte sisteme informatice publice, controbuin astfel la eficientizarea proceselor administrative și la reducerea birocrației.
Valoarea totală a proiectului depășește 93 de milioane de lei, dintre care peste 70 de milioane provin din fonduri nerambursabile oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Ministrul Florin-Ionuț Barbu a afirmat că digitalizarea rămâne o prioritate în mandatul său și a subliniat că noul portal va reduce birocrația și va aduce servicii publice moderne, orientate către cetățean.
Pentru mai multe informații, echipa APIA poate fi contactată la info.portal.fermieri@apia.org.ro.
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri