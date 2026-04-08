Dan Motreanu: Grupul PPE deschide calea celei mai ambițioase reforme farmaceutice a UE. Acces echitabil, inovație susținută și medicamente Made in Europe

Eurodeputatul Dan Motreanu, membru supleant în cadrul Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, informează că Grupul Popularilor Europeni, cea mai mare familie politică din Legislativul European, a deschis calea în realizarea a ceea ce mulți considerau cândva de neatins: cea mai ambițioasă revizuire a legislației farmaceutice a UE dintr-o generație.

„Aceasta nu este doar o reușită legislativă a PPE; este un angajament îndeplinit”, a subliniat Dan Motreanu.

Nevoia de acțiune, una urgentă

Date recente subliniază de ce nevoia de acțiune a fost una urgentă. Potrivit Eurostat, inegalitățile în materie de sănătate persistă în statele membre, milioane de europeni raportând încă nevoi medicale neacoperite din cauza costurilor, distanței sau timpilor de așteptare. Cheltuielile publice pentru asistență medicală continuă să crească, reflectând atât îmbătrânirea demografică, cât și cererea tot mai mare de tratamente inovatoare. În același timp, s-au raportat deficite de medicamente într-un număr tot mai mare de țări, subliniind fragilitatea lanțurilor de aprovizionare.

Viuziunea PPE abordează o serie de provocări cu care se confruntă în prezent pacienții europeni, sistemele de sănătate ale statelor membre, cât și Europa, în calitate de vector în inovare și industrie: „Datele recente subliniază de ce nevoia de acțiune a fost una urgentă. Inegalitățile în materie de sănătate persistă în statele membre, milioane de europeni raportând încă nevoi medicale neacoperite din cauza costurilor, distanței sau timpilor de așteptare. Cheltuielile publice pentru asistență medicală continuă să crească, reflectând atât îmbătrânirea demografică, cât și cererea tot mai mare de tratamente inovatoare. În același timp, s-au raportat deficite de medicamente într-un număr tot mai mare de țări, subliniind fragilitatea lanțurilor de aprovizionare.”

Acces real la tratament, indiferent de locația geografică

Potrivit europarlamentului, obiectivul PPE a fost construirea unui cadru de reglementare care să pună pacienții pe primul loc, asigurând în același timp că Europa rămâne un lider mondial în inovație și că sistemele naționale de sănătate sunt sustenabile din punct de vedere economic: „Aceste obiective nu sunt contradictorii; sunt inseparabile.”

Astfel, unul dintre pilonii centrali ai reformei este îmbunătățirea accesului la medicamente pentru toți europenii: „Niciun pacient nu ar trebui lăsat în urmă din cauza geografiei sau a dinamicii pieței. Fie că este vorba de un copil care luptă cu cancerul sau de cineva care trăiește cu o boală rară, această reformă consolidează stimulentele pentru dezvoltarea de tratamente acolo unde astăzi ele nu există. Prin furnizarea protecției datelor și a pieței de până la unsprezece ani, extinsă în continuare pentru inovarea de natură critică, cum ar fi noile anti-microbiene, transmitem un semnal puternic: Europa îi recompensează pe cei care investesc în salvarea de vieți omenești.”

În același timp, propunerile PPE asigură că inovarea nu vine în detrimentul accesibilității: „Intrarea imediată pe piață a medicamentelor generice și biosimilare, în momentul în care protecția expiră, va contribui la reducerea costurilor și la extinderea accesului. Aceasta este o abordare echilibrată, care protejează proprietatea intelectuală și previne întârzierile inutile în materie de concurență”, mai explică Dan Motreanu.

Consolidarea competitivității sectorului farmaceutic

Potrivit Grupului PPE, autonomia strategică în domeniul sănătății nu mai este opțională, ci esențială: „În acest sens, am consolidat competitivitatea sectorului farmaceutic european. Mai puțină birocrație, reguli mai clare și un impuls puternic pentru medicamentele Fabricate în (sau cu) Europa vor contribui la ancorarea producției și inovării pe continentul nostru.

Mai mult, rezistența anti-microbiană, una dintre cele mai presante amenințări la adresa sănătății din zilele noastre, adesea descrisă ca o „pandemie tăcută”, necesită acțiuni urgente. Cu cerințe armonizate în prescrierea medicamentelor, etichete de avertizare clare și posibilitatea unor măsuri mai stricte, luăm măsuri decisive pentru a păstra eficacitatea antibioticelor pentru generațiile viitoare.

Rol consolidat pentru farmaciști

S-au depus eforturi pentru ca asistența medicală să fie promovată: „Farmaciștii, adesea primul punct de contact pentru pacienți, sunt împuterniciți să joace un rol mai important, inclusiv prin pregătirea medicamentelor esențiale atunci când nu există alternative disponibile. În același timp, introducerea prospectelor digitale modernizează accesul la informații, asigurându-se în același timp că nimeni nu este exclus de la aceasta.”

„Așadar, ce înseamnă cu adevărat să pui pacienții în centrul Europei? Înseamnă să se producă o schimbare reală, echitabilă și orientată spre viitor, astfel încât fiecare cetățean, din fiecare stat membru, să poată accesa îngrijirea medicală pe care o merită. Nu sloganuri, ci soluții; nu promisiuni, ci progres”, a conchis deputatul european Dan Motreanu.