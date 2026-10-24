Dan Neculăescu, discuție cu omologul francez: Franța reafirmă solidaritatea cu România după atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră

Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a avut un schimb de opinii cu omologul francez, Jean-Noël Barrot, în cadrul căruia au fost reafirmate soliditatea Parteneriatului Strategic dintre România și Franța și importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Oficialul francez a reafirmat solidaritatea Franței cu România în urma atacurilor asupra unor nave civile în largul coastelor românești, atribuite consecințelor războiului de agresiune purtat de Rusia.

„Schimb de opinii constructiv cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot. Am reafirmat soliditatea Parteneriatului nostru Strategic și angajamentul nostru comun în favoarea securității europene. Salut contribuția Franței ca națiune-cadru a grupului de luptă al NATO din România, precum și dorința sa de a ne ajuta să răspundem nevoilor noastre concrete de capacitate la Marea Neagră”, a scris Dan Neculăescu pe rețeaua de socializare X, după ce, săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles cu omologul francez Emmanuel Macron, anunțând că Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru securitatea la Marea Neagră.

Échange appliqué avec le ministre français des Affaires étrangères, @jnbarrot. Nous avons réaffirmé la solidité de notre Partenariat stratégique et notre engagement commun en faveur de la sécurité européenne. Je salue la contribution de la France en tant que nation-cadre du groupement tactique de l’OTAN @NATO en Roumanie, ainsi que sa volonté de nous aider à répondre à nos besoins capacitaires concrets en mer Noire. Nous avons également évoqué l’évolution de l’environnement régional, en mettant l’accent sur l’importance stratégique de la mer Noire pour la sécurité euro-atlantique. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 24, 2026

Potrivit șefului diplomației române, în discuții a fost evocată și evoluția mediului regional, cu accent pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică.

Conform declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Franței, Jean-Noël Barrot a avut vineri, 23 octombrie 2026, o convorbire telefonică cu noul său omolog român, pe care l-a felicitat cu ocazia preluării funcției.

Ministrul francez „a reafirmat solidaritatea Franței cu România în urma atacurilor inacceptabile îndreptate împotriva unor nave civile în largul coastelor românești, consecință a războiului de agresiune purtat de Rusia”, potrivit comunicatului diplomației franceze.

Președintele Nicușor Dan a condamnat vineri escaladarea agresiunii Rusiei în Marea Neagră, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța, incident soldat cu moartea unui marinar și rănirea altora, potrivit ministrului de externe, Dan Neculăescu. Șeful statului a anunțat că Garda de Coastă a salvat nouă marinari, iar ministrul de externe a calificat atacul drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație.

Reunit joi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat măsurile necesare pentru consolidarea capacităților de supraveghere și apărare în Marea Neagră, în contextul intensificării incidentelor maritime și al încălcărilor spațiului aerian național. Membrii Consiliului au subliniat că securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea națională și euroatlantică și au evidențiat necesitatea întăririi capacităților de combatere a dronelor, de supraveghere maritimă și de intervenție împotriva minelor marine, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reuniunea CSAT a avut loc la două zile după ce NATO a anunțat va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică. Concluzia aliată a venit după ce ambasadorii statelor membre s-au reunit în Consiliul Nord-Atlantic, la solicitarea României, pentru a discuta despre securitatea în regiune.