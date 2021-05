Dan Motreanu, mesaj de Ziua Europei: Suntem unici, dar uniți în diversitate și scriem viitorul Europei noastre, împreună. Europa trebuie să fie mai puternică, mai solidară, mai prosperă!

Într-un mesaj de Ziua Europei, care coincide cu Ziua Independenței de Stat a României, la 9 mai, eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) a transmis că viitorul proiectului european trebuie scris de toți cetățenii, uniți în diversitate și solidaritate pentru a garanta soliditatea acestuia.

„Europa este a fiecărui cetățean în parte, dar numai uniți am demonstrat că suntem puternici. România și-a câștigat independența pe care o sărbătorește astăzi datorită unui crez, care a unit o națiune, iar Europa este liberă și puternică tot datorită solidarității. Criza pandemică, care a marcat toată Europa, toată omenirea, ne-a arătat încă o dată că apartenența la UE are avantaje remarcabile. Faptul că am putut beneficia de vaccinul care salvează vieți s-a datorat, în special, apartenenței la acest club select. Proiectul UE trebuie să continue cu mai multă forță, a noastră, a tuturor. La Strasboug, la Conferința privind viitorul Europei, începe astăzi un nou capitol pentru viitor. Liderii UE deschid și mai larg ușile Europei pentru toți cetățenii statelor membre UE care doresc să-ți facă auzite opiniile și proiectele menite să direcționeze Europa către un viitor mai bun. Suntem unici, dar uniți în diversitate și scriem viitorul Europei noastre, împreună. Europa trebuie să fie mai puternică, mai solidară, mai prosperă! La mulți ani, România! La mulți ani, Europa!”, a transmis eurodeputatul Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.

Astăzi se împlinesc 71 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.

La un an distanță de când celebra exclusiv virtual și de la distanță Ziua Europei, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, Uniunea Europeană marchează acest moment fundamental în istoria sa sub semnul unor noi începuturi. Pe parcursul ultimului an, Uniunea Europeană a convenit asupra celui mai mare buget și pachet de redresare economică din istorie (1.824 de miliarde de euro), care presupune asumarea unor datorii comune, și a devenit „farmacia lumii“, fiind cel mai mare exportator de vaccinuri anti-COVID-19. Astăzi, animată de cadrul festiv al Zilei Europei, liderii Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului UE și președintele Franței vor deschide lucrările Conferinței privind Viitorul Europei, un demers privit drept un exerciţiu de democraţie deliberativă fără precedent, deschis şi incluziv care să le ofere cetăţenilor din toate categoriile sociale, din întreaga Europă, un cuvânt mai greu de spus în legătură cu ceea ce aşteaptă ei de la Uniunea Europeană, iar opiniile lor ar trebui apoi să contribuie la orientarea direcţiei viitoare a UE şi a politicilor sale.

Astăzi, la 71 de ani de la Declarația Schuman, piatra de temelie a proiectului european, se împlinește și un an de când România a primit Europa la ea acasă. La 9 mai 2019, sub auspiciile primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene, Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți lideri europeni au adoptat cu mare entuziasm Declarația de la Sibiu, documentul solemn care a concretizat Summitul de la Sibiu, prima astfel de reuniune a liderilor care a avut loc de Ziua Europei.

„Vom apăra o singură Europă – de la est la vest și de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv. Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom exprima la unison”, au făgăduit 27 de lideri europeni, la 9 mai 2019, în cadrul unei sesiuni de lucru ce a urmat fotografiei de familie din Piața Mare din Sibiu, acolo unde au fost aclamați de sute de cetățeni români care au scandat ”Europa, Europa!”.