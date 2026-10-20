Dan Neculăescu, aviz favorabil pentru funcția de ministru de externe: Trebuie să menținem Marea Neagră pe agenda UE și NATO și să avem “o prezență militară adecvată” a SUA

Dan Neculăescu, propus pentru funcția de ministru al afacerilor externe în guvernul Luca Niculescu, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu 36 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și cinci abțineri. Printre prioritățile prezentate la audiere de viitorul șef al diplomației române se numără menținerea Mării Negre pe agenda NATO și a Uniunii Europene, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA și creșterea prezenței militare americane în România.

„În primul rând securitatea. Trebuie să menținem Marea Neagră pe agenda NATO și a UE. Asta reprezintă resurse, decizii, capabilități”, a declarat Neculăescu, adăugând că România trebuie să continue, împreună cu Ministerul Apărării, consolidarea prezenței militare și a capabilităților de pe teritoriul țării.

Neculăescu a precizat că își propune să aducă mai multe discuții despre drone și inteligență artificială la București, în contextul preocupărilor NATO pentru aceste domenii.

„NATO discută despre drone și inteligență artificială. Ne propunem să aducem aceste discuții și la București mai mult. Pentru România asta înseamnă investiții și descurajare”, a spus el.

Totodată, candidatul la conducerea MAE a menționat necesitatea operaționalizării hubului UE de la Marea Neagră și a susținut un răspuns colectiv al statelor membre la amenințările hibride.

„La acest moment statele membre sunt încurajate să răspundă individual amenințărilor hibride. Ca ministru de Externe voi pleda pentru un răspuns colectiv”, a afirmat Neculăescu.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, Neculăescu a declarat că își propune consolidarea parteneriatului strategic și a subliniat importanța prezenței militare americane în România. „Trebuie să milităm pentru o prezență militară adecvată a SUA în România”, a afirmat acesta, în contextul în care Statele Unite își evaluează postura militară pe continentul european.

Referindu-se la cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia în cadrul NATO, la Marea Neagră, Neculăescu a susținut aprofundarea colaborării dintre cele trei state. „Singura metodă prin care putem crește securitatea este printr-o cooperarea aprofundată. În calitate de ministru al Afacerilor Externe, cred că este și momentul unei zone de inovație. Tot ce se întâmplă în Marea Neagră trebuie să ne privească. Voi face tot posibilul ca România să nu lipsească de la nici o discuție”, a declarat el.

Referitor la agenda europeană, Neculăescu a menționat negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și extinderea UE. El a afirmat că extinderea reprezintă o investiție strategică și a enumerat Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru printre statele avute în vedere.

„Extinderea trebuie să se facă pe merite proprii. Aici avem în vedere Republica Moldova, Ucraina, Albania, Muntenegru. Trebuie să aibă criteriile rezolvate și să ne punem ochelarii de interese ale României când discutăm despre extinderea UE”, a spus Neculăescu.

În privința Republicii Moldova, acesta a descris aderarea la Uniunea Europeană drept un proiect cu o dimensiune de securitate, dar și una personală. „Aderarea Republicii Moldova la UE nu are legătură numai cu extinderea ariei de securitate, ci este și un proiect de suflet”, a afirmat ministrul de externe propus.

Referitor la Ucraina, Neculăescu a amintit parteneriatul strategic dintre cele două țări și a abordat situația minorității române. El a declarat că intenționează să invite la București reprezentanți ai comunităților românești din Transcarpatia, Cernăuți și Odesa.

„Voi invita la București pe reprezentanții minorității române din Transcarpatia, Cernăuți, Odesa. Prea mult am vorbit prin scrisori deschise și adrese, e timpul să discutăm cu ei direct. Trebuie să le vorbim sincer și să vedem care sunt problemele, sunt convins că vom găsi soluții”, a declarat Dan Neculăescu.

Miniștrii propuși în Guvernul Luca Niculescu au fost audiați luni și marți în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu este programat să aibă loc marți, după prezentarea în plen a programului de guvernare.