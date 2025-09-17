Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene

Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că 1.352.780 de români vor beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială.

„Persoanele cu venituri mici vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde”, a transmis Motreanu, precizând că sprijinul material este destinat compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana.

Tichetele sociale, acordate pe suport electronic, pot fi folosite fie pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, fie pentru mese calde, în funcție de opțiunea beneficiarului.

De acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, precum și persoanele care primesc ajutor de incluziune.

Eurodeputatul a amintit că programul a fost lansat în 2022 de guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.