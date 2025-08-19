EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: România, beneficiu net de peste 70 mld. de euro din apartenența la UE. Alte 60 mld. de euro ar putea fi disponibile în perioada 2028-2034
România a primit 105 miliarde de euro de la Uniunea Europeană de la momentul aderării și până în prezent și a plătit 34,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un beneficiu net de 70,7 miliarde de euro, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, marți, într-o postare pe Facebook.
„Apartenența țării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună”, a subliniat europarlamentarul.
Fondurile europene au finanțat proiecte majore de infrastructură și dezvoltare, dar și investiții în educație și sănătate. „Fondurile UE sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, creșe, spitale și dotări cu aparatură modernă, canalizare și alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri. Agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil”, a precizat Motreanu.
Eurodeputatul a arătat și impactul asupra protejării patrimoniului cultural: „Din fonduri UE sunt finanțate proiecte prin care protejăm tradițiile și moștenirea noastră culturală: biserici și mănăstiri cu secole de istorie sunt restaurate și puse în valoare; cetăți, castele, conace și palate au fost salvate de la degradare și redeschise pentru generațiile viitoare; meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile care definesc identitatea românească sunt promovate și protejate. Această susținere arată respectul UE față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre.”
În ceea ce privește perioada financiară post-2027, Dan Motreanu a menționat că a depus amendamente în Parlamentul European pentru a susține comunitățile din România și pentru a apăra interesele țării: „Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune. În perioada financiară post-2027, Politica de Coeziune trebuie să beneficieze de o finanțare cel puțin egală cu cea actuală.”
Propunerea Comisiei Europene pentru intervalul 2028–2034 prevede o alocare totală de 60,2 miliarde de euro pentru România: 54,6 miliarde de euro alocare generală, 1 miliard de euro pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă.
Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii
Eurodeputatul PNL Mircea Hava solicită Guvernului să prezinte de urgență o listă clară privind soarta proiectelor finanțate prin PNRR și acuză executivul că a ratat una dintre cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru România.
„PNRR – o șansă irosită! Spun asta cu frustrare și regret, dar și cu o acuză directă: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii”, a scris Hava pe Facebook.
El cere „transparență totală” în privința stadiului de implementare a PNRR: „Guvernul trebuie să vină de urgență cu o listă clară pentru PNRR: ce proiecte se pierd, ce soluții există și ce alternative oferă statul. Beneficiarii nu pot fi lăsați în pribegie după ce au semnat contracte și au făcut pași concreți. În lipsa acestor clarificări, oamenii vor da statul în judecată și vor câștiga – iar nota de plată va fi achitată, din nou, de cetățeni”, a cerut Mircea Hava.
Eurodeputatul a criticat modul în care au fost gestionate fondurile, precizând că „în ultimul an de implementare a PNRR, am absorbit doar 37,5% din cele 28,5 miliarde de euro promise. În schimb, s-a supracontractat aproape 100%, adică s-au promis bani care nu existau”.
„Tipic românesc: aceeași alianță politică ce a întârziat apelurile și contractările deplânge astăzi situația, mascând prin lacrimi false lenea, indiferența și nepriceperea. Saci întregi de bani, care ne-ar fi putut rezolva probleme cronice, rămân neatinși pentru că n-am știut cum să-i apucăm. Vina? Este, desigur, împărțită. Și cade inclusiv în sarcina unor primari care au pornit târziu la drum. Dar responsabilitatea majoră e cea guvernamentală. Să nu uităm că ministerele au lansat apeluri cu întârziere, au procesat greu cererile de transfer și plată, iar acum ne aflăm în fața unor renunțări catastrofale”, a adăugat eurodeputatul.
În opinia sa, soluția aleasă de guvern – „tăieri globale” – este „cea mai păguboasă”: „Corect era un exercițiu chirurgical: proiect cu proiect, analizat lucid, după șansele reale de finalizare până în august 2026. Și mai ales după impactul concret pentru comunitate.”
Totodată, eurodeputatul a reclamat „o bugetare haotică” la Programul „Anghel Saligny” și a cerut o reformă serioasă în jurul premierului Ilie Bolojan.
„Nu stăm pe roze nici la Programul Anghel Saligny: beneficiarii sunt înștiințați că nu se mai fac plăți, regulile se schimbă aproape zilnic, dar în paralel curg licitații pe SICAP din aceleași surse. Rezultatul? O bugetare haotică în foarte multe administrații locale, care nu mai știu pe ce se pot baza. (…) Sunt sigur că Ilie Bolojan știe ce are de făcut, dar bag de seamă, ca mulți dintre voi, că nu prea are cu cine. Iar lucrul acesta este intolerabil. Dacă ne dorim o reformă deplină și serioasă, aceasta trebuie făcută și în jurul actualului prim-ministru. Pentru că numai așa economia și sistemul în întregul lui ansamblu vor funcționa cum trebuie”, a subliniat Mircea Hava.
