Dan Motreanu: Diversificarea proiectelor pentru atragerea fondurilor europene, una dintre modalitățile prin care România poate valorifica mai bine apartenența la UE

România trebuie să își valorifice cât mai bine apartenența la UE, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu, precizând că „una dintre modalități este creșterea și diversificarea accesului la fonduri europene”, dar și a proiectelor prin care obține această finanțare.

„România trebuie să își valorifice cât mai bine apartenența la UE și una dintre modalități este creșterea și diversificarea accesului la fondurile europene. De asemenea, țara noastră poate să își diversifice proiectele pentru care obține fonduri europene. Uniunea Europeană pregătește investiții de peste 400 de miliarde de euro pentru competitivitate, cercetare și inovare în perioada 2028–2034”, a evidențiat Dan Motreanu.

Acesta evidențiază că „banii din Fondul European pentru Competitivitate sunt alocați separat și pot completa sumele la care fiecare stat UE are acces prin planurile naționale, care vor reuni finanțări pentru dezvoltarea regională, agricultură, politici sociale și alte domenii.”

În calitate de eurodeputat, Dan Motreanu a depus o serie de „amendamente care să faciliteze accesul întreprinderilor din România și al fermierilor români la banii europeni din Fondul pentru Competitivitate.”

De asemenea, acesta a propus ca „sprijinul acordat să fie distribuit în mod echilibrat din punct de vedere geografic, astfel încât statele membre cu piețe de capital mai puțin dezvoltate, precum România, să nu fie dezavantajate”, având în vedere că „fondurile bazate exclusiv pe criteriul <<excelenței>> au fost accesate în principal de statele din vestul Europei.”

În egală măsură, Dan Motreanu a cerut „sprijinirea dezvoltării capacităților industriale și de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate.”

„Am susținut consolidarea participării întreprinderilor mici și mijlocii din toate statele membre. Am propus sprijinirea investițiilor care vizează procesarea agroalimentară, depozitarea și logistica, digitalizarea exploatațiilor și a întreprinderilor agroalimentare, infrastructura de gestionare eficientă a apei și a sistemelor de irigații. Am cerut măsuri clare pentru sprijinirea cooperării economice între fermieri, IMM-uri agroalimentare și alți actori din lanțul valoric, inclusiv prin dezvoltarea organizațiilor de producători, parteneriate și consorții, inclusiv transfrontaliere”, a mai amintit Dan Motreanu.

Negocierile privind Fondul European pentru Competitivitate și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 sunt în desfășurare.