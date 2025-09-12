NATO
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Danemarca a decis să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, respingând oferta americană Patriot. Decizia este considerată o victorie strategică pentru Paris și o înfrângere diplomatică pentru președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico.
„Forțele armate daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării de la Copenhaga.
Odată cu înființarea Aripii de Apărare Aeriană în martie 2025, Forțele Armate Daneze au creat cadrul pentru noile investiții în sisteme de apărare aeriană și antirachetă.
„Situația actuală a politicii de securitate înseamnă că apărarea aeriană terestră este o prioritate absolută în dezvoltarea Forțelor Armate Daneze. Experiența din Ucraina arată că apărarea aeriană terestră joacă un rol crucial în protejarea, printre altele, a populației civile împotriva atacurilor rusești din aer. (…) Sunt foarte încântat că s-a luat o decizie împreună cu grupul de conciliere privind o investiție semnificativă în sisteme suplimentare de apărare aeriană terestră”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.
Șeful Apărării, Michael Hyldgaard, a subliniat că „războiul din Ucraina demonstrează clar necesitatea unei apărări aeriene terestre moderne, care să fie formată din mai multe sisteme integrate și să ofere mai multe straturi în protecția spațiului aerian”.
Șeful departamentului de achiziții și logistică al Ministerului danez al Apărării, generalul-locotenent Per Pugholm Olsen, a adăugat că „decizia de a opta pentru mai mulți furnizori – decât unul sau doi – permite termene de livrare mai scurte”. „Aceasta înseamnă că ne putem atinge obiectivul de a avea o capacitate completă de apărare aeriană terestră cât mai repede posibil și, în acest fel, putem sprijini cel mai bine dezvoltarea rapidă a puterii de luptă daneze”, a explicat oficialul.
Competiția dintre SAMP/T și Patriot a fost urmărită îndeaproape, fiind văzută ca un test al disponibilității europenilor de a limita achizițiile din SUA pe fondul percepției legate de „imprevizibilitatea” lui Donald Trump. Relațiile Washington–Copenhaga sunt în prezent tensionate, după ce președintele american a amenințat în repetate rânduri cu anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.
Premierul francez Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării, a făcut lobby intens pentru promovarea SAMP/T, pe care l-a prezentat drept superior Patriot-ului. Danemarca devine astfel prima țară europeană, în afara Franței și Italiei, care cumpără acest sistem, produs de MBDA și Thales.
Achiziția s-a desfășurat pe două direcții. În iunie 2025, Copenhaga a decis să cumpere urgent sisteme cu rază medie de acțiune, care să fie operaționale cât mai curând. Ulterior, s-a decis achiziția în total a opt sisteme cu rază lungă și medie. Pentru sistemul cu rază lungă de acțiune, va fi achiziționat SAMP/T, produs în Italia, în timp ce pentru sistemele cu rază medie de acțiune, se va face o alegere între unul sau mai multe sisteme de la NASAMS, produs în Norvegia, IRIS-T, produs în Germania, și VL MICA, produs în Franța.
„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări generale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a subliniat Ministerul Apărării.
Costurile totale pentru achiziție și operare sunt estimate la 58 de miliarde de coroane (aproximativ 7,7 miliarde de euro).
Tusk îl asigură pe Trump că “atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare” a Moscovei: Oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat pe 10 septembrie
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment că oricine va dori să atace Polonia va fi tratat corespunzător așa cum s-a întâmplat cu doborârea dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian al acestei țări UE și NATO și a subliniat că incursiunea dronelor Rusiei nu a fost o greșeală.
“Oricine dorește să atace Polonia în orice fel va fi tratat corespunzător, așa cum s-a întâmplat în noaptea de 10 septembrie. Serviciul de ieri al piloților, soldaților și ofițerilor nu a fost un exercițiu, ci o apărare reală a patriei și a siguranței polonezilor – pentru care le-am mulțumit din toată inima”, a scris Tusk, pe Facebook.
Premierul polonez a mai arătat că, în cadrul Consiliului Național de Securitate, a convenit cu președintele Karol Nawrocki să continue cooperarea și coordonarea foarte strânsă a activităților pe scena internațională și să coordoneze toate ofertele de sprijin pentru Polonia care vin din întreaga lume.
Franța și Regatul Unit s-au arătat pregătite să desfășoare avioane Rafale și Eurofighter, în timp ce Olanda va furniza două sisteme de apărare aeriană Patriot pentru a proteja hub-ul logistic al NATO de la Rzeszów, un punct cheie pentru sprijinul militar occidental acordat Ucrainei și care a fost pe radarul incursiunii ruse.
De altfel, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia.
Între timp, președintele american Donald Trump a susținut că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei. Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, context în care liderul de la Casa Albă a denunțat incursiunea rusească.
Asumpția sa privind o eroare comisă de Moscova a fost întâmpinată cu reacții din partea premierului Donald Tusk și a ministrul de externe Radoslaw Sikorski.
“Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o eroare. Dar nu a fost. Și noi știm asta”, a scris Tusk, pe Facebook. „Nu, nu a fost o greșeală”, a afirmat și Sikorski.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia.
“M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez” Donald Tusk, a scris liderul francez, pe X.
“Am discutat pe acest subiect cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic, de asemenea implicați în protecția Flancului Estic”, a adăugat Macron.
El a insistat că “securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută” și a asigurat că “nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai mari ale Rusiei”.
Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN.
Je m’y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025
Macron a abordat miercuri, într-o convorbire telefonică separată, subiectul dronelor rusești ce au violat spațiul aerian și cu omologul american, Donald Trump.
Anunțul liderului francez de a trimite avioane de vânătoare în Polonia este prima expresie practică a Tratatului de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia, semnat de Macron cu premierul Donald Tusk la Nancy, pe 9 mai, de Ziua Europei.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
SUA au aprobat vânzarea de rachete de ultimă generație către Finlanda pentru 1 mld. de dolari
Statele Unite au aprobat o vânzare militară către Finlanda, în valoare de 1,07 miliarde de dolari, care include rachete aer-aer de ultimă generație și echipamente de sprijin, a anunțat, miercuri, Agenția pentru Cooperare în Domeniul Apărării (DSCA).
Guvernul Finlandei a solicitat achiziționarea a până la 405 rachete AIM-120D-3 AMRAAM cu rază medie de acțiune, împreună cu opt secțiuni de ghidaj AIM-120D-3, echipamente de control și testare, software, piese de schimb, documentație tehnică, instruire pentru personal și suport logistic. Contractorul principal va fi RTX Corporation, cu sediul în Arlington, Virginia.
Potrivit DSCA, această tranzacție „va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale Statelor Unite prin consolidarea securității unui aliat NATO care reprezintă un factor de stabilitate politică și progres economic în Europa”. Agenția a subliniat că Finlanda deține deja rachete AMRAAM și va putea integra fără dificultăți noile sisteme în arsenalul său.
De asemenea, instituția americană a precizat că vânzarea „va îmbunătăți capacitatea Finlandei de a răspunde amenințărilor actuale și viitoare și va spori interoperabilitatea sa cu forțele SUA și ale altor aliați”. Implementarea tranzacției nu va necesita desfășurarea suplimentară de personal american în Finlanda și nu va afecta disponibilitatea armatei americane.
Aprobarea a fost emisă de Departamentul de Stat, însă vânzarea trebuie validată și de Congresul american, care are ultimul cuvânt asupra tranzacției.
Finlanda, care împarte o frontieră de peste 1.300 km cu Rusia, a aderat la NATO în 2023, împreună cu Suedia, după ce a renunțat la decenii de neutralitate militară în urma invaziei ruse din Ucraina.
