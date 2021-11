Dan Motreanu: Voința cetățenilor, exprimată în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, ar legitima o implicare mai mare a UE în domeniul sănătății

Voința cetățenilor, exprimată în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei (CoFoE), ar legitima o implicare mai mare a UE în domeniul sănătății, a afirmat eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) într-o declarație în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro cu privire la potențialul evenimentului cu implicare cetățenească paneuropeană de a produce o modificare normativă care să permită UE să capete mai multe competențe în domeniul sănătății.

„Competențele limitate ale UE în domeniul sănătății au însemnat adesea că legislația în materie de sănătate a trebuit să fie adoptată folosind ca temei juridic promovarea pieței interne. Un exemplu în acest sens este Directiva privind drepturile pacienților, care asigură accesul transfrontalier la asistență medicală. Dar, în cazul în care legislația se referă la sănătate, este mai clar pentru cetățeni dacă legile sunt adoptate pe baza competențelor UE în acest domeniu. Asta ajută, de asemenea, la evitarea problemelor juridice”, a explicat Dan Motreanu.

Tratatele actuale ale UE îi conferă acesteia doar competența de a „sprijini, coordona și completa” acțiunile statelor membre în domeniul sănătății publice.

Totuși, pandemia COVID-19 a arătat că „este necesară o intervenție la nivel european pentru a combate riscurile sanitare transfrontaliere de amploare”, a precizat eurodeputatul PPE. „Chiar și Comisia Europeană a susținut că, din cauza competențelor limitate ale UE, a fost dificil pentru aceasta să aibă o reacție în forță la pandemie”, a mai spus acesta. Deci, dincolo COVID, „există motive pentru a consolida competențele UE în domeniul sănătății”, a arătat Dan Motreanu.

Potrivit lui Dan Motreanu, Strategia Farmaceutică a UE este o „altă dimensiune cheie” pentru asigurarea unui acces echitabil la medicamente pentru toți cetățenii europeni, de la nord la sud și de la est la vest. „Cetățenii din Giurgiu, Vaslui ori Hunedoara au dreptul la aceleași tratamente pe care le primesc cetățenii din Bavaria, Bourgogne sau Lombardia”, a punctat acesta.

Astfel, eurodeputatul Dan Motreanu consideră că o potențială soluție ar fi ca domeniul sănătății să devină o „competență partajată” între UE și statele membre. În acest fel, UE ar avea același statut în politica de sănătate ca, de exemplu, în domeniul agriculturii sau al energiei.

„Rezultatul ar fi că UE ar avea puteri mai clare de a adopta legi privind sănătatea publică și de a răspunde la crize într-o manieră coordonată și eficace. Chiar și după această schimbare, autoritățile naționale și regionale ar fi responsabile pentru finanțarea asistenței medicale, așa cum sunt în prezent. Pe scurt, acțiunea UE în domeniul sănătății ar fi consolidată, protejând în același timp competențele statelor membre”, a explicat acesta.

O astfel de schimbare ar fi „cu atât mai probabilă dacă ar fi legitimată de voința cetățenilor exprimată direct” în contextul Conferinței privind Viitorul Europei, a precizat Dan Motreanu, care încurajează cetățenii europeni să se implice în conturarea viitorului lor.

„Discursurile delegației Parlamentului la sesiunea inaugurală a CoFoE au subliniat potențialul de reformă al acesteia, mulți dintre eurodeputați avansând propuneri de modificare a Tratatelor. Însă, chiar și în absența posibilității de amendare a textelor fundamentale, căreia Consiliul i se opune în prezent, toți au fost de acord că UE trebuie să se reformeze pentru a răspunde mai bine la crize și pentru a face față provocărilor interne și externe și că o prioritate absolută este aceea de a ajunge la toți cetățenii și de a transforma ideile lor în propuneri concrete la nivel instituțional. Din acest motiv, îi încurajez pe cetățenii români să se implice în dezbaterile din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei și să își facă vocea auzită. Este o oportunitate unică într-o generație care va modela viitorul generațiilor viitoare”, a conchis Dan Motreanu.

Dan Motreanu este membru al Parlamentului European din iulie 2019, el fiind parte a delegației europarlamentarilor români din Grupul PPE, a treia cea mai mare delegație națională din cadrul celei mai influente familii politice europene. În legislativul european, Motreanu ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei ENVI, fiind membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională și membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) este cel mai mare și cel mai vechi grup din Parlamentul European. Ca și în trecut, Grupul PPE continuă să se afle în prima linie a viitorului european. Astfel, ca parte a eforturilor pentru Conferința privind viitorul Europei, popularii europeni au lansat propria platformă “FutureofEurope“.

„Europenii se pot mândri cu realizările lor. Am fost martorii celei mai lungi perioade de pace, am creat și consolidat democrații acolo unde au existat cândva regimuri comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de protecție socială, am gestionat provocările economice, creând milioane de locuri de muncă și am ridicat ștacheta pentru standardele mondiale de mediu. (…) Credem într-o Europă puternică și unită și dorim să o îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Alăturați-vă nouă și aveți un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei” este îndemnul manifestului promovat de grupul PPE.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.