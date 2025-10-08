Dan Motreanu s-a asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor în urma simplificării PAC, aprobată de Parlamentul European

Parlamentul European a aprobat propunerile eurodeputatului Dan Motreanu și ale PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune.

În calitate de responsabil al grupului PPE pentru acest dosar, Dan Motreanu s-a asigurat că „agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”.

„Dosarul privind simplificarea Politicii Agricole Comune reprezintă un succes pentru Grupul PPE, deoarece am reușit să ne atingem obiectivele în ceea ce privește sprijinirea fermierilor”, a subliniat eurodeputatul.

Conform acestuia, modificările aduse sunt următoarele:

plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro.

se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație.

crește sprijinul pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.

a fost eliminat un nou tip de plăți directe, deoarece „ar fi însemnat reducerea bugetului pentru subvențiile existente”, a explicat Motreanu.

împreună cu eurodeputatul Daniel Buda, acesta a propus ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat și acest amendament a fost adoptat.

se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură.

se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000.

va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. „Am obținut reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a mai spus Dan Motreanu.

fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.

Pe 14 mai 2025, Comisia a prezentat un pachet de simplificare a actualei PAC. Acest lucru a reieșit din recomandările formulate în cadrul dialogului strategic privind viitorul agriculturii, care a solicitat simplificarea pentru a reduce sarcinile administrative excesive de raportare și de reglementare impuse fermierilor și altor actori din sectorul agroalimentar.

Pentru a accelera adoptarea noilor norme, Parlamentul European a utilizat o procedură simplificată în care deputații au depus amendamente direct la propunerea Comisiei.

Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Așa-numitele propuneri „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, vizează stimularea competitivității și a prosperității UE și deblocarea unei capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.

Discuțiile cu statele membre urmează să înceapă pe 9 octombrie pentru a permite eventual adoptarea finală a noilor norme în cadrul unei sesiuni plenare din noiembrie 2025.