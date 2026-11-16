Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, a avut luni, la Bruxelles, în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe, întrevederi cu vicepremierul și ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, și cu ministrul afacerilor externe al Turciei, Hakan Fidan, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, situația din Ucraina și securitatea la Marea Neagră.

În discuția cu omologul polonez, Dan Neculăescu a evidențiat rolul strategic al României și Poloniei pe Flancul Estic al NATO și coordonarea strânsă dintre cele două state.

„România și Polonia rămân doi piloni strategici pe Flancul Estic și acționează în strânsă coordonare. Ducem mai departe cooperarea noastră bilaterală în domeniul securității și ținem permanent legătura în privința procesului de pace din Ucraina”, a transmis ministrul român.

De asemenea, în întrevederea cu șeful diplomației turce, Hakan Fidan, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării în domeniul apărării, securitatea maritimă și libertatea de navigație în Marea Neagră, precum și pe valorificarea Grupului naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea).

„L-am găzduit astăzi pe ministrul afacerilor externe al Turciei, Hakan Fidan, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Am avut o discuție concentrată pe consolidarea cooperării în domeniul apărării, asigurarea securității maritime și a libertății de navigație în Marea Neagră, precum și pe valorificarea cât mai bună a Grupului naval pentru combaterea minelor marine (MCM Black Sea)”, a scris Neculăescu, pe Facebook.

Ministrul afacerilor externe a participat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, unde a solicitat partenerilor continuarea contribuțiilor cu capabilități în România și o coordonare între NATO și Uniunea Europeană, în contextul celor patru alerte de drone înregistrate într-un interval de 24 de ore și despre cele trei nave lovite la finalul săptămânii trecute.