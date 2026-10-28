Dan Neculăescu: Inteligența Artificială a devenit o prioritate de politică externă și de securitate

Problematica Inteligenței Artificiale a devenit o prioritate de politică externă și de securitate, iar progresele din domeniu trebuie însoțite de supraveghere umană, standarde înalte de siguranță și reguli clare pentru prevenirea utilizării abuzive, în special în domeniul amenințărilor cibernetice și al dezinformării, a transmis miercuri ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu.

Șeful diplomației române a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a reprezentat România la reuniunea la nivel înalt „Call for Control of AI Frontier Models”, o inițiativă a Finlandei și Norvegiei.

„Problematica Inteligenței Artificiale a devenit o prioritate de politică externă și de securitate. Progresele majore din domeniu trebuie să meargă mână în mână cu supravegherea umană, standarde înalte de siguranță și reguli clare împotriva folosirii greșite a funcțiilor Inteligenței Artificiale, în special în ceea ce privește amenințările cibernetice și dezinformarea”, a scris Dan Neculăescu.

Represented Romania 🇷🇴 today at the high-level meeting on the Call for Control of AI Frontier Models, an initiative by Finland and Norway. AI is now a core foreign policy and security issue. Breakthrough innovation must go hand in hand with human oversight, strong safety standards, and clear rules against the misuse of advanced AI, especially in cyber threats and disinformation. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 28, 2026

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ministrul a subliniat implicațiile directe ale Inteligenței Artificiale asupra democrației, economiei și securității internaționale.

În acest context, a evidențiat importanța unei abordări centrate pe controlul uman, care să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, a valorilor democratice și a dreptului internațional, concomitent cu valorificarea oportunităților oferite de noile tehnologii.

„România susține dezvoltarea unor mecanisme eficiente pentru prevenirea utilizării abuzive a sistemelor avansate de IA, având în vedere înmulțirea amenințărilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare, dar și utilizarea Inteligenței Artificiale în aplicațiile militare”, a transmis MAE.

Totodată, ministrul Dan Neculăescu a exprimat disponibilitatea României de a împărtăși expertiză și experiențe relevante în gestionarea acestor provocări de securitate, în special în cadrul unor grupuri tematice.

De asemenea, a reafirmat angajamentul părții române de a contribui activ la eforturile internaționale pentru dezvoltarea unor standarde comune în domeniu.

Inițiativa „A Call for Control of Frontier AI Models” urmărește promovarea utilizării responsabile a Inteligenței Artificiale și identificarea unor soluții pentru gestionarea riscurilor asociate sistemelor avansate. Potrivit site-ului Guvernului norvegian, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au transmis o declarație comună la finalul reuniunii online, la care au participat lideri din 31 de țări.