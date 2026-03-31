Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM: Ajustarea cadrului legal, esențială pentru industria farmaceutică. Taxa clawback limitează atractivitatea României ca destinație pentru investiții

Autor: Diana Zaim
Prezent la cea de-a 10-a ediție a Pria Competition Conference, Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM, a adus în prim-plan provocările majore ale industriei farmaceutice din România, subliniind importanța unui cadru echilibrat de reglementare pentru dezvoltarea sistemului de sănătate.


„Dialogul cu structurile asociative și Consiliul Concurenței este extrem de important, cu atât mai mult cu cât se bazează pe încredere și pe o colaborare construită de-a lungul anilor. Este esențial ca acest dialog să contribuie la ajustarea cadrului legal, mai ales într-un sector atât de puternic cum este industria farmaceutică”, a precizat Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM

Unul dintre subiectele discutate a fost și taxa clawback, care a evoluat semnificativ de-a lungul ultimilor ani și care, coroborată cu un sistem de prețuri la nivel minim european, a limitat atractivitatea României ca destinație pentru investițiile în capacități de producție farmaceutică.

„România are astăzi o piață a medicamentelor de peste 7 miliarde de euro anual – un sector strategic, cu potențial real de creștere. Valorificarea acestui potențial necesită un cadru fiscal și legislativ care să încurajeze investițiile și să asigure accesul pacienților la inovație”, mai informează ARPIM.

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

