Dan Motreanu, vicepreședintele Comisiei ENVI din PE: Comisarul european pentru energie va lansa un set de măsuri pentru a combate creșterea prețurilor pe termen scurt și mediu

În contextul în care tendințele raportate în statele UE indică creșteri ale costurilor de producție în sectorul agroalimentar, în ceea ce privește energia, furajele, îngrășămintele, materialele de construcții și echipamentele agricole, deputatul european, Dan Motreanu, a trimis o interpelare Comisarului european pentru agricultură prin care am solicitat calculul impactul creșterii costurilor de producție asupra prețurilor de vânzare la raft ale produselor alimentare.

De asemenea, Dan Motreanu, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, a subliniat că prețul furajelor a crescut în medie cu 30% în UE, în timp ce în unele state membre prețurile la energie s-au triplat. Prețurile au crescut și în ceea ce privește majoritatea tipurilor de îngrășăminte, în timp ce penuria emergentă din sectorul materialelor de construcții a generat, de asemenea, creșteri de prețuri.

„Aceste creșteri îngrijorează agricultorii, dar și consumatorii, ele afectând în special consumatorii vulnerabili. Pe de altă parte, noua strategie a Uniunii De la fermă la consumator, are la baza principiul produse alimentare de calitate, la prețuri accesibile”, a mai adăugat acesta.

„Ținând seama de aceste aspecte, am trimis o interpelare Comisarului european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, prin care am solicitat calculul impactul creșterii costurilor de producție asupra prețurilor de vânzare la raft ale produselor alimentare. În plus, am întrebat comisarul ce măsuri intenționează să ia Comisia Europeană pentru a asigura accesul cetățenilor, în special al celor din grupurile vulnerabile, la produse alimentare de calitate, la prețuri accesibile”, a conchis Dan Motreanu, fost ministru al Agriculturii.