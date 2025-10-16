Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune

Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034).

În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său concret ca europarlamentar.

„Comunitățile locale sunt dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune, propusă de Comisia Europeană. Convenția Primarilor din UE reprezintă 11.000 de localități în care locuiesc aproape 220 de milioane de locuitori. Vocea lor trebuie ascultată!”, subliniază Motreanu. „De când Comisia a prezentat noua propunere, am susținut, în Parlamentul European, menținerea alocărilor distincte pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună și menținerea bugetelor cel puțin la nivelul actualului cadru financiar”, a precizat eurodeputatul.

În context, el a făcut trimitere la protestele recente ale primarilor din numeroase orașe din UE, în fața Parlamentului European, printre aceștia regăsindu-se și Emil Boc, „un primar experimentat, care a dezvoltat Cluj-Napoca și cu ajutorul fondurilor europene”.

Europarlamentarul avertizează că propunerea Comisiei, prin crearea unui „fond comun”, ar slăbi rolul regiunilor şi autorităţilor locale şi ar pune în pericol reducerea decalajelor regionale. „Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC) trebuie să rămână instrumente independente”, spune Motreanu răspicat.

Eurodeputatul subliniază şi problema concurenţei pentru aceleași resurse: „Nu le putem cere fermierilor și comunităților locale să concureze pentru același buget. Primarii au spus clar că nu pot accepta crearea unui fond unic și centralizarea politicii de coeziune prin planuri naționale, deoarece aceasta ar spori puterea guvernelor centrale și ar diminua rolul autorităților regionale și locale.”

Ela reamintit contribuţia practică a Politicii de Coeziune la viaţa comunităţilor: investiţii în infrastructură rutieră şi transport public, modernizarea şcolilor şi spitalelor, renovarea clădirilor, sprijinirea IMM-urilor şi antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă, accesul la servicii şi susţinerea cercetării aplicate şi a inovării — elemente care, spune el, ar fi puse în pericol de centralizarea finanţării.