Dan Neculăescu, întâlnire cu reprezentanții AmCham România: Confirmă importanța coordonării cu mediul de afaceri în eforturile de întărire a Parteneriatului Strategic România-SUA

ROMÂNIASUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Dan Neculăescu/ Facebook

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut o întâlnire cu reprezentanții AmCham România.

„Colaborarea cu AmCham România este foarte importantă pentru consolidarea dimensiunii economice și comerciale a politicii externe a țării noastre și a înțelegerii preocupărilor mediului privat. Reuniunea foarte bună pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții AmCham a fost de un real folos din acest punct de vedere, confirmând importanța coordonării cu mediul de afaceri în eforturile de întărire ale Parteneriatului Strategic România-SUA”, a subliniat Neculăescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Pentru Guvernul Luca Niculescu, „relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală”, fapt regăsit și în declarația susținută de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, după întâlnirea cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, desfășurată la finalul lunii trecute, în cadrul căreia cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea cooperării bilaterale prin „extinderea pilonului economic” al Parteneriatului Strategic.

Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025, continuând tendința de creștere înregistrată în ultimii ani. 

Exporturile României către SUA au ajuns la 5 miliarde de dolari, comparativ cu 3,4 miliarde de dolari în 2021, iar importurile au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent în relația comercială bilaterală.

Printre principalele categorii de export se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto și bunurile de consum, alături de serviciile IT și serviciile pentru afaceri.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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