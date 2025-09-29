Dan Motreanu salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova: Dovedește că românii de peste Prut nu cred minciunile Rusiei și că vor să facă parte din marea familie europeană

Eurodeputatul Dan Motreanu, salută victoria formațiunii pro-europene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

„Românii de peste Prut au demonstrat, încă o dată, că își doresc să facă parte din marea familie europeană. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare din Republica Moldova. În toamna anului trecut, cetățenii Republicii Moldova au votat atât pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cât și pentru Maia Sandu în funcția de președinte”, a amintit europarlamentarul.

Acesta a punctat climatul teribil în care s-au desfășurat alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Rusia a încercat cu disperare să blocheze direcția pro- europeană a țării prin manipulare și acțiuni subversive. Aceleași tactici le-a încercat Rusia și la referendumul și la alegerile prezidențiale de anul trecut, din fericire și atunci fără succes. Rezultatul alegerilor dovedește că românii de peste Prut nu cred nici minciunile Rusiei, nici propaganda pro-rusă a extremiștilor din România”, a mai spus Dan Motreanu.

El este convins că „aderarea la UE le va permite cetățenilor din Republica Moldova să aibă o viață mai bună” și și-a exprimat nerăbdarea de a trăi împreună cât mai repede acest moment.

În context, Dan Motreanu a fost printre inițiatorii rezoluției prin care Parlamentul European a cerut Consiliului European să aprobe începerea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina, la întrunirea din 14-15 decembrie 2023. A doua zi, Consiliul European a decis începerea acestor negocieri.

De asemenea, el s-a numărat printre inițiatorii rezoluției prin care Parlamentul European a cerut sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești.

În egală măsură, el a condamnat încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Rusia de a destabiliza Republica Moldova.

„Rusia acționează prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici și campanii de dezinformare, manipulare și intimidare”, a conchis cu un avertisment Dan Motreanu.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.