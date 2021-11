Dan Motreanu: Strategia „De la fermă la consumator” va permite fermierilor români să contribuie la viitorul lanțului alimentar al UE

Strategia „De la fermă la consumator” va permite fermierilor români să facă din durabilitate caracteristica lor distinctivă și să contribuie la viitorul lanțului alimentar al Uniunii Europene, a declarat, pentru caleaeuropeana.ro, eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei de Mediu din Parlamentul European.

Raportul referitor la strategia „De la fermă la consumator”, pe care eurodeputatul Dan Motreanu l-a votat și care a fost adoptat recent în plenul Parlamentului European, deschide calea pentru propuneri legislative din partea Comisiei Europene și negocieri cu Parlamentul European și Consiliul UE pentru adoptarea legislației.

„Această strategie este cât se poate de importantă și pentru România și viitorul său agricol regional și național. Tranziția către sisteme alimentare durabile reprezintă o oportunitate economică imensă pentru fermieri, pescari și pentru producătorii din acvacultură, precum și pentru operatorii din sectorul prelucrării produselor alimentare și pentru serviciile de alimentație. Aceasta le va permite să facă din durabilitate caracteristica lor distinctivă și să garanteze viitorul lanțului alimentar al UE înainte ca concurenții lor din afara UE să facă acest lucru. Produsele alimentare europene ar trebui să devină, de asemenea, standardul mondial pentru durabilitate”, a declarat Dan Motreanu.

Vicepreședintele Comisiei de Mediu a explicat că un sistem alimentar durabil poate aduce beneficii de mediu, sociale și de sănătate, poate genera câștiguri economice și poate garanta că depășirea crizei generate de pandemia COVID-19, este „echivalentă cu înscrierea pe o traiectorie durabilă”.

„Pandemia ne-a făcut să conștientizăm interdependențele dintre sănătate, ecosisteme, lanțurile de aprovizionare, modelele de consum și limitele planetei. La această criză se adaugă secetele și inundațiile frecvente, incendiile forestiere și apariția de noi dăunători care afectează reziliența sistemului alimentar al UE. Astfel, vedem clar că trebuie să facem mai mult pentru a consolida acest sistem, cu efecte benefice asupra sănătății și mediului înconjurător”, a explicat Dan Motreanu.

Astfel, acesta a arătat că sistem alimentar robust și rezistent trebuie să funcționeze în toate circumstanțele și să fie capabil să asigure accesul la o aprovizionare suficientă cu produse alimentare de calitate, la prețuri accesibile pentru cetățeni.

De asemenea, eurodeputatul PPE a menționat că, alături de colegii din Parlamentul European, au subliniat „necesitatea unei sustenabilității crescute în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente”. În acest sens, eurodeputații consideră că asigurarea de mijloace de subzistență durabile pentru producătorii primari, care sunt încă în urmă în ceea ce privește veniturile, „este esențială pentru succesul depășirii crizei și al tranziției”. De exemplu, „dorim o garanție că fermierii pot câștiga o cotă-parte echitabilă din profitul asociat alimentelor produse sustenabil și îndemnăm Comisia să facă mai multe eforturi pentru a întări poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare, inclusiv prin adaptarea normelor referitoare la concurență”, a explicat Dan Motreanu.

„Fermierii și agricultorii trebuie recompensați pentru implementarea unor practici durabile și trebuie create noi oportunități pentru întreprinderile lor. Este nevoie de stimulente pentru a reduce dependența de pesticide, fertilizarea excesivă și pentru a a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Totodată, prevenim mutarea producției în afara UE”, a adăugat acesta.

În plus, Dan Motreanu a punctat importanța vitală a unei abordăei integrate care ține de informarea consumatorului și reducerea risipei alimentare. „Practic, este necesar să ne îndreptăm către sustenabilitate alimentară, strategia fiind un element central al pachetului Green Deal”, a spus acesta.

Comisia are în vedere o serie de propuneri legislative în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”, însă „noi am subliniat necesitatea unor evaluări ex ante solide și științifice ale impactului oricăror astfel de propuneri”,a mai menționat vicepreședintele Comisiei de Mediu. În acest sens, o componentă cheie a legislației europene în materie va fi etichetarea alimentelor pentru a-i încuraja pe consumatori să opteze pentru diete sănătoase, echilibrate și durabile.

Dan Motreanu este membru al Parlamentului European din iulie 2019, el fiind parte a delegației europarlamentarilor români din Grupul PPE, a treia cea mai mare delegație națională din cadrul celei mai influente familii politice europene. În legislativul european, Motreanu ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei ENVI, fiind membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională și membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală.

