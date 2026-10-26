Dan Neculăescu salută victoria Listei Studenților în alegerile din Serbia: „Ne dorim să colaborăm îndeaproape cu noul Parlament și cu noul Guvern de la Belgrad, în beneficiul comunităților noastre”

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a felicitat cetățenii Serbiei pentru prezența istorică la vot la alegerile parlamentare și Lista Studenților pentru victorie, subliniind că România își dorește să colaboreze îndeaproape cu noul Parlament și cu noul Guvern de la Belgrad.

„Felicitări cetățenilor Serbiei pentru prezența istorică la vot la alegerile parlamentare de ieri, care reflectă angajamentul acestora față de valorile democratice. Felicitări Listei Studenților pentru victorie. În calitate de vecini și prieteni, ne dorim să colaborăm îndeaproape cu noul Parlament și cu noul Guvern de la Belgrad, în beneficiul celor două țări și al comunităților noastre”, a scris Dan Neculăescu, pe X.

Congratulations to the citizens of Serbia on the historic turnout in yesterday’s parliamentary elections, reflecting their commitment to democratic values. Congratulations to the Student List on its victory. As neighbours and friends, we look forward to working closely with the new Parliament and Government in Belgrade for the benefit of our two countries and communities. 🇷🇴🤝🇷🇸 — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 26, 2026

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Fostul președinte sârb Aleksandar Vučić a anunțat duminică sfârșitul celor 12 ani în care a fost cel mai puternic om din Serbia, în urma unor alegeri parlamentare decisive, câștigate categoric de mișcarea de protest a studenților, reunită în jurul Listei Studenților.

„Vreau să vă informez că, pe baza unui eșantion stratificat, este clar că am pierdut aceste alegeri”, a declarat Vučić într-un discurs susținut în fața jurnaliștilor și a membrilor partidului, la sediul Partidului Progresist Sârb, formațiunea pe care o conduce, în capitală, relatează Politico Europe.

Vučić a afirmat că Lista Studenților a obținut o majoritate cuprinsă între 135 și 140 de mandate în parlamentul țării, care are 250 de locuri, în timp ce propriul său partid a câștigat 105 mandate.

Imediat după apariția veștii, locuitorii euforici au început să se îndrepte spre centrul Belgradului, dansând, îmbrățișându-se și scandând Gotov je! („S-a terminat cu el!”), un slogan popularizat în urmă cu un sfert de secol, când țara a înregistrat ultima dată un nivel atât de ridicat al participării la vot. Alegerile din octombrie 2000 au dus la înlăturarea de la putere a liderului autoritar sârb Slobodan Milošević, după un deceniu devastator de războaie în Balcani.