Dan Motreanu sprijină normele care simplifică înființarea unei firme în UE și protejează mai bine drepturile angajaților: O firmă românească trebuie să se poată dezvolta în Europa fără blocaje birocratice

Eurodeputatul Dan Motreanu anunță că normele care vor simplifica înființarea unei firme în Uniunea Europeană și vor proteja mai bine drepturile angajaților au trecut de votul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European.

„O firmă românească trebuie să se poată dezvolta în Europa fără să fie blocată de birocrație și reguli diferite de la o țară la alta. EU Inc. merge exact în această direcție: mai puțină birocrație, firme care se pot dezvolta mai ușor și mai multe oportunități pentru oameni”, a subliniat europarlamentarul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European a decis că:

va exista o nouă formă de societate cu răspundere limitată, recunoscută în toate statele membre;

procedura de înregistrare va fi una rapidă – va dura cel mult 48 de ore, va costa maximum 100 de euro și va putea fi realizată digital.

„Am votat garanții suplimentare pentru respectarea legislației muncii și a securității sociale și pentru protejarea drepturilor lucrătorilor la informare, consultare și participare. Susținem un sistem prin care angajații pot primi acțiuni în companiile la care lucrează. Astfel, companiile europene vor putea atrage și păstra mai ușor oamenii bine pregătiți”, a mai spus Dan Motreanu.

Prin apartenența la Uniunea Europeană, România are acces liber la o piață de aproape 450 de milioane de locuitori.

Dan Motreanu a evidențiat problemele cu care se confruntă companiile care vor să se extindă dincolo ode granițele unei țări, în pofida acestui beneficiu ce vine odată cu statutul de membru al țării.

„Se lovesc încă de sisteme juridice și proceduri diferite. O companie românească trebuie să poată gândi de la început la scară europeană, fără ca fragmentarea administrativă și juridică să devină un dezavantaj competitiv”, a explicat Motreanu.

În perioada următoare, Parlamentul European își va definitiva poziția, iar apoi vor urma negocierile cu Consiliul UE pentru stabilirea textului final.