Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că 1.352.780 de români vor beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială.
„Persoanele cu venituri mici vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde”, a transmis Motreanu, precizând că sprijinul material este destinat compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana.
Tichetele sociale, acordate pe suport electronic, pot fi folosite fie pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, fie pentru mese calde, în funcție de opțiunea beneficiarului.
De acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, precum și persoanele care primesc ajutor de incluziune.
Eurodeputatul a amintit că programul a fost lansat în 2022 de guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind Alianța Europeană a Universităților, subliniind importanța acestui proiect pentru România.
„Diplome recunoscute mai rapid, mai puțină birocrație și mai multe burse pentru copiii din familii modeste sau din mediul rural. Alianța Europeană a Universităților nu este un termen sec, tehnic, nici doar despre mobilitate sau cursuri comune. Tinerii români primesc astfel o șansă de a învăța și de a lucra cot la cot cu profesori şi colegi din întreaga Europă, de a fi parte din proiecte inovatoare în sănătate, digital, climă sau inteligență artificială”, a scris Firea.
Ea a precizat că a susținut raportul „cu gândul la toți părinții din țară care mă întreabă: ‘Cum o să se descurce copilul meu? O să aibă o șansă mai bună decât am avut eu?’”. Potrivit eurodeputatului PSD, miza pentru România este „uriașă”: să fie oprit exodul tinerilor și să fie oferite oportunități universităților din orașele mai mici și studenților din toate mediile sociale. „Astfel, fiecare student român trebuie să simtă că Europa este pentru el, nu doar pentru ‘cei cu posibilități’”, a punctat Firea.
„Pentru noi, social-democrații, mesajul este clar: avem nevoie de o finanțare stabilă, pe termen lung, pentru educație și universități, fără tăieri bugetare la Erasmus+. Pentru că exact aceste programe deschid uși pentru tinerii români, le dau acces la burse, la diplome recunoscute în toată Europa și la șansa de a construi aici, acasă, un viitor mai bun”, a adăugat eurodeputata.
Gheorghe Falcă: România se află la periferia UE și NATO și are nevoie de două eforturi majore – conectare cu Europa prin mobilitate militară rapidă și dotare cu armament adecvat
România este membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene, însă se află „la periferia ambelor structuri”, a transmis marți eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), într-un mesaj publicat pe Facebook.
El a subliniat că, pentru a-și consolida securitatea, țara are nevoie de două eforturi majore: conectarea corectă cu Europa, pentru a asigura mobilitatea militară rapidă, și dotarea cu armamentul necesar pentru apărarea națională.
„Bugetul apărării naționale trebuie împărțit echilibrat: o treime către infrastructura militară și două treimi către performanța militară propriu-zisă. România face deja acest efort”, a precizat Falcă.
Eurodeputatul a adăugat că, dincolo de relația solidă din cadrul NATO, România beneficiază și de un parteneriat strategic cu Statele Unite, care îi oferă „o dublă securitate”.
„Partenerii americani înțeleg rolul României pe flancul estic al Europei și importanța Mării Negre în contextul actual”, a mai spus acesta.
Partidul Socialiștilor Europeni a exclus definitiv partidul premierului slovac Robert Fico. Hotărârea va fi ratificată în cadrul congresului de la Amsterdam
Partidul Socialiștilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului slovac Smer, condus de premierul Robert Fico, au anunțat patru oficiali care sunt familiarizați cu această decizie, informează Politico Europe.
Conducerea PES a adoptat decizia unanimă în cadrul unei întâlniri care a avut loc unei reuniuni joi trecută, potrivit unor oficiali care au dorit să rămână anonimi pentru a putea vorbi liber despre deliberările interne. Decizia va trebui ratificată în cadrul congresului care va avea loc la Amsterdam între 16 și 18 octombrie.
Hotărârea vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova, în luna mai, înaintea festivităților anuale dedicate Zilei Victoriei din Rusia.
Fico a vizitat Beijingul în prima săptămână a lunii septembrie, unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping și cu cel al Belarusului, Alexander Lukașenko.
Calitatea de membru al Smer în Partidul Socialiștilor Europeni a fost suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat Hlas (acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi încă exclus, au declarat oficialii).
Fico a fost din ce în ce mai în dezacord cu socialiștii europeni, încetinind adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.
Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
