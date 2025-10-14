EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu solicită Comisiei Europene propuneri legislative concrete prin care să elimine barierele de pe piața unică și să permită libera circulație a serviciilor
Europarlamentarul Dan Motreanu a solicitat Comisiei Europene să vină cu propuneri legislative concrete prin care să elimine barierele de pe piața unică a UE și să permită, cu adevărat, libera circulație a serviciilor.
„Este un punct de intervenție pe care l-am depus în scris în cadrul dezbaterii plenare Este timpul să finalizăm o piață unică pe deplin integrată – cheia Europei pentru creșterea și prosperitatea viitoare”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Dan Motreanu a precizat că, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI), barierele existente în piața unică a serviciilor pot fi echivalente cu o „taxă invizibilă” de până la 100 %, ceea ce limitează semnificativ exportul transfrontalier al serviciilor, potențialul de dezvoltare al companiilor și frânează creșterea economică atât în statele membre, cât și în Uniunea Europeană în ansamblul său.
„Libera circulație a serviciilor este una dintre cele patru libertăți fundamentale garantate de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și reprezintă una dintre bazele Pieței Unice Europene”, a adăugat acesta.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, în prezent, companiile din numeroase state membre, inclusiv România, se confruntă cu obstacole semnificative atunci când încearcă să își extindă activitatea în alte țări europene.
„Firmele românești din sectoare competitive precum IT, transporturi, construcții, servicii inginerești, consultanță sau arhitectură întâmpină dificultăți din cauza birocrației excesive, standardelor neuniforme, recunoașterii limitate a calificărilor profesionale și procedurilor administrative costisitoare”, a detaliat Dan Motreanu.
Europarlamentarul a avertizat că aceste bariere afectează șansele reale ale IMM-urilor românești de a intra și de a concura pe piața europeană.
„Recomandările raportului Draghi, care ar trebui să stea la baza politicilor economice ale Uniunii Europene, subliniază aceeași urgență: finalizarea pieței unice și integrarea deplină a serviciilor sunt esențiale pentru relansarea creșterii economice, atragerea investițiilor și consolidarea competitivității Uniunii Europene în raport cu marile economii globale”, a concluzionat Dan Motreanu.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă apără drepturile pasagerilor aerieni europeni: Nu sunt negociabile. Cetățenii trebuie să fie tratați cu respect atunci când călătoresc
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj clar cu privire la drepturile pasagerilor aerieni, menționând în Comisia pentru Transport și Turism din Parlamentul European că „cetățenii trebuie să fie tratați cu respect atunci când călătoresc”.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, declarația a fost susținută în contextul votului privind noile reguli pentru drepturile pasagerilor aerieni. Astfel, europarlamentarul și-a exprimat sprijinul sprijinul ferm pentru menținerea și consolidarea protecției cetățenilor europeni în fața întârzierilor și anulărilor de zboruri.
„Drepturile pasagerilor europeni nu sunt negociabile. Poziția noastră este clară: oamenii trebuie să fie tratați corect și cu respect atunci când călătoresc. Nu putem accepta nicio slăbire a regulilor existente, așa cum propun unele state membre în Consiliu, inclusiv reducerea nivelului de compensație pentru întârzieri”, a afirmat Gheorghe Falcă.
Regulamentul european privind drepturile pasagerilor (EC 261/2004) stabilește în prezent că pasagerii au dreptul la compensații financiare în cazul întârzierilor mai mari de trei ore – un prag pe care Grupul PPE îl apără fără ezitare.
„În spatele fiecărei întârzieri sunt oameni reali, cu vieți reale – întâlniri ratate, momente de familie pierdute, obligații profesionale amânate. De aceea, PPE susține ferm menținerea pragului de trei ore pentru compensații și reguli clare, simple și aplicabile în favoarea pasagerilor,” a subliniat Falcă.
Conform comunicatului amintit mai sus, un alt element esențial susținut de Grupul PPE se referă la dreptul pasagerilor de a transporta gratuit un bagaj de mână la bordul aeronavei.
„Pasagerii trebuie să aibă întotdeauna dreptul de a lua cu ei un bagaj de mână, fără costuri suplimentare, în limitele dimensiunilor maxime de 100 cm (suma lungimii, lățimii și înălțimii) și cu o greutate maximă de 7 kilograme. Transportul acestui bagaj nu poate fi condiționat de taxe suplimentare ascunse sau politici abuzive ale companiilor aeriene. Bagajul de mână poate fi depozitat fie în cabina aeronavei, fie în cala acesteia, în funcție de spațiul disponibil. Transportatorii aerieni pot refuza acceptarea bagajului de mână doar din motive de siguranță legate strict de greutatea sau dimensiunea acestuia raportate la caracteristicile aeronavei, nu din motive comerciale. Prin această prevedere, ne asigurăm că drepturile pasagerilor sunt respectate și că transparența rămâne o regulă în transportul aerian european”, a evidențiat europarlamentarul.
