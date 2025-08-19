Dan Motreanu: România, beneficiu net de peste 70 mld. de euro din apartenența la UE. Alte 60 mld. de euro ar putea fi disponibile în perioada 2028-2034

România a primit 105 miliarde de euro de la Uniunea Europeană de la momentul aderării și până în prezent și a plătit 34,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un beneficiu net de 70,7 miliarde de euro, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, marți, într-o postare pe Facebook.

„Apartenența țării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viață mai bună”, a subliniat europarlamentarul.

Fondurile europene au finanțat proiecte majore de infrastructură și dezvoltare, dar și investiții în educație și sănătate. „Fondurile UE sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, creșe, spitale și dotări cu aparatură modernă, canalizare și alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri. Agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil”, a precizat Motreanu.

Eurodeputatul a arătat și impactul asupra protejării patrimoniului cultural: „Din fonduri UE sunt finanțate proiecte prin care protejăm tradițiile și moștenirea noastră culturală: biserici și mănăstiri cu secole de istorie sunt restaurate și puse în valoare; cetăți, castele, conace și palate au fost salvate de la degradare și redeschise pentru generațiile viitoare; meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile care definesc identitatea românească sunt promovate și protejate. Această susținere arată respectul UE față de valorile care ne definesc ca popor: credința, cultura și rădăcinile noastre.”

În ceea ce privește perioada financiară post-2027, Dan Motreanu a menționat că a depus amendamente în Parlamentul European pentru a susține comunitățile din România și pentru a apăra interesele țării: „Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune. În perioada financiară post-2027, Politica de Coeziune trebuie să beneficieze de o finanțare cel puțin egală cu cea actuală.”

Propunerea Comisiei Europene pentru intervalul 2028–2034 prevede o alocare totală de 60,2 miliarde de euro pentru România: 54,6 miliarde de euro alocare generală, 1 miliard de euro pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă.