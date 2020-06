Dan Motreanu: Parlamentul European a aprobat un sprijin excepțional de până la 7.000 de euro pentru fermierii afectați de criza COVID-19 și 50.000 de euro pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar

Parlamentul European a aprobat un sprijin excepțional de până la 7.000 de euro pentru fermierii afectați de criza COVID-19 și 50.000 de euro pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar, informează eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), într-un mesaj pe Facebook.

„În Parlamentul European s-a votat, aseară, cu o majoritate clară: 636 de voturi pentru, o măsură excepțională pentru fermieri, pe care am propus-o împreună cu alți colegi eurodeputați: creșterea fluxului de lichidități din fondurile pentru dezvoltare rurală. Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună această măsură, iar în Parlament am obținut majorarea la 7.000 de euro a ajutorului pentru fermieri după ce inițial Comisia propusese un maximum de 5000 de euro”, anunță Dan Motreanu.

Mai mult, spune eurodeputatul PNL, Parlamentul European a reușit să dubleze plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile disponibile în Programul de dezvoltare rurală.

De asemenea, prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume, care sunt esențiale pentru fermierii afectați de criza COVID-19, până la 30 iunie 2021 – pentru cererile de sprijin aprobate până la sfârșitul acestui an.

Potrivit lui Dan Motreanu, nu doar fermerii vor primi sprijin în această perioadă, ci și IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie, pentru acestea fiind stabilit un ajutor în valoare de 50.000 de euro. Nu în ultimul rând, mai precizează eurodeputatul, „sprijinul votat în Parlament va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză”.