Acesta a arătat că, printre măsurile concrete și imediate care trebuie transpuse în regulament se numără:
- introducerea formularului precompletat pentru rambursări și compensații;
- compensație imediată în caz de refuz la îmbarcare;
- dreptul pasagerilor la alegere între bilet fizic sau digital;
- interzicerea taxării suplimentare pentru așezarea copiilor lângă părinți;
- informații clare și asistență obligatorie pentru pasageri în caz de perturbări ale zborurilor.
„Vom continua să apărăm interesele cetățenilor europeni și ale familiilor care călătoresc. Industria aviatică trebuie sprijinită, dar nu în detrimentul pasagerilor. Echilibrul este posibil și necesar”, a conchis Gheorghe Falcă.
Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară din Parlamentul European, a co-semnat și susținut prin vot un amendament privind introducerea principiului „preferinței europene”.
În poziția de negociere cu țările membre, Parlamentul European a votat pentru întărirea regulilor care îi protejează pe producătorii agricoli în fața practicilor comerciale neloiale. Marile lanțuri de magazine nu trebuie să își folosească puterea de negociere în detrimentul fermierilor.
Uniunea Europeană are deja reguli pentru a corecta aceste dezechilibre, dar acestea trebuie permanent îmbunătățite, pentru protejarea celor care produc hrana zilnică.
Datorită amendamentului co-semnat de Motreanu, statele membre trebuie să se asigure că produsele europene vor avea prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agricole și alimentare.
„Fermierii merită un venit echitabil pentru munca lor. Contractele scrise între fermieri și cumpărători pentru livările de produse agricole trebuie să devină obligatorii, statele membre putând introduce excepții doar la cererea unor organizații care reprezintă un anumit sector”, a precizat eurodeputatul.
În plus, acesta susține creșterea puterii de negociere a organizațiilor de producători.
Potrivit lui, statele membre vor putea să le acorde mai mult sprijin financiar în cadrul intervențiilor sectoriale din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC).
De asemenea, UE va putea sprijini financiar organizațiile de producători care ar lua inițiative private pentru a gestiona crizele, mai arată Dan Motreanu.
În egală măsură, ”alimentele și furajele de origine vegetală și animală pot fi importate din țări terțe numai dacă nivelurile lor de reziduuri de pesticide sunt sub nivelul maxim permis pentru cele produse în UE”, dezvăluie eurodeputatul, care arată că „denumiri precum friptura, escalopul, cârnații sau burgerul trebuie rezervate exclusiv produselor care conțin carne și trebuie să excludă produsele derivate din culturi celulare”.
Discuțiile cu statele membre cu privire la forma finală a legii urmează să înceapă marți, 14 octombrie.
Gheorghe Falcă: Parlamentul European continuă demersurile pentru reglementarea echitabilă a muncii pe platformele digitale
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a declarat că Parlamentul European continuă demersurile pentru reglementarea echitabilă a muncii pe platformele digitale, precum Uber, Bolt și Glovo, subliniind importanța protejării lucrătorilor care activează în acest domeniu.
„Eu am fost chiar raportor cu referire la aceste platforme. Am discutat cu cei de la Uber, am discutat cu cei de la Bolt, am discutat cu cei de la Glovo și căutăm să avem o recunoaștere corectă a muncii lor, a ceea ce înseamnă activitatea angajaților de acolo, pentru că este nevoie să ai o contribuție la sănătate, este o nevoie să ai o contribuție la pensie”, a declarat Gheorghe Falcă, într-o postare pe Facebook.
El a explicat că obiectivul principal este găsirea unui echilibru între inovația adusă de platformele digitale și drepturile fundamentale ale celor care muncesc prin intermediul lor.
„Trebuie să conștientizăm că aceste platforme, pe lângă faptul că aduc un serviciu bun cetățenilor, trebuie să existe și o protecție a celor care activează ca muncitori, să spunem, în aceste platforme. De aceea cred că am ajuns la un echilibru și vom continua să urmărim această activitate și să dăm o forță pentru că este ceva nou în lumea noastră”, a adăugat eurodeputatul.
În calitate de raportor pe tema protejării consumatorilor și a lucrătorilor în era platformelor digitale, Gheorghe Falcă a arătat că reglementarea acestui sector este esențială pentru a garanta contribuțiile la sănătate și pensie, dar și pentru a asigura condiții de muncă juste într-o economie tot mai digitalizată.
„Aceste platforme oferă servicii utile cetățenilor, dar trebuie să existe și echilibru între inovație și drepturile celor care muncesc. Continuăm să urmărim atent această activitate și să îi dăm forță legislativă”, a subliniat eurodeputatul român.