În încheiere, el a avertizat că „România de azi nu-și mai poate permite ca ipocrizia politică și incompetența crasă administrativă să transforme 28 de miliarde într-o șansă ratată, într-un zero barat”.
Dan Motreanu prezintă bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar: „Am susținut proiecte și amendamente în interesul României”
Eurodeputatul Dan Motreanu a prezentat luni bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat, subliniind că a susținut numeroase proiecte și amendamente în interesul României.
„Am susținut proiecte și amendamente în interesul României, în primul an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar. Adoptarea acestora a fost posibilă datorită apartenenței PNL la grupul PPE, cel mai numeros din Parlamentul European”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că s-a numărat printre inițiatorii rezoluției privind inundațiile din Europa Centrală și de Est, prin care a fost prevăzută acordarea rapidă a sprijinului european. Imediat după adoptarea acesteia în Parlamentul European, Uniunea Europeană a alocat României 1,5 miliarde de euro pentru refacerea infrastructurii și a gospodăriilor distruse de inundații.
„Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European a votat amendamentul pe care l-am depus și care ar permite statelor UE să utilizeze fondurile disponibile prin Politica de Coeziune 2021–2027 pentru finanțarea dezvoltării sistemelor de irigații. În România, peste 2,5 milioane de hectare de culturi au fost compromise în 2024, din cauza secetei și a lipsei unor sisteme moderne de irigații”, a adăugat deputatul european.
De asemenea, Dan Motreanu a amintit că a fost desemnat raportor din umbră din partea grupului PPE pe un dosar important pentru fermieri, referitor la o propunere de regulament care urmărește simplificarea accesului la fondurile din Politica Agricolă Comună – principalul instrument prin care fermierii români beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. „Mă voi asigura că vocea fermierilor români se va face auzită în Parlamentul European”, a spus el
„Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European a aprobat proiectul pilot pe care l-am propus pentru înființarea unui Observator al UE privind utilizarea apei în agricultură. Proiectul este esențial pentru optimizarea resurselor de apă, prevenirea secetei și promovarea practicilor durabile”, a subliniat acesta.
În continuare, eurodeputatul a precizat că Parlamentul European a aprobat amendamentele depuse pentru ca România să își poată continua dezvoltarea pe baza fondurilor din Politica de Coeziune, subliniind totodată că, în perioada financiară post-2027, această politică trebuie să beneficieze de o finanțare cel puțin egală cu cea actuală.
„Ne opunem centralizării Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune. Din păcate, Comisia Europeană a propus un buget post-2027 prin care comasează aceste politici cu alte fonduri UE. Poziția Parlamentului European la negocierile care vor urma se va baza și pe aceste amendamente”, a punctat Dan Motreanu.
În final, Dan Motreanu a subliniat că sănătatea va fi o prioritate strategică în noul Buget UE 2028–2034, menționând că a obținut sprijinul majorității grupurilor politice din Comisia pentru Sănătate a Parlamentului European pentru amendamentele propuse în raportul privind rolul sănătății în cadrul acestui buget.
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european” pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România” și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români”.
„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, un coleg pe care l-am susținut activ în momentul desemnării ca ministru în cadrul Partidului Social Democrat și care demonstrează că se poate face performanță”, a subliniat Negrescu.
Printre temele abordate cu ministrul Sănătății se numără salvarea fondurilor europene destinate spitalelor și protejarea investițiilor din PNRR.
„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea PNRR-urilor, urmăresc îndeaproape aceste proiecte la nivel european, am facilitat simplificarea procedurilor și am permis fazarea proiectelor către alte programe europene”, a evidențiat eurodeputatul, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European.
Un alt subiect discutat a fost „menținerea programului european pentru sănătate EU4Health și creșterea alocărilor bugetare pentru sănătate în următorul MFF, pentru a răspunde crizei de personal medical și nevoilor tot mai mari de modernizare”.
Cea de-a treia temă dezbătută a fost „protejarea finanțării europene pentru noile secții ale Spitalului Județean din Alba, un proiect al PSD Alba, inițiat împreună cu consilierul județean Corneliu Mureșan.” ”Am reușit din nou să salvăm acest proiect, în ciuda întârzierilor în implementare acumulate la nivel local. Este deja a doua oară când reușim să facem acest lucru. Proiectul urmează să fie finanțat în continuare din fonduri europene și ca urmare a modificărilor de regulament realizate la nivel european. Fac apel către autoritățile județene din Alba la un dialog constructiv și la o bună colaborare instituțională pentru a duce această investiție importantă la bun sfârșit. Nu e loc aici de atacuri politice. Interesul cetățeanului e mai important”, a completat Victor Negrescu.
Discuția dintre Victor Negrescu și Alexandru Rogobete a avut loc în contextul consultărilor referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, desfășurate de europarlamentar.
În urmă cu câteva zile, vicepreședintele Parlamentului European s-a întâlnit și cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România.
