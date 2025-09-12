Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul

Danemarca a decis să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, respingând oferta americană Patriot. Decizia este considerată o victorie strategică pentru Paris și o înfrângere diplomatică pentru președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico.

„Forțele armate daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Odată cu înființarea Aripii de Apărare Aeriană în martie 2025, Forțele Armate Daneze au creat cadrul pentru noile investiții în sisteme de apărare aeriană și antirachetă.

„Situația actuală a politicii de securitate înseamnă că apărarea aeriană terestră este o prioritate absolută în dezvoltarea Forțelor Armate Daneze. Experiența din Ucraina arată că apărarea aeriană terestră joacă un rol crucial în protejarea, printre altele, a populației civile împotriva atacurilor rusești din aer. (…) Sunt foarte încântat că s-a luat o decizie împreună cu grupul de conciliere privind o investiție semnificativă în sisteme suplimentare de apărare aeriană terestră”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.

Șeful Apărării, Michael Hyldgaard, a subliniat că „războiul din Ucraina demonstrează clar necesitatea unei apărări aeriene terestre moderne, care să fie formată din mai multe sisteme integrate și să ofere mai multe straturi în protecția spațiului aerian”.

Șeful departamentului de achiziții și logistică al Ministerului danez al Apărării, generalul-locotenent Per Pugholm Olsen, a adăugat că „decizia de a opta pentru mai mulți furnizori – decât unul sau doi – permite termene de livrare mai scurte”. „Aceasta înseamnă că ne putem atinge obiectivul de a avea o capacitate completă de apărare aeriană terestră cât mai repede posibil și, în acest fel, putem sprijini cel mai bine dezvoltarea rapidă a puterii de luptă daneze”, a explicat oficialul.

Competiția dintre SAMP/T și Patriot a fost urmărită îndeaproape, fiind văzută ca un test al disponibilității europenilor de a limita achizițiile din SUA pe fondul percepției legate de „imprevizibilitatea” lui Donald Trump. Relațiile Washington–Copenhaga sunt în prezent tensionate, după ce președintele american a amenințat în repetate rânduri cu anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Premierul francez Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării, a făcut lobby intens pentru promovarea SAMP/T, pe care l-a prezentat drept superior Patriot-ului. Danemarca devine astfel prima țară europeană, în afara Franței și Italiei, care cumpără acest sistem, produs de MBDA și Thales.

Achiziția s-a desfășurat pe două direcții. În iunie 2025, Copenhaga a decis să cumpere urgent sisteme cu rază medie de acțiune, care să fie operaționale cât mai curând. Ulterior, s-a decis achiziția în total a opt sisteme cu rază lungă și medie. Pentru sistemul cu rază lungă de acțiune, va fi achiziționat SAMP/T, produs în Italia, în timp ce pentru sistemele cu rază medie de acțiune, se va face o alegere între unul sau mai multe sisteme de la NASAMS, produs în Norvegia, IRIS-T, produs în Germania, și VL MICA, produs în Franța.

„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări generale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a subliniat Ministerul Apărării.

Costurile totale pentru achiziție și operare sunt estimate la 58 de miliarde de coroane (aproximativ 7,7 miliarde de euro).