Dan Motreanu solicită Comisiei Europene propuneri legislative concrete prin care să elimine barierele de pe piața unică și să permită libera circulație a serviciilor

Europarlamentarul Dan Motreanu a solicitat Comisiei Europene să vină cu propuneri legislative concrete prin care să elimine barierele de pe piața unică a UE și să permită, cu adevărat, libera circulație a serviciilor.

„Este un punct de intervenție pe care l-am depus în scris în cadrul dezbaterii plenare Este timpul să finalizăm o piață unică pe deplin integrată – cheia Europei pentru creșterea și prosperitatea viitoare”, a scris deputatul european, pe Facebook.

Dan Motreanu a precizat că, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI), barierele existente în piața unică a serviciilor pot fi echivalente cu o „taxă invizibilă” de până la 100 %, ceea ce limitează semnificativ exportul transfrontalier al serviciilor, potențialul de dezvoltare al companiilor și frânează creșterea economică atât în statele membre, cât și în Uniunea Europeană în ansamblul său.

„Libera circulație a serviciilor este una dintre cele patru libertăți fundamentale garantate de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și reprezintă una dintre bazele Pieței Unice Europene”, a adăugat acesta.

De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, în prezent, companiile din numeroase state membre, inclusiv România, se confruntă cu obstacole semnificative atunci când încearcă să își extindă activitatea în alte țări europene.

„Firmele românești din sectoare competitive precum IT, transporturi, construcții, servicii inginerești, consultanță sau arhitectură întâmpină dificultăți din cauza birocrației excesive, standardelor neuniforme, recunoașterii limitate a calificărilor profesionale și procedurilor administrative costisitoare”, a detaliat Dan Motreanu.

Europarlamentarul a avertizat că aceste bariere afectează șansele reale ale IMM-urilor românești de a intra și de a concura pe piața europeană.

„Recomandările raportului Draghi, care ar trebui să stea la baza politicilor economice ale Uniunii Europene, subliniază aceeași urgență: finalizarea pieței unice și integrarea deplină a serviciilor sunt esențiale pentru relansarea creșterii economice, atragerea investițiilor și consolidarea competitivității Uniunii Europene în raport cu marile economii globale”, a concluzionat Dan Motreanu.