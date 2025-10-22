EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, introducerea contractelor scrise și garantarea asigurărilor sociale pentru stagiari.
Conform propunerilor adoptate, stagiile vor trebui să aibă o durată limitată și să includă activități specifice nivelului de debut profesional. Cei care doresc să urmeze un stagiu vor trebui să semneze un contract scris care să prevadă remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare și durata programului.
Stagiarii ar urma, de asemenea, să beneficieze de protecție socială, precum asigurare de sănătate, iar organizațiile-gazdă vor desemna o persoană de contact la care aceștia se pot adresa pentru sprijin și consiliere în caz de practici incorecte.
Parlamentul European propune ca stagiile fără plată, fără componentă de formare sau mentorat, să fie considerate abuzive. De asemenea, noile reguli vor acoperi toate tipurile de stagii, cu excepția celor obligatorii care fac parte din programele educaționale universitare și a uceniciilor.
Nu în ultimul rând, organizațiile urmează să desemneze o persoană la care stagiarii să se poată adresa pentru sfaturi și sprijin în cazurile de suspiciune de practici incorecte.
Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au adoptat pozițiile de negociere, ceea ce permite începerea discuțiilor interinstituționale pentru stabilirea formei finale a directivei privind condițiile de muncă ale stagiilor în Uniunea Europeană.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.
„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.
Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.
„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.
După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.
Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Noul centru:
- va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
- va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală
Centrul are următoarele obiective:
- să contribuie la implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
- să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
- să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
- să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă a cerut, în plenul PE, crearea a trei centre de securitate maritimă pentru a asigura monitorizare, reacție coordonată și funcționare comună UE–NATO
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a făcut apel, în plenul Parlamentului European, la consolidarea securității UE prin crearea a trei centre de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Nordului, care să asigure o monitorizare eficientă, o reacție coordonată și o funcționare comună între UE și NATO.
„Ca raportor din partea Comisiei de Transporturi și Turism pentru bugetul UE 2026, sunt interesat de creșterea capacității de transport și a capacităților logistice pentru o funcționare mai bună a pieței interne și pentru a sprijini regiunile sărace și cele periferice”, a scris Falcă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
În același timp, europarlamentarul Gheorghe Falcă a subliniat interesul său față de securitatea europeană și a apreciat faptul că, în bugetul multianual 2028-2034, Comisia Europeană propune o finanțare de zece ori mai mare pentru mobilitatea militară, ceea ce confirmă necesitatea unei creșteri similare și în anul 2026.
„Iar infrastructura TNT trebuie să aibă o dublă utilitate, civilă și militară, pe toate segmentele de transport”, a adăugat deputatul european.
Totodată, în intervenția sa din plenul Parlamentului European, Gheorghe Falcă a evidențiat importanța consolidării securității maritime și a unei cooperări strânse între UE și NATO.
„Pentru creșterea securității UE, solicit crearea a 3 centre de securitate maritimă în Marea Neagră, în Marea Baltică și în Marea Nordului, pentru a asigura: monitorizare, reacție coordonată și funcționare comună UE-NATO. Deci, transporturile au nevoie de finanțare corectă și constantă”, a concluzionat Gheorghe Falcă.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură”
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene, a susținut astăzi un discurs la mitingul de protest al fermierilor din organizația europeană Copa-Cogeca, susținut în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Cei aproximativ 200 fermieri din 20 de țări europene – dintre care 50 de fermieri din România – au protestat față de propunerea de buget multianual a Uniunii Europene, înaintată de Comisia Europeană, care prevede tăierea fondurilor pentru Politica Agricolă Comună.
„Parlamentul European este alături de voi. Vom apăra fondurile pentru agricultură în fața propunerilor de tăieri ale Comisiei Europene în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. De asemenea, vom insista pentru subvenții echitabile pentru fermierii din toate țările membre”, a declarat eurodeputatul în fața fermierilor.
Deputatul european subliniază că fermierii au dreptul să știe care va fi nivelul finanțării pe care îl vor primi în anii care urmează, ca să își poată planifica investițiile: „Aveți dreptul și meritați un sprijin financiar adecvat pentru tot efortul pe care îl depuneți zilnic pentru a oferi alimente de înaltă calitate la prețuri accesibile, în timp ce vă confruntați cu provocări tot mai mari.”
Potrivit acestuia, noile provocări globale cu care se confruntă fermierii europeni, de la criza geopolitică, la schimbările climatice și creșterea costurilor cu materia primă, „cer o Politică Agricolă Comună puternică, bine finanțată și echitabilă pentru toți fermierii”.
Citiți: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI7 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE1 week ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE1 week ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ4 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte