Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a declarat că România dorește ca NATO să adopte măsuri comune împotriva atacurilor hibride, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

Într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, citat vineri de agenția dpa, șeful diplomației române a pledat pentru o mai bună coordonare între aliați în identificarea și combaterea acestor amenințări, relatează Agerpres.

Potrivit ministrului, atacurile hibride pot lua forma unor operațiuni militare, economice, de informații și propagandă, atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare menite să influențeze opinia publică. Implicarea statelor care le coordonează este adesea ascunsă, iar până în prezent combaterea acestor acțiuni a rămas în principal în responsabilitatea statelor individuale, atât în cadrul UE, cât și al NATO.

„Avem nevoie cel puțin de o imagine comună a situației și trebuie să căutăm conexiuni în mod sistematic. Sunt aceiași actori în spatele atacurilor din Germania, Estonia sau România?”, a declarat Dan Neculăescu pentru Die Welt.

Ministrul a evidențiat și diferențele de abordare existente în interiorul Alianței privind implicarea NATO în combaterea amenințărilor hibride. În timp ce unii aliați susțin transformarea apărării împotriva acestora într-o sarcină operațională a NATO, alții resping această perspectivă, invocând riscul unei escaladări a tensiunilor cu Rusia.

Referindu-se la securitatea regională, șeful diplomației române a acuzat Moscova că urmărește să obțină controlul exclusiv asupra Mării Negre.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să fie acolo. Totuși, suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și alte țări. Avem dreptul să ne apărăm, dar și dreptul la pace”, a afirmat acesta, avertizând că Marea Neagră devine un punct vulnerabil al securității europene.

În susținerea acestei evaluări, Dan Neculăescu a invocat incidentele de securitate din regiune, pe care le-a atribuit Rusiei.

„În nicio altă parte a Europei nu mai întâlnim atât de multe incidente pe care le atribuim Rusiei: atacuri cu drone, mine maritime, atacuri asupra navelor comerciale”, a declarat ministrul.

Agenția dpa amintește că nave comerciale din apropierea coastelor României au fost vizate în repetate rânduri de presupuse atacuri cu drone rusești, unele incidente soldându-se cu morți și răniți sau cu scufundarea unor nave. În acest context, NATO și-a intensificat patrulele aeriene și maritime în regiune.