Dan Motreanu (PPE): Includerea energiei nucleare și a gazelor pe lista investițiilor “verzi” ale UE ar fi o victorie majoră pentru securitatea energetică a României

Grupul PPE a avut întotdeauna o poziție clară, aceea că dorim să realizăm ambiția care ar transforma Europa în primul continent neutru din lume din punct de vedere climatic, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nimeni nu va fi lăsat pe nimeni în urmă, a afirmat eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) într-o declarație în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro pe marginea obiectivelor grupului popularilor europeni din Parlamentul European privind pachetul legislativ “Pregătiți pentru 55%”. El a pus accentul pe importanța Fondului Social pentru Climă propus de Comisia Europeană și a indicat că o includere a energiei nucleare și a gazelor naturale pe lista investițiilor finanțabile prin bani europeni ar reprezenta o victorie pentru securitatea energetică a României.

Vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din PE, Motreanu a atras atenția că “nicio regiune și nicio comunitate nu trebuie să sufere de pe urma acestui amplu proces de transformare a economiei noastre și a modului nostru de viață”.

“Cei cu cele mai puține resurse financiare nu pot plăti prețul cel mai mare atunci când vine vorba de tranziția ecologică”, a spus el, cu referire la pachetul prezentat de Comisia Europeană în vara acestui an și care a generat multiple dezbateri.

La 14 iulie 2021, Comisia Europeană a prezentat așa-numitul pachet “Fit for 55”, un pachet legislativ uriaș de legi privind energia și clima, menit să transpună obiectivul de reducere cu 55% a emisiilor de CO2 în noi norme concrete pentru transporturi, industrie, clădiri și alte sectoare. Obiectivul final este eliminarea emisiilor în Europa până la jumătatea secolului. Pentru Grupul PPE, a fi neutru din punct de vedere climatic până în 2050 înseamnă “să ne asumăm o provocare enormă, care necesită o transformare profundă a economiilor și societăților noastre”. “Ne așteptăm ca Comisia Europeană să facă acest lucru într-un mod inteligent, urmând cele trei paradigme principale ale noastre: 1. Dorim să creăm, nu să distrugem, locuri de muncă și oportunități economice; 2. Dorim ca Europa să își sporească inovația și să rămână competitivă; 3. Vrem să ne asigurăm că toată lumea, nu doar elitele bogate, este de acord”, este poziția neechivocă pe care grupul popularilor europeni o promovează.

În acest sens, europarlamentarul Dan Motreanu a oferit exemplul instrumentului reprezentat de Fondul Social pentru Climă, finanțat cu 72,2 miliarde de euro, care poate fi de ajutor și în cadrul căruia statele membre trebuie să își aducă contribuția solidă.

“Este important în primul rând să ne asigurăm că acești bani ajung de fapt la oamenii care au cea mai mare nevoie și că nu reprezintă doar un cec pentru statele membre pentru a face ce vor cu ei. Noi trebuie să controlăm dacă banii ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ei. De exemplu, ar putea fi distribuite vouchere cu o anumită valoare în bani pe care oamenii să le poată folosi pentru a-și eficientiza locuințele din punct de vedere energetic”, a explicat el.

Vicepreședintele Comisiei ENVI a arătat că modul în care Comisia Europeană propune să finanțeze Fondul este prin extinderea Sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) la sectorul construcțiilor și la cel al transportului rutier, unde ritmul de decarbonizare a fost până în prezent inadecvat pentru îndeplinirea obiectivelor de acțiune a UE în domeniul climei.

Astfel, emisiile provenite din aceste sectoare nu vor fi acoperite de actualul sistem UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), ci de un nou sistem separat, legat de acesta, care va stabili un preț pentru CO2.

Fondul Social pentru Climă va avea obiectivul de a finanța un sprijin direct temporar pentru veniturile persoanelor vulnerabile și de a sprijini măsurile și investițiie care reduc emisiile în sectorul transporturilor rutiere și în cel al clădirilor. Acestea, la rândul lor ar trebui să reducă costurile pentru gospodăriile vulnerabile, microîntreprinderi și utilizatorii de transport.

“Fondul Social pentru Climă trebuie să se afle și în atenția autorităților de la București, iar un semnal în acest sens a fost dat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în luna august, când a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să ajute România să își ecologizeze parcul auto prin acest fond menit să atenueze impactul social al acțiunilor climatice“, a mai punctat Dan Motreanu.

“În egală măsură, trebuie continuate demersurile pentru ca energie nucleară și gazele naturale să fie incluse de Comisia Europeană în actul delegat privind taxonomia și să fie finanțate în calitate de investiții considerate “verzi”, în cazul energiei nucleare, și “de tranziție”, în ce privește gazul. Acest lucru ar reprezenta o victorie majoră pentru România, pentru securitatea sa energetică și pentru a proteja populația de volatilitatea pieței energetice”, a conchis el.

Dan Motreanu este membru al Parlamentului European din iulie 2019, el fiind parte a delegației europarlamentarilor români din Grupul PPE, a treia cea mai mare delegație națională din cadrul celei mai influente familii politice europene. În legislativul european, Motreanu ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei ENVI, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională și membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) este cel mai mare și cel mai vechi grup din Parlamentul European. Ca și în trecut, Grupul PPE continuă să se afle în prima linie a viitorului european. Astfel, ca parte a eforturilor pentru Conferința privind viitorul Europei, popularii europeni au lansat propria platformă “FutureofEurope“.

“Europenii se pot mândri cu realizările lor. Am fost martorii celei mai lungi perioade de pace, am creat și consolidat democrații acolo unde au existat cândva regimuri comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de protecție socială, am gestionat provocările economice, creând milioane de locuri de muncă și am ridicat ștacheta pentru standardele mondiale de mediu. (…) Credem într-o Europă puternică și unită și dorim să o îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Alăturați-vă nouă și aveți un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei” este îndemnul manifestului promovat de grupul PPE.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.