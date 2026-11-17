Corespondență din Bruxelles

NATO și-a intensificat monitorizarea în regiunea Mării Negre și este angajată să continue sprijinirea României cu capabilități aliate, însă nu există, deocamdată, decizii concrete privind noi contribuții ale statelor membre, a declarat marți, la Bruxelles, ministrul afacerilor externe Dan Neculăescu, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Discuțiile de la Cartierul General al NATO au vizat necesitatea suplimentării capabilităților aliate la Marea Neagră și sprijinul continuu al Aliaților pentru securitatea României, în perspectiva reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din 2 decembrie.

Întâlnirea a avut loc și într-un context simbolic pentru șeful diplomației române, care și-a încheiat mandatul de peste patru ani de ambasador al României la NATO, odată cu preluarea funcției de ministru al afacerilor externe.

„Un moment aparte astăzi, la Cartierul General al NATO, unde mi-am luat rămas-bun de la colegii din Consiliul Nord-Atlantic după mai bine de patru ani ca ambasador al României la NATO, odată cu preluarea mandatului de ministru al afacerilor externe”, a transmis Dan Neculăescu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a relatat că secretarul general Mark Rutte i-a adresat cuvinte de apreciere în plenul Consiliului Nord-Atlantic și i-a înmânat drapelul României care a fluturat pe catargul Cartierului General al NATO pe durata mandatului său de ambasador, gest simbolic care face parte din tradiția Alianței la încheierea unei misiuni.

Dan Neculăescu a precizat că va reveni la Bruxelles pe 2 decembrie, pentru reuniunea miniștrilor de externe aliați, după discuțiile pregătitoare avute marți cu Mark Rutte privind consolidarea prezenței și capabilităților NATO în regiunea Mării Negre.

De altfel, ministrul afacerilor externe a participat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, unde a solicitat partenerilor continuarea contribuțiilor cu capabilități în România și o coordonare între NATO și Uniunea Europeană, în contextul celor patru alerte de drone înregistrate într-un interval de 24 de ore și despre cele trei nave lovite la finalul săptămânii trecute.

El a avut și întrevederi bilaterale cu ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, și cu ministrul afacerilor externe al Turciei, Hakan Fidan, discuțiile vizând consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, situația din Ucraina și securitatea la Marea Neagră.