România a consolidat Europa, iar dacă primii 20 de ani au fost despre convergență, următorii 20 trebuie să fie despre leadership, a transmis ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, în Parlamentul European.

„Am vorbit în Parlamentul European despre cei 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la UE, alături de președinta Roberta Metsola, de Jean-Claude Juncker și de lideri politici de acum două decenii, în cadrul evenimentului organizat de vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și de chestorul PE, Andrey Kovatchev”, a transmis Dan Neculăescu.

Ministrul a amintit că, în 2007, România a intrat în Uniunea Europeană cu încredere în viitorul Europei, iar în 2027, marchează două decenii de apartenență cu încredere în contribuția României la acest viitor.

De asemenea, Dan Neculăescu s-a întâlnit marți, la Cartierul General al NATO din Bruxelles, cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Cei doi au discutat despre intensificarea capabilităților aliate în regiunea Mării Negre și continuarea sprijinului pentru securitatea României. În urma întrevederii, ministrul a declarat că NATO și-a intensificat monitorizarea în regiune și este angajată să sprijine în continuare România cu capabilități aliate, însă nu există, deocamdată, decizii concrete privind noi contribuții din partea statelor membre.

De altfel, ministrul afacerilor externe a participat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, unde a solicitat partenerilor continuarea contribuțiilor cu capabilități în România și o coordonare între NATO și Uniunea Europeană, în contextul celor patru alerte de drone înregistrate într-un interval de 24 de ore și despre cele trei nave lovite la finalul săptămânii trecute.