Dan Motreanu salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova: Dovedește că românii de peste Prut nu cred minciunile Rusiei și că vor să facă parte din marea familie europeană
Eurodeputatul Dan Motreanu, salută victoria formațiunii pro-europene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
„Românii de peste Prut au demonstrat, încă o dată, că își doresc să facă parte din marea familie europeană. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare din Republica Moldova. În toamna anului trecut, cetățenii Republicii Moldova au votat atât pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cât și pentru Maia Sandu în funcția de președinte”, a amintit europarlamentarul.
Acesta a punctat climatul teribil în care s-au desfășurat alegerile parlamentare din Republica Moldova.
„Rusia a încercat cu disperare să blocheze direcția pro- europeană a țării prin manipulare și acțiuni subversive. Aceleași tactici le-a încercat Rusia și la referendumul și la alegerile prezidențiale de anul trecut, din fericire și atunci fără succes. Rezultatul alegerilor dovedește că românii de peste Prut nu cred nici minciunile Rusiei, nici propaganda pro-rusă a extremiștilor din România”, a mai spus Dan Motreanu.
El este convins că „aderarea la UE le va permite cetățenilor din Republica Moldova să aibă o viață mai bună” și și-a exprimat nerăbdarea de a trăi împreună cât mai repede acest moment.
În context, Dan Motreanu a fost printre inițiatorii rezoluției prin care Parlamentul European a cerut Consiliului European să aprobe începerea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina, la întrunirea din 14-15 decembrie 2023. A doua zi, Consiliul European a decis începerea acestor negocieri.
De asemenea, el s-a numărat printre inițiatorii rezoluției prin care Parlamentul European a cerut sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești.
În egală măsură, el a condamnat încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Rusia de a destabiliza Republica Moldova.
„Rusia acționează prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici și campanii de dezinformare, manipulare și intimidare”, a conchis cu un avertisment Dan Motreanu.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la UE, subliniază vicepreședintele PE Victor Negrescu
Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană, a transmis luni vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Consiliu trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Victor Negrescu a subliniat că victoria din Republica Moldova reprezintă o confirmare a valorilor fundamentale: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. El a remarcat că Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu, au oferit lumii occidentale „o lecție de democrație și reziliență”.
„Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni”, a adăugat acesta.
Victor Negrescu a precizat că, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, le va asigura autorităților de la Chișinău tot sprijinul legislativului european.
„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a conchis Victor Negrescu.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitoru său european
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj ferm în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind importanța scrutinului pentru direcția democratică și europeană a țării.
„Astăzi, Republica Moldova trece printr-un test decisiv pentru propria democrație și pentru viitorul său european. Doar o majoritate pro-europeană poate garanta caracterul ireversibil al procesului de aderare și faptul că deciziile vor continua să fie luate democratic și suveran, la Chișinău”, a declarat Victor Negrescu.
Oficialul european a estimat că Republica Moldova ar putea finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la finalul anului 2028, dacă va exista voință politică necesară și un sprijin constant din partea instituțiilor europene: „Puterea este acum în mâinile cetățenilor care votează astăzi”, a adăugat Victor Negrescu.
Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european.
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a interpelat Comisia Europeană privind măsurile de combatere a amenințărilor digitale la adresa sănătății mintale a tinerilor, potrivit unui mesaj transmis, vineri, pe Facebook.
Mai exact, eurodeputatul român a solicitat Comisiei să precizeze „ce măsuri va lua pentru combaterea practicilor digitale dăunătoare, garantarea un conținut adecvat fiecărei vârste și sprijinirea binelui mintal al utilizatorilor tineri”, întrebând, de asemenea, „cum va colabora Comisia cu statele membre pentru a aplica măsuri de protecție în UE și pentru a trage la răspundere platformele digitale pentru impactul asupra sănătății mintale a tinerilor”.
Comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a oferit următorul răspuns la interpelarea eurodeputatului liberal:
- Platformele și motoarele de căutare online foarte mari trebuie să evalueze riscurile asupra bunăstării fizice și mintale a minorilor și să aplice măsuri eficace de reducere a acestora. De asemenea, au obligația să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.
- Comisia a adoptat orientări privind protecția minorilor online, recomandând verificarea vârstei pentru a preveni accesul la conținut inadecvat. Alte măsuri vizează ajustarea sistemelor de recomandare pentru a limita materialele dăunătoare și dezactivarea funcțiilor care favorizează utilizarea excesivă sau interacțiunile riscante.
- Comisia a deschis investigații oficiale împotriva TikTok, Meta, Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos pentru posibile încălcări ale Regulamentului serviciilor digitale privind protecția minorilor, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor online pentru bunăstarea lor fizică și mintală. Anchetele sunt în curs.
- Comisia planifică o anchetă la nivelul UE cu privire la impactul mai larg al platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale.
- Statele membre au lansat o acțiune coordonată prin intermediul Comitetului european pentru servicii digitale menită să protejeze minorii împotriva expunerii la conținut pornografic.
Sănătatea mintală a copiilor și adolescenților a făcut obiectul unei atenții sporite la nivelul UE în ultimii ani. La 7 iunie 2023, Comisia a adoptat o comunicare privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală, axându-se pe prevenirea eficace, accesul adecvat și la prețuri abordabile la îngrijirile de sănătate mintală și reintegrarea socială după recuperare. Printre inițiativele legislative relevante la nivelul UE se numără Regulamentul privind serviciile digitale, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și Regulamentul privind inteligența artificială.
Sănătatea mintală a tinerilor a fost o prioritate-cheie a președinției poloneze și a fost discutată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor sănătății din 24-25 martie 2025 și în cadrul Conferinței la nivel înalt privind promovarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților în contextul digitalizării, care a avut loc în perioada 7-8 aprilie 2025.
