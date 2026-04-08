Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM: Inovația în sănătate reprezintă motorul unei economii competitive

Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM, prezent la Conferința „NextMed: Inovația este o investiție, nu un cost”, a reamintit decalajele cu care se confruntă România față de standardele de tratament din statele membre ale Uniunii Europene, care au efecte importante asupra societății și economiei, reiterând necesitatea unor investiții care să permită construirea unui sistem de sănătate eficient, centrat pe pacient.

„Lipsa investițiilor și a inovației în sănătate duce la pierderi economice masive. Estimăm că România a pierdut în ultimele trei decenii miliarde de euro din cauza decalajelor față de standardele de tratament din țările Uniunii Europene care au afectat puternic capitalul uman și economia locală. (…) Se estimează că fiecare euro investit în sănătate astăzi poate să returneze între 2 și 4 euro în beneficii pentru individ și pentru societate, pe termen mediu și scurt. Datele analizate arată că inovația în sănătate a fost responsabilă pentru aproximativ o treime din creșterea economică a țărilor dezvoltate în ultimul secol”, a transmis Dan Zaharescu în discursul său.

De asemenea, acesta a subliniat principalele beneficii pe care inovația le aduce, printre care creșterea productivității în câmpul muncii: „Inovația în sănătate generează și o creștere a productivității forței de muncă. O populație sănătoasă este motorul unei economii competitive prin reducerea absenteismului și prin menținerea capacității de a munci. Tratamentele inovatoare administrate pacienților le permit să se întoarcă mai rapid la muncă și să rămână activi mult mai mult timp. Un exemplu relevant arată că terapiile moderne pentru melanom în Uniunea Europeană au crescut productivitatea cu 3,8 milioane de ore de muncă în ultimul deceniu.”

Totodată, un beneficiu important este reducerea costurilor: „Deși unele tratamente inovative pot părea inițial scumpe, ele pot preveni cheltuieli ulterioare care să fie mult mai mari decât cele prevăzute inițial. Pe de-o parte, vorbim de evitarea complicațiilor prin diagnosticarea precoce și prin tratamentele personalizate care reduc nevoia de spitalizări prelungite și de intervenții de urgență sau de îngrijiri pe termen lung și de generarea de dizabilități.

„Sănătatea nu este un cost care trebuie suportat, ci este o investiție în viitorul populației”, a conchis Directorul Executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente – ARPIM.

Conferința „NextMed: Inovația este o investiție, nu un cost”, organizată de Grupul de Presă MediaUno, a adus împreună reprezentanți ai mediului academic, autorități publice, profesioniști din sănătate și industrie, pentru a explora principalele provocări legate de autonomia strategică a României în domeniul inovației medicale, precum și oportunitățile concrete de transformare către un sistem de sănătate mai eficient, mai sigur și mai centrat pe pacient.



