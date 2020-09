Dan Motreanu: Reducerile consistente la programele care vizează dezvoltarea UE sabotează redresarea durabilă și rezistentă post-pandemie

Reducerile consistente, aprobate de liderii europeni la summitul din iulie, la programele care vizează dezvoltarea UE sabotează redresarea durabilă și rezistentă a statelor membre în contextul pandemiei COVID-19, transmite eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE), cu două zile înaintea dezbaterii de miercuri, 16 septembrie, din Parlamentul European, cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care va prezenta discursul anual despre Starea Uniunii.

„La dezbaterea cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va avea loc miercuri în Parlamentul European, așteptăm să vedem care sunt sursele de finanțare propuse de Comisie pentru programele UE din următorii șapte ani și dacă Comisia va reveni asupra bugetelor deja propuse pentru programele cheie ale Uniunii. Reducerile consistente, aprobate la Summit-ul din iulie, la programele care vizează dezvoltarea Uniunii: de la combaterea schimbărilor climatice, cercetare, sănătate și digitalizare, până la educație, tineret și gestionarea frontierelor, sabotează redresarea durabilă și rezistentă a UE, în contextul pandemiei COVID-19”, scrie Dan Motreanu.

Eurodeputatul subliniază că Executivul European trebuie să aibă noi resurse pentru a finanțata bugetul pe termen lung al Uniunii și pentru rambursarea banilor pe care UE îi va împrumuta ca să sprijine redresarea economică după criza sanitară.

Parlamentul European se reunește, de luni până în joi, în prima sesiune plenară după perioada verii, aceasta fiind marcată de discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU) al președintelui Comisiei Europene, primul astfel de discurs pentru șefa executivului european Ursula von der Leyen.

Pe agenda sesiunii se mai află o serie de dezbateri și voturi importante, eurodeputații urmând să decidă privind calea implementării planului de redresare de 750 de miliarde de euro, îmbunătățirea capacității UE de protecție civilă post-2020, sprijinul pentrul regiunile cele mai afectate de tranziția energetică sau armonizarea procedurilor de testare și de clasificare a riscurilor în statele UE în ce privește COVID-19.

Amintim că, după tratative maraton care au durat cinci zile la primul summit „în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat în iulie pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro.

Liderii europeni au căzut de acord astfel asupra ultimului document de negociere propus de președintele Consiliului European, Charles Michel. Din fondul de recuperare economică Next Generation EU (NGEU), statele membre vor putea beneficia de granturi nerambursabile în valoare totală de 390 de miliarde de euro și de împrumuturi de 360 de miliarde de euro. Această distribuție reprezintă o victorie pentru grupul statelor frugale – Austria, Danemarca, Olanda și Suedia -, care nu au fost de acord cu alocarea inițială a acestui fond: 500 de miliarde de euro sub formă de granturi și 250 de miliarde de euro sub formă de credite.

Facilitatea de redresare și de reziliență – considerată nucleul instrumentului NGEU – va fi dotată cu 312,5 miliarde de euro sub formă de granturi, iar inițiativa REACT-EU va fi diminuată cu 2,5 miliarde de euro, ajungând la 47,5 miliarde de euro.

Printre ajustări se numără și reducerea Fondului pentru o tranziție justă cu 20 de miliarde de euro, tăieri de 8,5 miliarde de euro de la programul de cercetare Horizon Europe și o eliminare totală a alocărilor de 7,7 miliarde pentru programul de sănătate EU4Health.

Fondul pentru o tranziție justă va fi finanțat cu numai 10 miliarde de euro din NGEU, iar obiectivele de neutralitate climatică sunt păstrate ca deziderat politic. Noul program de sănătate va rămâne cu o finanțare de 1,7 miliarde de euro la nivelul CFM, iar programul de cercetare va beneficia de 5 miliarde de euro din cadrul NGEU și de 75,9 miliarde de euro din CFM.

Programul Europa Digitală va fi finanțat cu 6,8 miliarde de euro, deși Comisia Europeană a propus un buget de 8,2 miliarde de euro pentru acest program.

Documentul aprobat conține o alocare de 21,38 miliarde euro pentru infrastructura de transport prin intermediul Mecanismului de Interconectare a Europei, dintre care 10 miliarde de euro provin de la Fondul de Coeziune, precum și o alocare de 13,2 miliarde de euro pentru programele spațiale ale UE.

Documentul bugetar al lui Charles Michel a redus la jumătate – de la 15 la 7,5 miliarde de euro – Fondul pentru dezvoltare rurală propus de Comisia Europeană în cadrul NGEU, însă a mai adăugat aproximativ 4,6 miliarde de euro la nivelul CFM. De asemenea, există și stipulări privind reducerea decalajelor de plăți directe pentru fermieri între statele membre, proces cunoscut sub denumirea de convergență externă. “Toate statele membre vor avea un nivel de minim 200 de euro/ hectar în anul 2022 și toate statele membre vor atinge un nivel de cel puțin 215 euro/ hectar până în 2027”, precizează documentul.