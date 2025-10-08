EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu s-a asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor în urma simplificării PAC, aprobată de Parlamentul European
Parlamentul European a aprobat propunerile eurodeputatului Dan Motreanu și ale PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune.
În calitate de responsabil al grupului PPE pentru acest dosar, Dan Motreanu s-a asigurat că „agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”.
„Dosarul privind simplificarea Politicii Agricole Comune reprezintă un succes pentru Grupul PPE, deoarece am reușit să ne atingem obiectivele în ceea ce privește sprijinirea fermierilor”, a subliniat eurodeputatul.
Conform acestuia, modificările aduse sunt următoarele:
- plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro.
- se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație.
- crește sprijinul pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.
- a fost eliminat un nou tip de plăți directe, deoarece „ar fi însemnat reducerea bugetului pentru subvențiile existente”, a explicat Motreanu.
- împreună cu eurodeputatul Daniel Buda, acesta a propus ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat și acest amendament a fost adoptat.
- se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură.
- se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000.
- va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. „Am obținut reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%”, a mai spus Dan Motreanu.
- fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.
Citiți și: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Pe 14 mai 2025, Comisia a prezentat un pachet de simplificare a actualei PAC. Acest lucru a reieșit din recomandările formulate în cadrul dialogului strategic privind viitorul agriculturii, care a solicitat simplificarea pentru a reduce sarcinile administrative excesive de raportare și de reglementare impuse fermierilor și altor actori din sectorul agroalimentar.
Pentru a accelera adoptarea noilor norme, Parlamentul European a utilizat o procedură simplificată în care deputații au depus amendamente direct la propunerea Comisiei.
Eurodeputații au solicitat în mod repetat o revizuire a cadrului de reglementare al UE pentru a simplifica și a reduce cerințele administrative pentru întreprinderi. Așa-numitele propuneri „omnibus”, prezentate de Comisie începând din februarie 2025, vizează stimularea competitivității și a prosperității UE și deblocarea unei capacități de investiții suplimentare pentru întreprinderi. În regim de urgență, Parlamentul a adoptat deja unele propuneri și înregistrează progrese rapide în ceea ce privește finalizarea propunerilor rămase.
Discuțiile cu statele membre urmează să înceapă pe 9 octombrie pentru a permite eventual adoptarea finală a noilor norme în cadrul unei sesiuni plenare din noiembrie 2025.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu
Eurodeputatul liberal, Gheorghe Faclă, atrage atenția asupra riscului ca rolul Parlamentului European să fie ignorat în procesul de elaborare a viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene.
„Bugetul viitor al Uniunii Europene nu poate fi decis fără Parlamentul European! Este poziția clară a Partidului Popular European Creștin-Democrat (PPE)”, a subliniat deputatul european, explicând că Legislativul European trebuie să transmită un mesaj ferm în fața Comisiei Europene: „Nu putem accepta ca rolul Legislativului european să fie ocolit de către Comisia Europeană, iar PPE sigur nu va accepta asta. Nu este normal, nu este legal și nu este productiv.”
Potrivit eurodeputatului, excluderea Parlamentului European din procesul decizional privind bugetul european riscă să ducă la măsuri „rupte de cetățeni, de realitățile economice și de nevoile sociale reale ale oamenilor”.
În calitate de raportor al Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN) privind poziția PE pe Cadrul Financiar Multianual al UE 2028-2034, Gheorghe Falcă a precizat că a participat la „procesul de elaborare a unei viziuni unitare și coerente la nivelul tuturor comisiilor de specialitate”. Cu toate acestea, a criticat atitudinea Comisiei Europene, care „în iulie, când a publicat propunerea de Regulament privind viitorul buget european, a ignorat complet poziția consolidată a Parlamentului”, considerând gestul „contraproductivi pentru cetățeni”.
Eurodeputatul a mai transmis că o Uniune Europeană funcțională nu poate fi redusă la două instituții: „Uniunea Europeană nu poate funcționa pe doar doi piloni – Comisia și Consiliul. Fără Parlamentul European, adică fără reprezentanții aleși direct de cetățeni, vorbim despre o construcție incompletă și dezechilibrată instituțional.”
În final, Georghe Falcă a reiterat nevoia de reformă și de responsabilitate institituțională la nivel european: „Mai mult ca oricând, avem nevoie de legitimitate democratică și politică, contact direct cu alegătorii, dezbateri reale și soluții eficiente. Și, da, avem nevoie de o Uniune mai competitivă, capabilă să răspundă rapid provocărilor globale. Pentru asta, avem nevoie de o Comisie Europeană responsabilă, care să își înțeleagă rolul în arhitectura instituțională și să implementeze, cu prioritate, recomandările din Raportul Draghi. PPE pentru asta luptă!”
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Grupul PPE se opune următorului buget pe termen lung al UE pentru că subminează PAC și Politica de Coeziune. Comisia Europeană promite reducerea birocrației, dar trage covorul de sub PAC
Grupul Partidului Popular European se opune următorului buget pe termen lung al UE pentru că acesta „subminează Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune”, anunță eurodeputatul Dan Motreanu.
„Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă. Este o diluare. Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Aceste sectoare au misiuni distincte”, a evidențiat europarlamentarul.
Motreanu a dezvăluit că Grupul PPE respinge „ideea planurilor naționale care nu aduc valoare adăugată europeană sau care exclud autoritățile locale și regionale”.
„Facem apel la Comisia Europeană să înceteze să transmită semnale contradictorii. Cu o mână promite reducerea birocrației propunând simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), iar cu cealaltă trage covorul de sub PAC în bugetul pe termen lung al UE. Intențiile bune nu vor duce nicăieri dacă PAC dispare”, a arătat europarlamentarul.
Acesta pledează pentru o majorare semnificativă pentru „finanțarea pentru noile priorități geopolitice ale Europei, precum competitivitatea și apărarea”.
„Pentru a realiza acest lucru, o creștere moderată și limitată a bugetului general este inevitabilă. Fondul pentru Competitivitate trebuie să fie o prioritate în următorul buget pe termen lung al UE, dar conceperea și implementarea sa trebuie evaluate cu atenție”, subliniază Dan Motreanu.
În încheiere, el atrage atenția că „nu putem face mai mult cu mai puțin”.
„Noile priorități geopolitice necesită resurse proprii noi pentru a acoperi nevoile crescânde de cheltuieli ale Uniunii”, conchide eurodeputatul.
Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
AGRICULTURĂ
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România respinge comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole. Bolojan a discutat cu comisarul european pentru agricultură despre consolidarea producției și procesării în România
Republica Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică
București se alătură inițiativei naționale ”HPV Free City”, pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a cancerelor asociate
Parlamentul European reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială a Groenlandei. Premierul Frederik Nielsen: Avem nevoie de UE
Dan Motreanu s-a asigurat că agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor în urma simplificării PAC, aprobată de Parlamentul European
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu
PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO2 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- U.E.2 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- RUSIA6 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri