Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari

Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, introducerea contractelor scrise și garantarea asigurărilor sociale pentru stagiari.

Conform propunerilor adoptate, stagiile vor trebui să aibă o durată limitată și să includă activități specifice nivelului de debut profesional. Cei care doresc să urmeze un stagiu vor trebui să semneze un contract scris care să prevadă remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare și durata programului.

Stagiarii ar urma, de asemenea, să beneficieze de protecție socială, precum asigurare de sănătate, iar organizațiile-gazdă vor desemna o persoană de contact la care aceștia se pot adresa pentru sprijin și consiliere în caz de practici incorecte.

Parlamentul European propune ca stagiile fără plată, fără componentă de formare sau mentorat, să fie considerate abuzive. De asemenea, noile reguli vor acoperi toate tipurile de stagii, cu excepția celor obligatorii care fac parte din programele educaționale universitare și a uceniciilor.

Nu în ultimul rând, organizațiile urmează să desemneze o persoană la care stagiarii să se poată adresa pentru sfaturi și sprijin în cazurile de suspiciune de practici incorecte.

Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au adoptat pozițiile de negociere, ceea ce permite începerea discuțiilor interinstituționale pentru stabilirea formei finale a directivei privind condițiile de muncă ale stagiilor în Uniunea Europeană.