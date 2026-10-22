Dan Neculăescu, discuții cu Kaja Kallas și omologii din R. Moldova, statele baltice și Bulgaria: Securitatea flancului estic și Hub-ul de la Marea Neagră, printre priorități

Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a avut, în prima zi de mandat, convorbiri telefonice cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și cu omologii din Estonia, Letonia, Lituania și Bulgaria, discuțiile vizând consolidarea securității pe Flancul Estic, protejarea libertății de navigație și operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră.

„Am început prima zi de mandat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o serie de convorbiri telefonice cu partenerii și aliații noștri europeni”, a transmis Dan Neculăescu într-o postare pe Facebook.

În discuția cu Kaja Kallas, șeful diplomației române a reafirmat angajamentul Bucureștiului pentru consolidarea cooperării europene în domeniul politicii externe și de securitate.

„I-am transmis angajamentul nostru de a lucra strâns pentru o politică externă europeană care livrează rezultate concrete pentru securitatea continentului”, a precizat ministrul.

Dan Neculăescu a mai discutat cu viceprim-ministrul și ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, cu miniștrii de Externe ai celor trei state baltice, Margus Tsahkna din Estonia, Baiba Braže din Letonia și Kęstutis Budrys din Lituania, precum și cu ministra Afacerilor Externe a Bulgariei, Velislava Petrova.

Potrivit ministrului, una dintre temele centrale ale convorbirilor a fost securitatea comună pe Flancul Estic al NATO, de la Marea Neagră la Marea Baltică, alături de protejarea libertății de navigație și a rutelor comerciale esențiale pentru securitatea alimentară globală.

Șeful diplomației române a evidențiat, totodată, necesitatea urgentării operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră, proiect dezvoltat împreună cu statele vecine și partenerii României.

„Am subliniat nevoia urgentă de operaționalizare a Hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră la care lucrăm împreună cu vecinii și partenerii noștri”, a transmis Dan Neculăescu.

Ministrul a subliniat că menținerea Mării Negre în centrul deciziilor UE și NATO, coordonarea strânsă pe Flancul Estic și extinderea Uniunii Europene sunt esențiale pentru stabilitatea regională și securitatea României.

„Menținerea Mării Negre în centrul deciziilor UE și NATO, coordonarea strânsă pe Flancul Estic și extinderea Uniunii Europene ca investiție în stabilitatea regiunii noastre înseamnă, practic, atenție, resurse și capabilități în plus pentru siguranța României și a cetățenilor noștri”, a conchis șeful diplomației române.